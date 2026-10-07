V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno

Jennifer Lopez tudi pri 57 letih ostaja ena najbolj opazovanih žensk na svetu. Tokrat je navdušila z elegantno čipkasto obleko, a največ pozornosti ni pritegnila modna izbira. Po poročanju portala Net.hr so številni opazili predvsem fotografijo, na kateri pozira v družbi postavnega moškega.
V elegantni čipki znova ukradla vse poglede
Kot piše Net.hr, je Jennifer Lopez navdušila v oprijeti črni čipkasti obleki, ki je poudarila njeno postavo. Videz je dopolnila z elegantnim črnim plaščem in vpadljivim nakitom ter še enkrat dokazala, zakaj njena modna izdanja redno polnijo naslovnice svetovnih medijev.
Čeprav je poleti dopolnila 57 let, zvezdnica še naprej navdušuje z brezhibnim videzom. Njene modne kombinacije pogosto postanejo navdih številnim ženskam, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače.
A največ pozornosti ni pritegnila obleka
Po poročanju portala Net.hr se je velik del komentarjev vrtel okoli fotografije, na kateri se je zvezdnica pojavila v družbi markantnega moškega. Glede na komentarje na družbenih omrežjih gre za njenega šarmantnega varnostnika, ki je videti več kot odlično.
To so opazili tudi njeni sledilci, ki so objavo zasuli s komentarji, kot so: 'Poroči se z varnostnikom', 'To je tvoj moški', 'Ti in tvoj varnostnik' in 'Vsi že fantaziramo o tebi in tvojem varnostniku'.
Vir: Net.hr, Nacional.hr
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