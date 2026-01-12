Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili

Na Zlatih globusih 2026 sta še posebej izstopali Jennifer Lopez in Jennifer Lawrence. Obe sta se odločili za provokativno 'golo' obleko.

Odmevni povratek Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je za svoj odmevni povratek na Zlate globuse izbrala izjemno vintage kreacijo modne hiše Jean-Louis Scherrer, poroča People. Njena prosojna obleka je mojstrsko poudarila njene izklesane trebušne mišice in brezhibne obline, pri čemer so bile dramatične čipkaste aplikacije, okrašene s kristali, strateško razporejene po telesu in so se nadaljevale v ekstravaganten morski rep iz več plasti tila, še dodajajo. Videz so dopolnjevali še sijoči diamantni uhani in bogato okrašena rjava clutch torbica Judith Leiber.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Jennifer Lawrence v po meri narejeni obleki

Jennifer Lawrence je k trendu prosojnih kreacij pristopila z drugačno, a enako drzno filozofijo. Na rdeči preprogi se je pojavila v po meri ustvarjeni kreaciji modne hiše Givenchy, ki so jo mnogi označili za njeno najbolj razgaljeno obleko v karieri, piše Tportal.

Narejena iz popolnoma prozornega tila v kožnem odtenku, je obleka odkrivala skoraj celotno postavo, medtem ko so bile strateško razporejene cvetlične aplikacije v rožnatih in zelenih tonih tiste, ki so ustvarjale iluzijo dekorativnih botaničnih motivov na 'goli' koži. To je bil mojstrski dosežek optične iluzije in visokega oblikovanja, ki je bil plod njenega novega sodelovanja s stilistom Ryanom Hastingsom, še dodajajo.

icon-expand Jennifer Lawrence FOTO: Profimedia

S svojima 'golima' oblekama sta Jennifer Lopez in Jennifer Lawrence na Zlatih globusih jasno pokazali, da je trend prosojnih oblačil še kako živ.

Drugi stajlingi, ki so izstopali na rdeči preprogi

Na rdeči preprogi so izstopali tudi številni drugi stajlingi, ki si jih lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP 1 / 15 Lisa





























