Slavna 'Baby' objavila fotografijo, na kateri pri 65. pozira v kopalkah

Jennifer Grey, znana po svoji ikonični vlogi Baby v filmu Umazani ples, je pri 65 letih na družbenih omrežjih navdušila oboževalce z dopustniškimi fotografijami. Objava na Instagramu, kjer najprej pozira v dvodelnih črnih kopalkah, nato pa še v enodelnih kopalkah, je požela številne komplimente glede njene postave in sproščenega duha.
Na eni izmed fotografij je označila tudi prijateljico Tracy Pollan, ženo Michaela J. Foxa. Poleg objave pa je zapisala: "Dolgo pričakovani izlet za dekleta. Hihitala sem se, kot da bi bile spet v srednji šoli."
Kariera Jennifer Grey
Pred to kultno vlogo je nastopila v priznanih filmih, kot so Ferris Bueller's Day Off iz leta 1986, in se pojavila v filmih Red Dawn (1984) in The Cotton Club (1984). Po svetovnem uspehu Umazanega plesa je nadaljevala s filmskimi projekti, kot so Bloodhounds of Broadway (1989), Bounce (2000), Redbelt (2008), Bittersweet Symphony (2019) in s filmom A Real Pain (2024), kar dokazuje njeno dolgo in raznoliko prisotnost v industriji.
Zaslovela z vlogo Baby
Minevajo že skoraj štiri desetletja, odkar je izšel Umazani ples, kjer se Jennifer vživi v vlogo Frances "Baby" Houseman. Pričarala nam je nepozabno ljubezensko zgodbo, v čevlje njenega plesnega partnerja pa je stopil Patrick Swayze.
Jennifer Grey je v preteklosti tudi sama spregovorila o svoji ikonični vlogi. "Baby zaseda zelo globoko in pomembno mesto v mojem srcu, kakor tudi v srcih mnogih oboževalcev skozi leta," je nekoč povedala za revijo People.
Po operaciji nosu je postala neprepoznavna
Leta 1989 je Jennifer Grey drastično spremenila svoj videz v želji, da bi bila 'bolj primerna za različne filmske vloge', a na žalost ni šlo vse po njenem načrtu. Podrobnosti o njeni preobrazbi si lahko preberete TUKAJ!
