V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede

Če je še kdo dvomil, da se leopardji vzorec vrača med največje modne trende, je Jennifer Lopez poskrbela za dokončen odgovor. Med obiskom milanskega tedna mode je namreč navdušila v drzni kombinaciji z živalskim vzorcem, ki je nemudoma pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušencev.

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Zvezdnica je stavila na videz, ki ga marsikdo ne bi znal nositi, sama pa ga je predstavila z značilno samozavestjo. Leopardji vzorec je prekrival praktično celotno opravo, ki jo je dopolnila s temnimi sončnimi očali in elegantno črno torbico.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Leopardji vzorec bo velik hit jeseni

Živalski vzorci so se letos znova znašli med ključnimi modnimi smernicami. Modni poznavalci opažajo, da se leopardji motiv vrača tako na plašče, obleke in krila kot tudi na modne dodatke. Medtem ko so bili v zadnjih letih v ospredju bolj umirjeni odtenki in minimalistični kroji, jesen 2026 prinaša nekoliko več drznosti. Prav leopardji vzorec je eden tistih trendov, ki vsaki kombinaciji doda karakter in samozavesten pridih.

Kako nositi leopardji vzorec?

Za bolj vsakodnevni videz stilisti priporočajo, da leopardji vzorec kombinirate z nevtralnimi barvami, kot so črna, bež ali temno rjava. Tiste bolj pogumne pa se lahko po zgledu Jennifer Lopez odločijo za videz, pri katerem živalski vzorec prevzame glavno vlogo.

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Takšna modna izbira sicer ni za vsakogar, vendar je pevka dokazala, da lahko tudi zelo drzen trend deluje elegantno in prefinjeno.

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Pozornost je pritegnil tudi nepričakovan trenutek

Med prihodom na enega izmed dogodkov je modnim fotografom uspelo ujeti tudi manjšo modno nevšečnost. Ob izstopu iz avtomobila je njena kratka oprava razkrila nekoliko več, kot je načrtovala, a zvezdnice to ni zmotilo. Kljub temu, da so se ji ob izstopu iz avtomobila videle spodnje hlačke, je samozavestno nadaljevala pot in še enkrat pokazala, zakaj velja za eno najbolj fotografiranih žensk v svetu zabave.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

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Trend, ki ga bomo videvali vse pogosteje

Jennifer Lopez je z nastopom v Milanu znova potrdila status modne ikone. Hkrati pa je poslala jasno sporočilo: leopardji vzorec ostaja med najbolj opaznimi modnimi trendi sezone. Če gre soditi po modnih pistah in zvezdniških kombinacijah, bomo to jesen živalske vzorce videvali pogosteje kot kadarkoli v zadnjih letih.

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