Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna

Je to Jennifer Lopez? Splet ne more verjeti svojim očem

Policijska fotografija 35-letne Cyrene Anne Quast iz ameriške zvezne države Minnesota je te dni preplavila družbena omrežja. Ne zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila aretirana, temveč zaradi neverjetne podobnosti z zvezdnico Jennifer Lopez.

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Številni uporabniki spleta so bili ob prvem pogledu na fotografijo prepričani, da gledajo slavno pevko in igralko. "Za trenutek sem mislil, da je to J.Lo," je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je situacijo označil za "napako v Matrici". Fotografija je v zelo kratkem času postala viralna in sprožila val odzivov.

icon-expand Levo: Cyrena Anne Quast, desno: Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Kaj se je pravzaprav zgodilo?

Po poročanju tujih medijev so Quastovo aretirali 30. avgusta v Minnesoti zaradi domnevne kraje dveh paketov baterij za električno orodje v vrednosti približno 580 dolarjev (504 evrov), piše New York Post. Žensko naj bi prepoznal zaposleni v trgovini in o tem obvestil policijo. Po navedbah medijev je krajo tudi priznala, še dodajajo.

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Čeprav je primer sam po sebi pritegnil nekaj pozornosti, je javnost veliko bolj zanimal njen videz. Fotografija iz policijske evidence je namreč sprožila pravo razpravo o tem, kako zelo spominja na 57-letno Jennifer Lopez.

Šale na račun slavne uspešnice

Uporabniki družbenih omrežij so hitro začeli objavljati tudi duhovite komentarje. Mnogi so se navezali na eno največjih uspešnic Jennifer Lopez, pesem Jenny from the Block, in si izmislili različne besedne igre na račun aretacije. Nekdo je tako zapisal, da je "Jenny tokrat pristala v napačnem bloku", drugi pa, da jo v zaporu poznajo kot "Jenny from the Cell Block".

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Pojavili so se celo pozivi, naj Jennifer Lopez opravi test DNK, saj naj bi bila podobnost med ženskama skoraj neverjetna. Čeprav gre seveda le za šale, so pripomogle k temu, da se je zgodba razširila po vsem svetu.

Viralna senzacija čez noč

V času, ko se fotografije po družbenih omrežjih širijo z neverjetno hitrostjo, včasih ni potrebna niti slavna oseba, da bi zgodba postala viralna. Dovolj je obraz, ki močno spominja na svetovno zvezdnico. In prav to se je zgodilo Cyreni Anne Quast, ki je zaradi ene same fotografije nepričakovano postala spletna senzacija ter povzročila, da so mnogi za trenutek podvomili, ali na posnetku res ni Jennifer Lopez.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

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