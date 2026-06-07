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Jennifer Lopez
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Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci

N. Č.
07. 06. 2026 04.00
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Jennifer Lopez in Brett Goldstein trenutno promovirata film Office Romance, pri čemer J.Lo znova dokazuje, da je prava kraljica rdeče preproge. Med turnejo navdušuje z drznimi in oprijetimi stajlingi, več pa v nadaljevanju.

Jennifer Lopez in njen soigralec Brett Goldstein sta se skupaj pojavila na premieri filma Office Romance v New Yorku. Igralca, ki v novi Netflixovi uspešnici igrata zaljubljenca, sta s svojo sproščenostjo in tesnim fizičnim stikom na rdeči preprogi hitro postala glavna tema pogovorov. 

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Jennifer je nosila drzno obleko z globokim izrezom, Brett pa je v črni obleki in beli srajci poskrbel za klasičen eleganten videz. Po poročanju tujih medijev je bila kemija med njima neustavljiva, kar je mnoge oboževalce pripravilo do prepričanja, da se med njima nekaj plete tudi zasebno.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
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Sta Jennifer Lopez in Brett Goldstein res par?

Jennifer Lopez in Brett Goldstein sta se v zadnjih tednih znašla v središču govoric o romanci, potem ko sta na premieri filma Office Romance v New Yorku delovala izjemno sproščeno in povezano. A kot poroča Today.com, je Lopezova v oddaji The Today Show jasno povedala, da med njima 'ni nič več kot profesionalno sodelovanje'

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Na vprašanje voditeljice Savannah Guthrie, ali sta res par, je J.Lo odgovorila: "Te zgodbe se pojavijo vsakič, ko z nekom sodelujem. To se dogaja ves čas. A to še ne pomeni, da je res." Dodala je tudi, da so jo v zadnjem letu po krivem povezovali z več moškimi, med drugim tudi s Kevinom Costnerjem.

Brett Goldstein in Jennifer Lopez
Brett Goldstein in Jennifer LopezFOTO: Profimedia

V intervjuju je Jennifer Lopez poudarila, da sta z Brettom Goldsteinom 'samo prijatelja', kar je potrdil tudi Goldstein. Po poročanju Today.com je Lopezova dejala: "Oba sva samska. In ne, nisva par." Brett pa je to dopolnil z besedami: "Res je, nisva par." S tem sta oba jasno zaključila ugibanja, ki so se razplamtela po njunih skupnih nastopih na rdeči preprogi. Oboževalcem sta dala vedeti, da je kemija med njima del njunih vlog in promocije filma, ne pa znak nove romance.

Jennifer Lopez in Brett Goldstein
Jennifer Lopez in Brett GoldsteinFOTO: Profimedia
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Vir: today.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (3)

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dadinho10 07. 06. 2026 10.59
0 0
Zenska izgleda odlicno, vse je to ok, ampak cez mesec dni bo stara 57 let. CE se vedno potrebuje drzne stajlinge, bujne dekolteje in ne vem kaj, da pride v center javnosti, ok.... Ceprav so leta samo stevilka, se mi vseeno zdi, da enkrat nekje zacnes se tudi primernejse obnasati in oblaciti...Ce seveda zzelis, da se te jemlje resno...Konec dneva pa bo rekla, nimam srece v ljubezni in ne vem kaj vse... Po drugi strani, opisujete moskega, crne hlace, bela srajca, elegantno, nic vpadljivo in pretirano....Saj, vecina moskih se oblece elegantno, brez nekega nepotrebnega kazanja dolocenih delov telesa....
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geemale 07. 06. 2026 10.42
0 0
56 let star "dekolte" ne buri nobene domišljije.... v teh letih se za spolovila zanimajo samo še mikroorganizmi
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nibla10 07. 06. 2026 09.58
0 0
Plastik fantastik. To je to in obilica denarja. Na drugi strani pa paparaci.
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