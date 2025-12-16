Zadovoljna.si
Jennifer Grey danes
Trači

Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

N. Č.
16. 12. 2025 04.00
0

65-letna Jennifer Grey je na dogodku v Beverly Hillsu presenetila z mladostnim videzom in osveženim stilom. Igralka, znana po Umazanem plesu, je ponovno v središču pozornosti. Preverite, kako je videti danes!

Igralka Jennifer Grey, ki je zaslovela v filmu Umazani ples (1987) kot Frances Baby Houseman, je pred kratkim znova pritegnila pozornost. Na nedavnem dogodku v Beverly Hillsu je 65-letna zvezdnica pokazala izjemno mladosten videz, kar je poželo veliko komentarjev oboževalcev.


Opažena na ekskluzivni večerji

Skoraj štiri desetletja po premieri kultnega filma se je Jennifer Grey pojavila na ekskluzivni večerji, ki jo je organizirala Kathy Hilton. Dogodek je bil namenjen podjetnici Cindy Eckert in njenemu dokumentarcu The Pink Pill, ki obravnava razvoj prvega zdravila za ženski libido, odobrenega s strani FDA, poroča portal Parade.


Kako se je v vseh teh letih spremenila?

Jennifer Grey danes deluje precej drugače kot v času, ko jo je svet spoznal kot zadržano Baby iz filma Umazani ples, a hkrati ohranja prepoznavno toplino in naravno eleganco. Namesto nekdanjih kodrov je zdaj nosila mehke, rjave valove, kar je ustvarilo svež in sodoben vtis. Ta stil je poudaril njen mladosten videz, čeprav igralka šteje že 65 let. Njen celoten videz je deloval sproščeno, a premišljeno, brez pretiranega poudarjanja mladosti.

Jennifer Grey
Jennifer GreyFOTO: Profimedia

Več o njenem spremenjenem videzu, operaciji in lepotnih popravkih si lahko preberete TUKAJ!

Kariera in ikonična vloga Baby

Kariera Jennifer Grey se je začela vzpenjati pred Umazanim plesom. Njeno prvo pomembnejšo vlogo je dobila leta 1986 v filmu Ferris Bueller's Day Off, kjer je igrala sestro naslovnega junaka. Vendar pa je leta 1987 sledila prelomnica: vloga Baby v Umazanem plesu. Ta romantični film, v katerem je igrala skupaj s Patrickom Swayzejem kot plesnim učiteljem Johnnyjem Castleom, je postal izjemno priljubljen in globalno uspešen. Kljub temu da je po tej vlogi igrala v še mnogih drugih projektih, je njena vloga Baby ostala najbolj prepoznavna in ikonična, s katero jo javnost najpogosteje povezuje.

Jennifer Grey v filmu Umazani ples
Jennifer Grey v filmu Umazani plesFOTO: Profimedia

Se obeta nadaljevanje?

O morebitnem nadaljevanju filma Umazani ples se govori že dlje časa. Produkcijska hiša Lionsgate je projekt že potrdila, kar je povzročilo veliko pričakovanje med oboževalci. Kljub temu je bila premiera prestavljena zaradi hollywoodskih stavk leta 2023, poroča Variety.


Jennifer Grey je v izjavah za medije poudarila, da nima veliko novih informacij in da je ključnega pomena dober scenarij. "Ne želim obljubljati ničesar. Čakam, da bo zgodba resnično izpiljena, saj mora biti narejena prav," je pred časom dejala za GamesRadar+.

Vir: parade.com, variety.com, gamesradar.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jennifer Grey Umazani ples Dirty Dancing videti danes
KOMENTARJI (0)

