Navdušila v beli obleki, vsi govorijo o detajlu na hrbtu

Jennifer Lopez je znova dokazala, da za brezhiben modni vtis ne potrebuje ekstravagantnih krojev ali vpadljivih dodatkov. V Los Angelesu se je pojavila v elegantni beli maksi obleki, ki je na prvi pogled delovala zelo preprosto, nato pa razkrila detajl, zaradi katerega se je od nje težko odvrniti pogled. Kot poroča tportal, je bil prav odprt hrbet tisti element, ki je celotnemu videzu dodal pridih zapeljivosti in glamurja.

Preberi še Tako globokega izreza nismo videli že dolgo

Preprost kroj, a izjemen učinek

Zvezdnica je izbrala dolgo belo obleko s tankimi naramnicami, ki nežno poudari postavo in hkrati ohranja lahkoten poletni videz. Spredaj je obleka delovala minimalistično, pravi modni trenutek pa se je razkril na hrbtni strani, kjer odprt kroj in prepletene naramnice ustvarijo ženstven in zelo eleganten učinek. Takšni detajli so v zadnjih sezonah med najbolj priljubljenimi modnimi poudarki poletnih oblek.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimeda

Dodatek, ki je ukradel del pozornosti

Čeprav je bila bela obleka nedvomno osrednji kos stajlinga, je Jennifer videz dopolnila z vpadljivo torbo Christian Louboutin Greekaba. Barvit modni dodatek je ustvaril zanimiv kontrast sicer zelo minimalistični kombinaciji in pokazal, kako lahko ena sama modna izbira popolnoma spremeni videz. Stajling je dopolnila še z visokimi platformami v zemeljskih tonih, velikimi sončnimi očali in plastenim zlatim nakitom, ki ga Jennifer Lopez pogosto vključuje v svoje modne kombinacije.

Jennifer Lopez ostaja zvesta preverjeni formuli

Bela obleka je že vrsto let eden od zaščitnih znakov poletne garderobe slavne pevke in igralke. Modni mediji so v zadnjih tednih večkrat opazili, da J.Lo posega po lahkotnih belih kreacijah, ki jih nato nadgradi z luksuznimi dodatki in premišljeno izbranimi modnimi detajli. Tokrat je stavila na odprt hrbet, ki je poskrbel za ravno pravšnjo mero drznosti.

Jennifer Lopez je tudi s tem videzom potrdila, da so včasih najbolj opazne prav na videz preproste kombinacije. Bela obleka, odprt hrbet in nekaj izbranih dodatkov so bili dovolj, da je ustvarila enega najbolj svežih in elegantnih poletnih stajlingov tega tedna.

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.