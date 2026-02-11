Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Jennifer Grey - ig
Trači

Slavna 'Baby' objavila fotografijo, na kateri pri 65. pozira v kopalkah

N. Č.
11. 02. 2026 04.00
0

Slavna Baby še vedno navdušuje oboževalce. Na družbenih omrežjih je objavila vročo fotografijo, na kateri pri 65 letih pozira v kopalkah.

Jennifer Grey, znana po svoji ikonični vlogi Baby v filmu Umazani ples, je pri 65 letih na družbenih omrežjih navdušila oboževalce z dopustniškimi fotografijami. Objava na Instagramu, kjer najprej pozira v dvodelnih črnih kopalkah, nato pa še v enodelnih kopalkah, je požela številne komplimente glede njene postave in sproščenega duha.

Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Preberi še
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka

Na eni izmed fotografij je označila tudi prijateljico Tracy Pollan, ženo Michaela J. Foxa. Poleg objave pa je zapisala: "Dolgo pričakovani izlet za dekleta. Hihitala sem se, kot da bi bile spet v srednji šoli."

Jennifer Grey - Instagram objava
Jennifer Grey - Instagram objavaFOTO: Instagram

Njeno objavo lahko vidite TUKAJ!

Kariera Jennifer Grey

Pred to kultno vlogo je nastopila v priznanih filmih, kot so Ferris Bueller's Day Off iz leta 1986, in se pojavila v filmih Red Dawn (1984) in The Cotton Club (1984). Po svetovnem uspehu Umazanega plesa je nadaljevala s filmskimi projekti, kot so Bloodhounds of Broadway (1989), Bounce (2000), Redbelt (2008), Bittersweet Symphony (2019) in s filmom A Real Pain (2024), kar dokazuje njeno dolgo in raznoliko prisotnost v industriji.

Zaslovela z vlogo Baby

Minevajo že skoraj štiri desetletja, odkar je izšel Umazani ples, kjer se Jennifer vživi v vlogo Frances "Baby" Houseman. Pričarala nam je nepozabno ljubezensko zgodbo, v čevlje njenega plesnega partnerja pa je stopil Patrick Swayze.

Mati ga je pretepala, žena ga je pustila umreti v umazaniji
Preberi še
Mati ga je pretepala, žena ga je pustila umreti v umazaniji

Jennifer Grey je v preteklosti tudi sama spregovorila o svoji ikonični vlogi. "Baby zaseda zelo globoko in pomembno mesto v mojem srcu, kakor tudi v srcih mnogih oboževalcev skozi leta," je nekoč povedala za revijo People.

Jennifer Grey je zares zaslovela z vlogo Baby.
Jennifer Grey je zares zaslovela z vlogo Baby.FOTO: Profimedia
Se še spomnite Baby iz 'Umazanega plesa'?
Preberi še
Se še spomnite Baby iz 'Umazanega plesa'?

Po operaciji nosu je postala neprepoznavna

Leta 1989 je Jennifer Grey drastično spremenila svoj videz v želji, da bi bila 'bolj primerna za različne filmske vloge', a na žalost ni šlo vse po njenem načrtu. Podrobnosti o njeni preobrazbi si lahko preberete TUKAJ!

Jennifer Grey
Jennifer GreyFOTO: Profimedia
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Preberi še
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dailymail.uk.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jennifer Grey Dirty Dancing umazani ples v kopalkah fotografija baby
Trači

Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517