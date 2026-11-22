Jennifer Lawrence je v četrtek, 19. novembra, med gostovanjem v televizijski oddaji Watch What Happens Live With Andy Cohen uradno potrdila, da ima nove prsne vsadke. Igralka se je v studiu pojavila skupaj s svojim soigralcem Joshem Hutchersonom. Povod za njun obisk je bila promocija novega filma iz franšize Igre lakote z naslovom Sunrise on the Reaping, ki v kinematografe prihaja v petek, 20. novembra.

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Med promocijo filma spregovorila tudi o estetskih posegih

V tem novem filmskem poglavju oba igralca ponovno upodabljata svoja znana lika, Katniss Everdeen in Peeto Mellarka. Med sproščenim pogovorom z oseminpetdesetletnim voditeljem Andyjem Cohenom je igralka brez oklevanja delila konkretne informacije o svojem nedavnem estetskem posegu.

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Razkrila je, da so vsadki povsem novi, in ob tem navedla celo natančne podatke o zdravniku, ki je operacijo opravil, ter o sami velikosti vsadkov, kar je med gledalci in v medijih takoj vzbudilo veliko pozornosti.

icon-expand Jennifer Lawrence je spregovorila o svojih prsnih vsadkih. FOTO: Profimedia

Kako je prišlo do pogovora o prsnih vsadkih?

Tema o prsnih vsadkih se je odprla med delom oddaje, v katerem gostje komentirajo odmevne zgodbe s televizije Bravo. Voditelj Andy Cohen je igralko vprašal za mnenje o dogodku, v katerega je bila vpletena Hailey Glassman iz resničnostne serije Real Housewives of New York, ki si je med prepirom zlomila nos ob prsih druge ženske. "Ali je tudi zate skrivnost, kako bi lahko dojka zlomila nos Haley Glassman?". Igralka je na to odgovorila: "Da, pa imam vsadke.". Ker je bil voditelj presenečen, jo je vprašal, ali to res drži. "Ja, pravzaprav so novi," je pojasnila igralka, medtem ko se je njen soigralec Josh Hutcherson ob tem zelo nasmejal. Lawrenceova je nato javno navedla tudi ime zdravnika, ki je opravil poseg. Gre za dr. Stevena Teitelbauma, doktorja medicine, ki deluje v mestu Santa Monica v zvezni državi Kalifornija.

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Spregovorili so tudi o velikosti vsadkov

V nadaljevanju pogovora je voditelja zanimala tudi konkretna velikost novih vsadkov, pri čemer je ugibal, ali gre za velikost B. Igralka je podala natančen odgovor o izbrani velikosti in pojasnila, da se obseg njenega oprsja v primerjavi s prejšnjim stanjem ni spremenil. "Ne, to je polna košarica C. Mislim? Je enaka velikost, kot so bile prej," je povedala.

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Cohen je njen videz pohvalil z besedami, da so videti lepo, ter po tem, ko se mu je zahvalila za kompliment, dodal: "Cenim tvojo zmernost.". S tem je poudaril njeno odločitev za ohranitev naravnega videza brez pretiranega povečanja.

icon-expand Jennifer Lawrence in Josh Hutcherson FOTO: Profimedia

Igralka, ki je vedno za šale

Na koncu tega dela pogovora se je igralka še enkrat navezala na začetno zgodbo o poškodbi iz resničnostnega šova in v šali izjavila: "Kakorkoli že, zlomila sem dva nosova,", ter ob tem naredila šaljiv izraz proti televizijski kameri.

Zakaj se je odločila za prsne vsadke?

Jennifer Lawrence je o lepotnih posegih po rojstvu dveh otrok, ki ju ima z možem Cookom Maroneyjem, javno spregovorila že pred tem gostovanjem. V intervjuju za medij The Cut je oktobra razkrila, da je po porodih opravila poseg dviga prsi. Poleg tega je v obsežnem članku za revijo The New Yorker, ki je bil objavljen oktobra 2025, podrobno opisala, kako je materinstvo vplivalo na njeno telo. O tej temi je razmišljala tudi v povezavi z golim prizorom, ki ga je posnela za svojo komedijo No Hard Feelings iz leta 2023. Takrat je pojasnila, da sta bili njeni izkušnji po prvem in drugem porodu povsem drugačni. "Po prvem se je vse precej vrnilo v prvotno stanje," je takrat povedala Jennifer Lawrence in dodala: "Po drugem se ni vrnilo nič."

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