Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Jennifer Lopez
Trači

V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede

N. Č.
24. 09. 2026 11.24
0

Jennifer Lopez je med tednom mode v Milanu znova dokazala, da se modnih tveganj ne boji. Zvezdnica je navdušila v opravi z leopardjim vzorcem od glave do pet in pokazala, da se eden najbolj prepoznavnih modnih trendov ponovno vrača v ospredje.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Če je še kdo dvomil, da se leopardji vzorec vrača med največje modne trende, je Jennifer Lopez poskrbela za dokončen odgovor. Med obiskom milanskega tedna mode je namreč navdušila v drzni kombinaciji z živalskim vzorcem, ki je nemudoma pritegnila pozornost fotografov in modnih navdušencev.

Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Preberi še
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo

Zvezdnica je stavila na videz, ki ga marsikdo ne bi znal nositi, sama pa ga je predstavila z značilno samozavestjo. Leopardji vzorec je prekrival praktično celotno opravo, ki jo je dopolnila s temnimi sončnimi očali in elegantno črno torbico.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Leopardji vzorec bo velik hit jeseni

Živalski vzorci so se letos znova znašli med ključnimi modnimi smernicami. Modni poznavalci opažajo, da se leopardji motiv vrača tako na plašče, obleke in krila kot tudi na modne dodatke.

Medtem ko so bili v zadnjih letih v ospredju bolj umirjeni odtenki in minimalistični kroji, jesen 2026 prinaša nekoliko več drznosti. Prav leopardji vzorec je eden tistih trendov, ki vsaki kombinaciji doda karakter in samozavesten pridih.

Kako nositi leopardji vzorec?

Za bolj vsakodnevni videz stilisti priporočajo, da leopardji vzorec kombinirate z nevtralnimi barvami, kot so črna, bež ali temno rjava. Tiste bolj pogumne pa se lahko po zgledu Jennifer Lopez odločijo za videz, pri katerem živalski vzorec prevzame glavno vlogo.

Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Preberi še
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno

Takšna modna izbira sicer ni za vsakogar, vendar je pevka dokazala, da lahko tudi zelo drzen trend deluje elegantno in prefinjeno.

Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Preberi še
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo

Pozornost je pritegnil tudi nepričakovan trenutek

Med prihodom na enega izmed dogodkov je modnim fotografom uspelo ujeti tudi manjšo modno nevšečnost. Ob izstopu iz avtomobila je njena kratka oprava razkrila nekoliko več, kot je načrtovala, a zvezdnice to ni zmotilo. Kljub temu, da so se ji ob  izstopu iz avtomobila videle spodnje hlačke, je samozavestno nadaljevala pot in še enkrat pokazala, zakaj velja za eno najbolj fotografiranih žensk v svetu zabave.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Preberi še
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli

Trend, ki ga bomo videvali vse pogosteje

Jennifer Lopez je z nastopom v Milanu znova potrdila status modne ikone. Hkrati pa je poslala jasno sporočilo: leopardji vzorec ostaja med najbolj opaznimi modnimi trendi sezone. Če gre soditi po modnih pistah in zvezdniških kombinacijah, bomo to jesen živalske vzorce videvali pogosteje kot kadarkoli v zadnjih letih.

Pri 57-ih navdušuje v kopalkah
Preberi še
Pri 57-ih navdušuje v kopalkah
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
jennifer lopez živalski vozrec leopardji vzorec jesen 2026 teden mode fashion week
Trači

Vroče praznovanje hrvaške estradnice, abraham slovenske igralke

Zadovoljna.si Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka
Zadovoljna.si Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
24ur.com Linda Evangelista prvič po ponesrečenem lepotnem posegu v modni kampanji
Zadovoljna.si Navdušila v krilu, ki je hit sezone
Zadovoljna.si To so živalski potiski, ki jih bomo oboževale v letu 2025
Zadovoljna.si Leopardji vzorec bo hit jeseni, Zagrebčanke so ga nosile že poleti
Zadovoljna.si Vpadljivi mikro trendi, ki vas bodo navdušili
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972