Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli

Jennifer Lopez je v francosko prestolnico pripotovala zaradi pariškega tedna visoke mode, kjer se je udeležila številnih modnih dogodkov in revij največjih modnih hiš, piše Profimedia. Paparaci so jo spremljali na vsakem koraku, zvezdnica pa je znova dokazala, da se njena modna predstava ne začne šele na rdeči preprogi. Tudi med odhodi iz prestižnega hotela La Réserve je navdušila z dovršenimi modnimi kombinacijami, ki so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in modnih portalih.

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Dnevni videz, ki združuje eleganco in udobje

Med številnimi modnimi trenutki je največ pozornosti pritegnil njen rjavkast stajling, ki je odlična alternativa klasičnim poletnim oblekam. Lopezova je nosila oprijet korzetni zgornji del z elegantno poudarjenim dekoltejem in odkritimi rameni, ki je lepo poudaril silhueto.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Posebnost videza so bile široke hlače z dramatičnim vozlom v predelu pasu, zaradi katerega je celotna kombinacija delovala skoraj kot moderna različica večerne obleke. Monokromatska barvna paleta je ustvarila izjemno prefinjen vtis, medtem ko so sončna očala, preprosti zlati uhani in strukturirana torbica dodali tisto mero luksuza, po kateri je Jennifer znana. Prav zaradi svoje nosljivosti je ta videz izstopal med njenimi bolj ekstravagantnimi pariškimi stajlingi. Namesto bleščic, kristalov in drznih izrezov se je tokrat odločila za prefinjeno krojenje in brezčasno eleganco, iz katere lahko navdih črpajo tudi ženske pri izbiri poslovnih ali večernih kombinacij.

V Parizu ji je družbo delala sestra Lynda Lopez

Posebno pozornost je v Parizu pritegnilo tudi dejstvo, da je Jennifer večino časa preživela v družbi svoje leto dni mlajše sestre Lynde Lopez. Sestri sta skupaj obiskovali modne revije, se sprehajali po pariških ulicah in večkrat uskladili svoje modne izbire.

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Kdo je Lynda Lopez?

Lynda Lopez je uspešna ameriška novinarka, ki je že vrsto let prisotna v medijskem svetu. Čeprav se običajno ne pojavlja v središču pozornosti tako pogosto kot njena slavna sestra, je v Parizu pokazala izjemen občutek za modo. Medtem ko je Jennifer stavila na drzne modne kose, je Lynda navduševala z nekoliko bolj umirjenimi, a nič manj elegantnimi kombinacijami.

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Skupaj sta ustvarili enega najbolj opaznih sestrskih modnih trenutkov letošnjega pariškega tedna mode in dokazali, da sta slog ter eleganca očitno zapisana v družinskih genih. Jennifer Lopez pa je še enkrat več potrdila, da zna tudi v najbolj preprostem dnevnem outfitu ustvariti videz, ki ga modni navdušenci ne bodo pozabili še dolgo.

icon-expand Jennifer Lopez v družbi sestre Lynde FOTO: Profimedia

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