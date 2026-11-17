Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson in Elizabeth Banks so se po 14 letih ponovno srečali na rdeči preprogi, fotografije pa so nemudoma sprožile val navdušenja med oboževalci kultne franšize Igre lakote. Srečanje je obudilo spomine na filme, ki so zaznamovali generacijo gledalcev in Jennifer Lawrence izstrelili med največje hollywoodske zvezde.

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Franšiza, ki je zaznamovala celotno generacijo

Ko je leta 2012 v kina prišel prvi film Igre lakote (The Hunger Games), si verjetno nihče ni predstavljal, kakšen kulturni fenomen bo postal. Film, posnet po knjižni uspešnici Suzanne Collins, je Jennifer Lawrence spremenil v eno največjih hollywoodskih zvezd, zgodba o Katniss Everdeen pa je navdušila milijone gledalcev.

icon-expand Josh Hutcherson in Jennifer Lawrence FOTO: Profimedia

Sledili so še filmi The Hunger Games: Catching Fire (2013), The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014) in The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015). Kot piše People, je prav izvirna igralska zasedba močno zaznamovala uspeh franšize, zato ni presenetljivo, da je njihovo ponovno srečanje vzbudilo toliko pozornosti med oboževalci franšize.

Jennifer Lawrence se vrača kot Katniss Everdeen

Ponovno srečanje s svetom Iger lakote je močno zaznamovalo tudi Jennifer Lawrence. Oskarjevka je oktobra v podkastu Call Her Daddy priznala, da je bila vrnitev k vlogi Katniss Everdeen izjemno čustvena izkušnja. "To je bilo neverjetno. Bilo je tako čustveno," je povedala. Kot je razkrila, so se na snemanju ponovno srečali številni člani ekipe, s katerimi je sodelovala že pred več kot desetletjem. "Bilo je noro, ker je bila ista ekipa. Isti snemalci, isti pomočnik režiserja in seveda Josh ter Woody," je dejala igralka, ki je s filmi Igre lakote zaslovela po vsem svetu.

Z Joshom Hutchersonom sta bila nerazdružljiva

Lawrencova je v pogovoru razkrila tudi, kako močna je še vedno vez med njo in Joshom Hutchersonom, ki je v franšizi igral Peeto Mellarka. "Z Joshom nisva šla niti do stranišča, ne da bi se objela," je povedala v smehu in z izjavo več kot navdušila oboževalce.

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Woody Harrelson ostaja Woody Harrelson

Jennifer Lawrence je razkrila še eno zabavno anekdoto, povezano z Woodyjem Harrelsonom, ki je v filmih upodobil mentorja Haymitcha Abernathyja. "Woody je seveda v mojo hotelsko sobo prišel skozi okno in ne skozi vrata," se je pošalila in dodala: "Ne bi bilo isto, če bi spoštoval meje in uporabljal vrata."

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Tik pred premiero je obudila spomine na zlata leta franšize

Kot poroča People, je Jennifer Lawrence v urah pred svetovno premiero v svoji Instagram zgodbi objavila tudi več fotografij iz časa promocijskih turnej za filme Igre lakote. Na nostalgičnih posnetkih sta bila tudi Josh Hutcherson in Liam Hemsworth, s katerima je v preteklih letih obiskovala premiere in promocijske dogodke po vsem svetu.

icon-expand Jennifer Lawrence je v svoji Instagram zgodbi delila prikupne fotografije. FOTO: Instagram zgodba

Zakaj so oboževalci tako navdušeni?

Jennifer Lawrence in Josh Hutcherson sta za marsikaterega oboževalca še danes eden najbolj priljubljenih filmskih dvojcev zadnjih dveh desetletij. Njuna Katniss in Peeta sta postala prepoznavna daleč onkraj filmske franšize, njuna kemija na platnu pa je bila eden ključnih razlogov za uspeh filmov. Kot poroča E! News, so številni oboževalci na družbenih omrežjih zapisali, da jih je ponovno srečanje vrnilo v najstniška leta. Mnogi še vedno spremljajo kariero obeh igralcev in priznavajo, da jih pogled na nekdanje soigralce skupaj navda z nostalgijo.

Vsa pozornost je bila usmerjena v Jennifer Lawrence

Čeprav je srečanje nekdanjih soigralcev ukradlo velik del pozornosti, je navdušila tudi Jennifer Lawrence, ki je na premieri blestela v elegantni večerni toaleti. Kot poroča Variety, se je oskarjevka po rdeči preprogi sprehodila v prefinjeni črni kreaciji modne hiše Dior, s katero je ponovno dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih hollywoodskih zvezdnic. Stajling je dopolnila z minimalističnim nakitom in naravno pričesko, zaradi česar je bila videti hkrati glamurozno in sproščeno.

Od Katniss do hollywoodske ikone

V štirinajstih letih od prvega filma se je življenje Jennifer Lawrence močno spremenilo. Postala je dobitnica oskarja, ena najbolje plačanih igralk svoje generacije ter žena in mama dveh otrok.

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Kljub številnim uspešnim projektom pa jo številni oboževalci še danes najprej povezujejo prav z vlogo Katniss Everdeen. Zato ni presenetljivo, da je bilo njeno ponovno srečanje z Joshom Hutchersonom in ostalimi člani igralske zasedbe eden najodmevnejših trenutkov premiere.

icon-expand Jennifer Lawrence in Josh Hutcherson FOTO: Profimedia

Novi film vrača zgodbo v Panem

Premiera, na kateri so se srečali nekdanji zvezdniki franšize, je bila posvečena novemu filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Gre za ekranizacijo najnovejše knjige Suzanne Collins, ki se osredotoča na mladega Haymitcha Abernathyja, dolgoletnega mentorja Katniss in Peete. Zgodba je postavljena več let pred dogodke iz prvotne sage in gledalcem ponuja vpogled v 50. Igre lakote.

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Kot poroča revija Variety, so ustvarjalci že ob napovedi filma poudarili, da gre za eno najbolj pričakovanih nadaljevanj v svetu Iger lakote, zato ni presenetljivo, da je premiera pritegnila veliko pozornosti medijev in oboževalcev.

icon-expand Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson in Elizabeth Banks FOTO: Profimedia

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