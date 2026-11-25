Jennifer Barreto iz Portorika je postala nova Miss Universe 2026 in se zapisala v zgodovino tekmovanja. Sedemindvajsetletnica je namreč prva mama, ki je osvojila prestižni lepotni naziv, njena zmaga pa je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive.

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Kdo je slavil na letošnjem izboru za Miss Universe?

Na 75. izboru Miss Universe, ki je letos potekal v San Juanu v Portoriku, je med 116 tekmovalkami z vsega sveta slavila domačinka Jennifer Barreto. Drugo mesto je osvojila Melissa Núñez iz Dominikanske republike, tretje pa Clara Vegas iz Venezuele.

icon-expand Jennifer Barreto FOTO: Profimedia

Za Portoriko je to sicer že šesta zmaga na tekmovanju Miss Universe in prva po letu 2006, ko je slavila Zuleyka Rivera.

Od socialne delavke do najlepše Zemljanke

Jennifer Barreto se od številnih preteklih zmagovalk razlikuje tudi po svoji poklicni poti. Pred tekmovanjem ni imela izkušenj z lepotnimi izbori, saj se je posvečala predvsem študiju in delu na področju socialnega varstva. Diplomirala je iz psihologije, kasneje pa pridobila še magisterija iz psihologije in socialnega dela. Njeno delo je bilo usmerjeno predvsem v pomoč ljudem v stiski. Specializirala se je za pomoč pri travmah, zaščito otrok, preprečevanje nasilja v družini in preprečevanje samomorov. Leta 2021 se je zaposlila v ameriški vojski v bazi Fort Cavazos v Teksasu, kjer je delala kot izobraževalka in krizna posredovalka v programu pomoči družinam. Pozneje je prevzela še naloge specialistke za preventivo in sodelovala pri projektih za izboljšanje življenjskih pogojev vojaških skupnosti. Sama je večkrat poudarila, da tekmovanja ni videla zgolj kot lepotni izbor, temveč kot priložnost, da družbeno pomembnim temam nameni več pozornosti.

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Njen odgovor o umetni inteligenci je razdelil gledalce

Čeprav je slavila na največjem lepotnem tekmovanju na svetu, se je kmalu po razglasitvi znašla tudi pod plazom kritik. V finalnem delu tekmovanja je morala odgovoriti na vprašanje: "Ko umetna inteligenca raste, katera je najpomembnejša človeška vrednota, ki je ne bi smeli nikoli izgubiti?" Barretova je odgovorila: "Umetna inteligenca je prišla, da ostane. In mislim, da je najpomembnejše, da jo uporabljamo previdno. Če bi umetna inteligenca lahko vplivala na naše vrednote, to sploh nikoli niso bile naše vrednote. Vrednote so tiste, ki nas delajo to, kar smo, in nam pomagajo ostati zvesti samim sebi."

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Del gledalcev je bil nad odgovorom navdušen, drugi pa so menili, da je zvenel preveč naučeno. Na družbenih omrežjih so se pojavili številni sarkastični komentarji, med drugim: "Čestitke Miss umetne inteligence." Nekdo drug je zapisal: "Predvidevam, da njihov projekt vključuje deljenje naročnin na ChatGPT." Tretji pa je vprašal: "Ali jo je izbrala umetna inteligenca?"

icon-expand Jennifer Barreto FOTO: Profimedia

Je domači teren vplival na zmago?

Del gledalcev je podvomil tudi o poštenosti izbora, saj je tekmovanje potekalo prav v Portoriku. Na spletu so se pojavili komentarji, da je domačinka uživala prednost pred konkurenco, nekateri pa so zmago označili za pričakovano zaradi domačega prizorišča. Kljub temu podatki kažejo, da je bila med devetimi člani ocenjevalne komisije le ena predstavnica Portorika, nekdanja miss Joyce Giraud. Jennifer Barreto je na očitke odgovorila že pred finalom. Poudarila je, da je hvaležna za podporo domačega občinstva, obenem pa si želi, da bi ljudje prepoznali tudi njen trud, izobrazbo in delo, ki ga opravlja že vrsto let.

icon-expand Jennifer Barreto FOTO: Profimedia

Ženskam po svetu poslala pomembno sporočilo

Po zmagi je nova Miss Universe ženskam namenila tudi navdihujoče sporočilo. Povedala je, naj verjamejo vase, sprejmejo vse plati svoje osebnosti in se ne obremenjujejo s pričakovanji, da morajo ustrezati enemu samemu idealu popolnosti.

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