Jennifer Lopez je znova dokazala, da zna tudi običajen večerni prihod spremeniti v pravo modno predstavo. Tokrat je v New Yorku navdušila v drznem monokromatskem videzu v odtenkih bordo barve, največ pozornosti pa niso pritegnili luksuzni dodatki, temveč elegantne čipkaste hlačne nogavice.

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Gre za trend, ki se po letih premora vrača v modo in bo v zimskih mesecih zagotovo osvojil tudi garderobe modnih navdušenk.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Čipkaste hlačne nogavice so nazaj

Hlačne nogavice že dolgo niso več le praktičen modni dodatek za hladnejše dni. V zadnjih sezonah so postale pomemben del stajlinga, modne navdušenke pa posegajo po vse bolj drznih različicah. Med najbolj priljubljenimi so prav čipkasti in cvetlični vzorci, ki vsakemu videzu dodajo pridih ženstvenosti in elegance. Jennifer Lopez je izbrala model v bogatem bordo odtenku z izrazitim čipkastim motivom, ki se je popolnoma ujel z ostalimi kosi njene modne kombinacije. Rezultat je videz, ki deluje glamurozno, a hkrati premišljeno in usklajeno.

Bordo je še vedno ena najbolj zaželenih barv sezone

Poleg čipkastih nogavic je pozornost pritegnila tudi barvna usklajenost celotnega stajlinga. Bordo odtenki so že nekaj sezon med največjimi modnimi trendi, priljubljenosti pa ne izgubljajo niti letos. Temno rdeča barva deluje prefinjeno, razkošno in bolj sofisticirano kot klasična rdeča. Prav zato jo modne hiše in vplivnice vse pogosteje vključujejo v jesenske in zimske kolekcije. Jennifer Lopez je bordo barvo nosila od glave do pet, kar je ustvarilo eleganten videz z močnim modnim učinkom.

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Kako nositi čipkaste hlačne nogavice?

Marsikatera ženska se ob čipkastih nogavicah boji, da bodo delovale preveč vpadljivo, a ključ je v pravilnem kombiniranju. Najlažje jih je nositi z enobarvnimi oblačili, ki vzorec postavijo v ospredje.

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Odlično se podajo k mini krilom, pletenim oblekam, elegantnim kratkim hlačam ali daljšim blazerjem. Za bolj umirjen videz jih lahko kombinirate s črno, bordo ali temno rjavo barvo, medtem ko bodo ljubiteljice drznejših modnih kombinacij posegle tudi po kontrastnih odtenkih.

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Trend, ki ga bomo videvale vse pogosteje

Modni strokovnjaki napovedujejo, da bodo vzorčaste hlačne nogavice eden najbolj opaznih modnih dodatkov prihajajoče sezone. Po obdobju minimalističnih stajlingov se v ospredje vračajo bolj izraziti detajli, med katere sodijo tudi čipka, cvetlični motivi in zanimive teksture.

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Jennifer Lopez je s svojim zadnjim videzom pokazala, da so čipkaste hlačne nogavice lahko videti izjemno elegantno in moderno. Če ste iskale modni dodatek, s katerim lahko v trenutku popestrite jesensko ali zimsko garderobo, je to trend, ki ga velja preizkusiti.

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