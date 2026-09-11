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Jennifer Lopez - ig
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Pri 57-ih navdušuje v kopalkah

N. Č.
11. 09. 2026 04.00
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Jennifer Lopez je ponovno dokazala, da so leta zanjo le številka. Nove fotografije v kopalkah so navdušile oboževalce, ki ne morejo verjeti, da je zvezdnica letos dopolnila 57 let.

Jennifer Lopez je letos poleti praznovala 57. rojstni dan, njene najnovejše fotografije pa dokazujejo, da je še vedno v izjemni formi. Pevka in igralka je na družbenih omrežjih delila utrinke s podaljšanega prazničnega vikenda, največ pozornosti pa je pritegnila fotografija v enodelnih kopalkah ob bazenu.

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Pozirala v kopalkah

Zvezdnica je pozirala v kopalkah z vpadljivim vzorcem, videz pa dopolnila z lahkotnim ogrinjalom. Sledilci so njene fotografije hitro zasuli s pohvalami in občudovanjem. Mnogi so zapisali, da težko verjamejo, koliko je stara, nekateri pa so jo označili za večno kraljico in eno najlepših žensk na svetu, piše Tportal.

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Kako Jennifer Lopez skrbi za svojo postavo?

Za svojo postavo Jennifer Lopez že vrsto let skrbi z redno telesno aktivnostjo. Kot je v preteklosti pojasnila v oddaji CBS Mornings, se je njen odnos do vadbe z leti precej spremenil. Namesto napornih in pretiranih treningov danes prisega na premišljen pristop ter učinkovito vadbo, piše Tportal.

"Zdaj treniram pametneje, ne močneje," je v enem izmed intervjujev povedala pevka in dodala, da je v mladosti pogosto pretiravala, medtem ko danes veliko bolj pazi na ravnovesje med treningom in počitkom.

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Posebno pozornost posveča vajam za moč

Posebno mesto v njeni rutini imajo treningi za moč. Jennifer je že večkrat poudarila, da po tridesetem letu vse več pozornosti namenja vajam z utežmi, ki pomagajo ohranjati mišično maso in telesno pripravljenost. Tudi kadar ima na voljo le 40 minut, skuša čas v telovadnici izkoristiti kar najbolj učinkovito, piše Tportal.

Da se njena disciplina obrestuje, dokazujejo tudi najnovejše fotografije, ki so ponovno navdušile njene oboževalce. Jennifer Lopez tako ostaja ena tistih zvezdnic, ki z energijo, predanostjo in zdravim življenjskim slogom navdihujejo milijone ljudi po vsem svetu.

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Vir: tportal.hr

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