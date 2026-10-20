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Jennifer Lopez in Brett Goldstein
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Lopezova ujela 11 let mlajšega britanskega igralca

N. Č.
20. 10. 2026 12.17
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Ameriški mediji poročajo, da naj bi se Jennifer Lopez zbližala z britanskim igralcem Brettom Goldsteinom, s katerim sta skupaj snemala film. Gre za 11 let mlajšega igralca, ki naj bi ogrel njeno srce.

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Le nekaj mesecev po odmevni ločitvi od Bena Afflecka ameriški mediji poročajo, da naj bi se Jennifer Lopez znova videvala z nekom posebnim. Po navedbah portala Page Six naj bi bila 57-letna pevka in igralka v sproščenem razmerju z britanskim igralcem Brettom Goldsteinom, ki je od nje mlajši enajst let.

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Spoznala sta se med snemanjem filma

Govorice so se pojavile po tem, ko sta skupaj zaigrala v filmu Office Romance iz leta 2026. Vir blizu igralcema je za ameriške medije dejal, da se videvata, vendar naj bi bil njun odnos za zdaj še precej sproščen.

Brett Goldstein in Jennifer Lopez
Brett Goldstein in Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Dodatna ugibanja je sprožil tudi njun nedavni obisk zabave v Los Angelesu. Po poročanju medijev naj bi na dogodek prišla ločeno, odšla pa v istem avtomobilu.

Govorice krožijo že več mesecev

To ni prvič, da se Jennifer Lopez in zvezdnika serije Ted Lasso povezuje v romantičnem kontekstu. Med snemanjem filma so številni opazili njuno dobro kemijo, že prej pa so ju večkrat videli skupaj tudi zunaj filmskih prizorišč, piše Page Six.

Posebno pozornost je vzbudil tudi nastop Lopezove v oddaji Watch What Happens Live, kjer je o svojem soigralcu govorila zelo naklonjeno. Med drugim je v šali dejala, da se Brett Goldstein "najbolje poljublja".

Občudovanje naj bi bilo obojestransko

Zdi se, da britanski igralec zvezdnico občuduje že vrsto let. Že leta 2019 je v enem od svojih podkastov pohvalil njeno vlogo v filmu Hustlers in odkrito priznal, da je njen veliki oboževalec.

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Kljub temu sta oba v preteklosti zanikala, da bi bila v razmerju. Med promocijo skupnega filma je Jennifer Lopez poudarila, da jo javnost pogosto povezuje z moškimi, s katerimi sodeluje, Brett Goldstein pa se je pošalil, da je za takšne govorice včasih dovolj že to, da stojiš poleg nje.

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Novo poglavje po ločitvi?

Jennifer Lopez je avgusta 2024 vložila zahtevo za ločitev od Bena Afflecka po dveh letih zakona. Njun razhod je odmeval po vsem svetu, od takrat pa javnost z velikim zanimanjem spremlja njeno zasebno življenje.

Ali se med zvezdnikoma res plete nova romanca, za zdaj ostaja neuradno. Dejstvo pa je, da je njuno druženje ponovno spodbudilo ugibanja, da je priljubljena latino diva morda pripravljena na novo ljubezensko poglavje.

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Vir: Page Six

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