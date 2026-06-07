Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci

Jennifer Lopez in njen soigralec Brett Goldstein sta se skupaj pojavila na premieri filma Office Romance v New Yorku. Igralca, ki v novi Netflixovi uspešnici igrata zaljubljenca, sta s svojo sproščenostjo in tesnim fizičnim stikom na rdeči preprogi hitro postala glavna tema pogovorov.
Jennifer je nosila drzno obleko z globokim izrezom, Brett pa je v črni obleki in beli srajci poskrbel za klasičen eleganten videz. Po poročanju tujih medijev je bila kemija med njima neustavljiva, kar je mnoge oboževalce pripravilo do prepričanja, da se med njima nekaj plete tudi zasebno.
Sta Jennifer Lopez in Brett Goldstein res par?
Jennifer Lopez in Brett Goldstein sta se v zadnjih tednih znašla v središču govoric o romanci, potem ko sta na premieri filma Office Romance v New Yorku delovala izjemno sproščeno in povezano. A kot poroča Today.com, je Lopezova v oddaji The Today Show jasno povedala, da med njima 'ni nič več kot profesionalno sodelovanje'.
Na vprašanje voditeljice Savannah Guthrie, ali sta res par, je J.Lo odgovorila: "Te zgodbe se pojavijo vsakič, ko z nekom sodelujem. To se dogaja ves čas. A to še ne pomeni, da je res." Dodala je tudi, da so jo v zadnjem letu po krivem povezovali z več moškimi, med drugim tudi s Kevinom Costnerjem.
V intervjuju je Jennifer Lopez poudarila, da sta z Brettom Goldsteinom 'samo prijatelja', kar je potrdil tudi Goldstein. Po poročanju Today.com je Lopezova dejala: "Oba sva samska. In ne, nisva par." Brett pa je to dopolnil z besedami: "Res je, nisva par." S tem sta oba jasno zaključila ugibanja, ki so se razplamtela po njunih skupnih nastopih na rdeči preprogi. Oboževalcem sta dala vedeti, da je kemija med njima del njunih vlog in promocije filma, ne pa znak nove romance.
Vir: today.com
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