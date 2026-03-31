Jennifer Lopez
Trači

Navdušila oboževalce z vročim nastopom v spodnjem perilu

N. Č.
31. 03. 2026 04.00
2

Jennifer Lopez je spektakularno končala svojo rezidenco v Las Vegasu in potrdila, da je še vedno neustrašna kraljica svetovnega šovbiznisa. Navdušila ni zgolj z nastopom, temveč tudi s svojimi vročimi stajlingi.

Jennifer Lopez je s svojo rezidenco The JLo Show v Caesars Palace v Las Vegasu ponovno dokazala, da je ikona stila in performansa. Njena pojava na odru, še posebej nedavno v rožnatem čipkastem korzetu, presega zgolj kostum. Gre za izraz drznosti, ki je značilna za njen umetniški pristop, piše Profimedia. Njen modni izbor ni le poudaril njenih zavidljivih oblin, ampak je hkrati posredoval vizualno sporočilo o moči in ženstvenosti.

Navdušila v drznih stajlingih

Znana pevka, plesalka in igralka Jennifer Lopez je spektakularno končala svoj stalni angažma v Las Vegasu in potrdila, da je še vedno neustrašna kraljica svetovnega šovbiznisa. Čeprav bo letos praznovala že svoj 56. rojstni dan, je na odru ponovno pokazala postavo, ki si jo lahko le želijo tudi nekatere njene 20 let mlajše kolegice. Za svoja leta je brez dvoma videti več kot odlično.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
Med finalno predstavo se je preoblekla v več izjemno drznih oblek, v katerih prevladujejo prosojni materiali, čipka in kristali. Oboževalcem v polni dvorani je pokazala tudi pastelno roza čipkast bodi v kombinaciji z visokimi petami, videli pa smo jo lahko tudi v drugih, prav tako drznih stajlingih.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
Med najbolj vpadljivimi videzi večera sta bila kobaltno moder bodi z edinstvenim pernatim ogrinjalom ali drzen komplet z resicami, dopolnjen z mrežastimi nogavicami. Odlično je bila videti tudi v črnem čipkastem bodiju z dolgimi rokavi in dolgimi hlačnicami, manjkal pa ni niti bleščeč črn korzet, ki spominja na moški suknjič.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
Vir: profimedia

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez 31. 03. 2026 11.49
3 0
Včasih so pevke ... pele. Sedaj je čas autotuna in kože. Ni to isto.
ODGOVORI
Slash 31. 03. 2026 11.38
3 0
Bolj kot so gole, bolj so opolnomočene.
ODGOVORI
