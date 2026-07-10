Tako globokega izreza nismo videli že dolgo

Jennifer Lopez se je v francosko prestolnico odpravila zaradi pariškega tedna visoke mode , kjer se je udeležila tudi modne revije priznanega oblikovalca Zuhairja Murada , piše Profimedia. Pevka in igralka je s seboj pripeljala ožji krog spremljevalcev, med njimi sestro Lyndo Lopez in osebno varnostno ekipo, v nekaj dneh pa je poskrbela za več modnih trenutkov, o katerih govori svetovna javnost.

Posebno pozornost sta pritegnila dva bela stajlinga, s katerima je pokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic na svetu.

Največ pozornosti je brez dvoma požela ob večernem odhodu na večerjo v priznano pariško restavracijo La Girafe. Za to priložnost je izbrala oprijeto belo mini obleko, ki je poudarila njeno postavo, osrednji element videza pa je bil izjemno globok dekolte, ki sega skoraj do pasu.

Obleka je bila dodatno poudarjena s kontrastnimi črnimi detajli v obliki pentlje in trakov, ki so ustvarili eleganten kontrast beli tkanini. Videz je dopolnila s prosojnimi črnimi hlačnimi nogavicami, salonarji z visoko peto in ujemajočo se črno torbico. Lase je spela nazaj ter jih okrasila z veliko črno pentljo, ki je celotnemu videzu dodala pridih hollywoodske glamuroznosti.