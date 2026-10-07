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Jennifer Lopez - ig
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V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno

N. Č.
07. 10. 2026 04.00
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Jennifer Lopez je znova dokazala, da ostaja modna ikona. Njena črna čipkasta obleka je poudarila zavidljivo postavo, a spletno pozornost je hitro prevzela fotografija, na kateri zvezdnica pozira v družbi markantnega spremljevalca.

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Jennifer Lopez tudi pri 57 letih ostaja ena najbolj opazovanih žensk na svetu. Tokrat je navdušila z elegantno čipkasto obleko, a največ pozornosti ni pritegnila modna izbira. Po poročanju portala Net.hr so številni opazili predvsem fotografijo, na kateri pozira v družbi postavnega moškega.

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V elegantni čipki znova ukradla vse poglede

Kot piše Net.hr, je Jennifer Lopez navdušila v oprijeti črni čipkasti obleki, ki je poudarila njeno postavo. Videz je dopolnila z elegantnim črnim plaščem in vpadljivim nakitom ter še enkrat dokazala, zakaj njena modna izdanja redno polnijo naslovnice svetovnih medijev.

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Čeprav je poleti dopolnila 57 let, zvezdnica še naprej navdušuje z brezhibnim videzom. Njene modne kombinacije pogosto postanejo navdih številnim ženskam, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače.

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A največ pozornosti ni pritegnila obleka

Po poročanju portala Net.hr se je velik del komentarjev vrtel okoli fotografije, na kateri se je zvezdnica pojavila v družbi markantnega moškega. Glede na komentarje na družbenih omrežjih gre za njenega šarmantnega varnostnika, ki je videti več kot odlično.

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To so opazili tudi njeni sledilci, ki so objavo zasuli s komentarji, kot so: 'Poroči se z varnostnikom', 'To je tvoj moški', 'Ti in tvoj varnostnik' in 'Vsi že fantaziramo o tebi in tvojem varnostniku'.

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Vir: Net.hr, Nacional.hr

Jennifer Lopez obleka čipkasta obleka črna obleka črna čipkasta obleka varnostnik
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