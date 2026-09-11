Pri 57-ih navdušuje v kopalkah

Jennifer Lopez je letos poleti praznovala 57. rojstni dan, njene najnovejše fotografije pa dokazujejo, da je še vedno v izjemni formi. Pevka in igralka je na družbenih omrežjih delila utrinke s podaljšanega prazničnega vikenda, največ pozornosti pa je pritegnila fotografija v enodelnih kopalkah ob bazenu.

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Pozirala v kopalkah

Zvezdnica je pozirala v kopalkah z vpadljivim vzorcem, videz pa dopolnila z lahkotnim ogrinjalom. Sledilci so njene fotografije hitro zasuli s pohvalami in občudovanjem. Mnogi so zapisali, da težko verjamejo, koliko je stara, nekateri pa so jo označili za večno kraljico in eno najlepših žensk na svetu, piše Tportal.

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Kako Jennifer Lopez skrbi za svojo postavo?

Za svojo postavo Jennifer Lopez že vrsto let skrbi z redno telesno aktivnostjo. Kot je v preteklosti pojasnila v oddaji CBS Mornings, se je njen odnos do vadbe z leti precej spremenil. Namesto napornih in pretiranih treningov danes prisega na premišljen pristop ter učinkovito vadbo, piše Tportal. "Zdaj treniram pametneje, ne močneje," je v enem izmed intervjujev povedala pevka in dodala, da je v mladosti pogosto pretiravala, medtem ko danes veliko bolj pazi na ravnovesje med treningom in počitkom.

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Posebno pozornost posveča vajam za moč

Posebno mesto v njeni rutini imajo treningi za moč. Jennifer je že večkrat poudarila, da po tridesetem letu vse več pozornosti namenja vajam z utežmi, ki pomagajo ohranjati mišično maso in telesno pripravljenost. Tudi kadar ima na voljo le 40 minut, skuša čas v telovadnici izkoristiti kar najbolj učinkovito, piše Tportal. Da se njena disciplina obrestuje, dokazujejo tudi najnovejše fotografije, ki so ponovno navdušile njene oboževalce. Jennifer Lopez tako ostaja ena tistih zvezdnic, ki z energijo, predanostjo in zdravim življenjskim slogom navdihujejo milijone ljudi po vsem svetu.

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