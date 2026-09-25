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Jennifer Lopez
Moda slavnih

Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl

N. Č.
25. 09. 2026 04.00
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Jennifer Lopez je ena tistih zvezdnic, ki na rdeči preprogi redko razočarajo. Pevka in igralka je tudi tokrat pokazala, zakaj velja za modno ikono, saj je navdušila v elegantni večerni opravi, ki je poudarila njen prefinjen slog.

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Jennifer Lopez nikoli ne razočara. Čeprav je bila njena obleka brez dvoma vredna občudovanja, so modni navdušenci hitro opazili še en detajl. V središču pozornosti se je namreč znašla njena razkošna ogrlica, ki je stajling povzdignila na povsem novo raven, piše Tportal.

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Ogrlica, ki je ukradla vso pozornost

Jennifer Lopez je svoj videz dopolnila z vpadljivim kosom nakita, ki je s svojo velikostjo in sijajem takoj pritegnil poglede. Ogrlica je delovala kot popoln kontrast elegantni obleki ter dokazala, da lahko skrbno izbran modni dodatek popolnoma spremeni celoten vtis.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Prav takšni kosi nakita so v zadnjih sezonah vse bolj priljubljeni tudi med modnimi poznavalkami. Namesto številnih manjših dodatkov se številne odločajo za en izstopajoč kos, ki postane osrednji element videza.

Jennifer Lopez ostaja zvesta glamurju

Čeprav modni trendi prihajajo in odhajajo, Jennifer Lopez ostaja zvesta estetiki, ki jo je zaznamovala skozi leta. Rada posega po elegantnih silhuetah, prestižnih materialih in opaznem nakitu, ki njenim modnim kombinacijam doda pridih hollywoodskega glamurja.

Prav zato ni presenetljivo, da njeni modni izbori redno polnijo naslovnice svetovnih medijev in navdušujejo oboževalce po vsem svetu.

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Veliki kosi nakita so ponovno v modi

Modni strokovnjaki napovedujejo, da bodo v prihajajočih mesecih v ospredju predvsem izrazite ogrlice, masivne zapestnice in opazni uhani. Jennifer Lopez je tako še enkrat pokazala, kako nositi ta trend na eleganten in sofisticiran način.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia

Z vpadljivim kosom nakita pa je pred kratkim navdušila tudi valižanska princesa Kate Middleton, ki je v pravljični vijolični obleki ukradla vso pozornost na premieri filma Digger v Londonu. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: tportal.hr

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