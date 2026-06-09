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Jennifer Lopez - ig
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Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil

N. Č.
09. 06. 2026 09.12
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Jennifer Lopez je na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, na katerem ne nosi ličil, a so jo oboževalci hitro obtožili uporabe filtrov.

Jennifer Lopez (56) ima za seboj izjemno uspešen teden, v katerem je združila uspeh na filmskih platnih in v lepotni industriji. Njena nova romantična komedija z naslovom Office Romance, v kateri igra ob boku Bretta Goldsteina, je takoj po premieri zasedla prvo mesto po gledanosti na svetovni ravni.

J.Lo je ta uspeh pametno izkoristila za promocijo svoje kozmetične linije, kjer je predstavila popolnoma novo spletno stran in svež izdelek za nego obraza – serum za obraz, ki so ga njeni oboževalci dolgo pričakovali.

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Serum zasenčil videz brez ličil

Glavna tema njene objave je bilo lansiranje novega seruma za obraz, Jennifer pa je želela dokazati njegovo učinkovitost tako, da se je posnela popolnoma brez ličil. "Poglejte, na obrazu nimam nobenega izdelka," je trdila v videu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih.

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Čeprav so številni sledilci hvalili njen mladostni videz in zapisali, da njen sijaj nikoli ne zbledi, se je pojavilo tudi precej skeptičnih odzivov. Nekateri uporabniki so opozorili, da uporaba filtrov na videoposnetkih zmanjšuje kredibilnost njenih trditev.

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To ni edini razlog, da se je znašla v središču pozornosti

Lansiranje novega seruma za obraz pa ni edini razlog, da se je znašla v središču pozornosti. Ob promociji omenjenega filma Office Romance so se zanetile glasne govorice o razmerju med njo in soigralcem Brettom Goldsteinom, s katerim imata neverjetno kemijo tako na velikih zaslonih kot na rdeči preprogi. Kaj se v resnici dogaja med njima, pa si lahko preberete TUKAJ!

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