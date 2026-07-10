Tako globokega izreza nismo videli že dolgo

Jennifer Lopez se je v francosko prestolnico odpravila zaradi pariškega tedna visoke mode, kjer se je udeležila tudi modne revije priznanega oblikovalca Zuhairja Murada, piše Profimedia. Pevka in igralka je s seboj pripeljala ožji krog spremljevalcev, med njimi sestro Lyndo Lopez in osebno varnostno ekipo, v nekaj dneh pa je poskrbela za več modnih trenutkov, o katerih govori svetovna javnost.
Bela mini obleka z vrtoglavo globokim izrezom
Največ pozornosti je brez dvoma požela ob večernem odhodu na večerjo v priznano pariško restavracijo La Girafe. Za to priložnost je izbrala oprijeto belo mini obleko, ki je poudarila njeno postavo, osrednji element videza pa je bil izjemno globok dekolte, ki sega skoraj do pasu.
Obleka je bila dodatno poudarjena s kontrastnimi črnimi detajli v obliki pentlje in trakov, ki so ustvarili eleganten kontrast beli tkanini. Videz je dopolnila s prosojnimi črnimi hlačnimi nogavicami, salonarji z visoko peto in ujemajočo se črno torbico. Lase je spela nazaj ter jih okrasila z veliko črno pentljo, ki je celotnemu videzu dodala pridih hollywoodske glamuroznosti.
Tudi na reviji Zuhairja Murada je navdušila v beli barvi
Že nekaj ur prej je Lopezova navdušila na modni reviji Zuhairja Murada, kjer se je pojavila v drzno oblikovanem belem kompletu z bogatimi bleščečimi aplikacijami. Zgornji del je spominjal na strukturiran suknjič s poudarjenimi rameni in globokim izrezom, okoli pasu pa je nosila velik črn trak, ki je lepo povezal celoten videz.
Posebnost stajlinga je bilo prosojno krilo z dolgimi kristalnimi resicami, ki so se gibale ob vsakem koraku in ustvarjale izjemno dramatičen učinek. Tudi tokrat se je odločila za črne salonarje, sončna očala in minimalistične modne dodatke, s katerimi je dovolila, da je v ospredje stopila sama kreacija.
Vir: profimedia.si
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