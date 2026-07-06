Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

Ameriška igralka Jennifer Garner je v London prispela zaradi promocije nove serije The Five-Star Weekend , ki temelji na uspešnici pisateljice Elin Hilderbrand iz leta 2023, piše Profimedia. Na dogodku v kinu Selfridges je zvezdnica pritegnila poglede z elegantnim videzom, še posebej pa je izstopala njena nekoliko prenovljena podoba, še dodajajo.

Čeprav je Jennifer Garner že vrsto let znana po svojem klasičnem in prefinjenem modnem slogu, so številni oboževalci opazili, da je tokrat delovala nekoliko drugače. K temu je zagotovo pripomogla nova pričeska, ki je njenemu videzu dodala svežino in sodoben pridih.

Za londonski dogodek je Jennifer izbrala modno usklajen rjav hlačni kostim , ki je deloval hkrati poslovno in zelo elegantno. Kostim je sestavljal suknjič nekoliko daljšega kroja ter široke hlače , pod katere je oblekla telovniku podoben zgornji del v enakem odtenku. Monokromatska kombinacija je ustvarila zelo sofisticiran in uglajen videz.

Stajling je dopolnila s koničastimi salonarji v rjavem odtenku in veliko torbico iz brušenega usnja . Celotna kombinacija je dokazala, da so zemeljski toni tudi letos med najbolj priljubljenimi modnimi izbirami, Jennifer Garner pa jih je nosila z lahkotnostjo in eleganco, po kateri slovi.

Poleg modnega stajlinga je največ pozornosti požela njena pričeska. Jennifer Garner se je predstavila z nekoliko osveženo frizuro, ki jo zaznamujejo mehki sloji in bolj sproščen videz. Lasje so bili oblikovani v nežne valove, ki so lepo uokvirili obraz.

Opazna je bila tudi svetlejša barva las, ki je njeni podobi dodala mladosten in svež videz. Prav zaradi nove pričeske in svetlejših pramenov so številni njeni oboževalci menili, da je igralka na prvi pogled skoraj neprepoznavna, a nič manj elegantna kot sicer.