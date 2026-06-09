Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil

Jennifer Lopez (56) ima za seboj izjemno uspešen teden, v katerem je združila uspeh na filmskih platnih in v lepotni industriji. Njena nova romantična komedija z naslovom Office Romance, v kateri igra ob boku Bretta Goldsteina, je takoj po premieri zasedla prvo mesto po gledanosti na svetovni ravni.

J.Lo je ta uspeh pametno izkoristila za promocijo svoje kozmetične linije, kjer je predstavila popolnoma novo spletno stran in svež izdelek za nego obraza – serum za obraz, ki so ga njeni oboževalci dolgo pričakovali.