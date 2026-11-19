Jennifer Lopez je skozi leta večkrat dokazala, da kljub ljubezenskim razočaranjem ni izgubila vere v ljubezen. Ko sta se z Benom Affleckom skoraj dve desetletji po prvi zaroki ponovno našla in poročila, so mnogi verjeli, da sta dobila srečen konec svoje zgodbe. Toda zakon ni trajal dolgo.

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Zdaj je zvezdnica prvič podrobneje spregovorila o ločitvi, bolečini in lekcijah, ki jih je odnesla iz enega najtežjih obdobij svojega življenja.

icon-expand Jennifer Lopez - pravijo ji brezupni romantik. FOTO: Profimedia

Razpadle so ji sanje, v katere je iskreno verjela

Lopezova je v podkastu Friends Keep Secrets, ki ga vodi Benny Blanco, in v pogovoru za SiriusXM odkrito priznala, da je bil razpad njenega zakona z Benom Affleckom veliko težji, kot si je predstavljala. Par je avgusta 2024 začel ločitveni postopek, uradno pa je bil ta zaključen januarja 2025. Čeprav se je na zunaj trudila ostati zbrana, je bila resničnost precej drugačna. "Bilo je tako razočarajoče," je priznala. Po njenih besedah ni šlo zgolj za konec razmerja, temveč za razpad sanj, v katere je iskreno verjela. Ravno zato je bila bolečina toliko večja.

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Najtežje je bilo sprejeti resnico

Jennifer Lopez je priznala, da jo je najbolj prizadelo spoznanje, da nekdo, v katerega si verjel, ne bo izpolnil vseh obljub in pričakovanj. Kot je pojasnila, je dolgo časa iskala partnerja, ob katerem bi našla občutek varnosti in pristne povezanosti. Ker je že desetletja ena največjih zvezdnic na svetu, se je pogosto soočala tudi z občutkom osamljenosti. "Že dolgo sem slavna. Počutila sem se nekako izgubljeno v svetu. To je osamljeno življenje," je povedala. Dodala je, da si je vedno želela človeka, ki bi jo imel rad zaradi nje same in ne zaradi slave, denarja ali koristi, ki bi jih lahko imel od zveze z njo.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Zaradi bolečine ni mogla niti vstati iz postelje

Pevka in igralka ni skrivala, da jo je ločitev močno prizadela tudi fizično. V intervjuju je razkrila, da je bila v nekem trenutku tako izčrpana, da ni zmogla opravljati niti najbolj osnovnih vsakodnevnih stvari. Občutki žalosti, jeze in razočaranja so bili tako intenzivni, da se je morala za nekaj časa popolnoma umakniti in posvetiti sebi. To obdobje danes opisuje kot 'eno najtežjih preizkušenj svojega življenja', obenem pa tudi kot čas, v katerem je bila prisiljena pogledati vase in se vprašati, zakaj se ji v partnerskih odnosih ponavljajo podobni vzorci.

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Štiri ločitve so jo prisilile v razmislek

Jennifer Lopez je bila poročena štirikrat. Pred Benom Affleckom je bila v zakonu z Ojanijem Noo, Crisom Juddom in Marcom Anthonyjem, s katerim ima dvojčka Maxa in Emme. Prav zaradi svojih izkušenj je začela razmišljati o tem, zakaj vedno znova išče ljubezen pri drugi osebi, namesto da bi najprej zapolnila praznino v sebi. Priznala je, da je bila dolga leta nekakšna "serijska monogamistka".

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"Prehajala sem iz ene zveze v drugo, vedno v upanju, da bo naslednjič drugače," je povedala. Sčasoma je ugotovila, da zgolj prepoznavanje problema ni dovolj. Če želi človek spremeniti svoje življenje, mora spremeniti tudi svoje vedenje.

icon-expand Jennifer Lopez z otroci. FOTO: AP

Pomembno vlogo je odigrala terapija

Med okrevanjem po ločitvi je pomembno mesto zavzela terapija. Lopezova je razkrila, da ji je terapevt pomagal drugače pogledati nase in na svoje romantične predstave o ljubezni. "Rekel mi je: 'Tako mlada si. Samo pojdi naprej. Nadaljuj z odkrivanjem same sebe in se nauči ljubiti vsak del sebe. Tudi tiste dele, ki so brezupni romantiki,'" je razkrila o terapiji. To spoznanje ji je pomagalo razumeti nekaj, kar prej morda ni znala ubesediti. Njena romantična narava ni bila njena slabost, temveč del osebnosti, ki jo povezuje tudi z ustvarjalnostjo, nastopanjem in umetniškim izražanjem.

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O Benu Afflecku danes ne govori z grenkobo

Čeprav je bilo obdobje po ločitvi izjemno boleče, Lopezova danes na svojo preteklost ne gleda več z jezo. V zadnjih nastopih je večkrat poudarila, da svojih odločitev ne obžaluje. Verjame, da je vsako razmerje v njenem življenju nosilo pomembno lekcijo in jo oblikovalo v osebo, kakršna je danes. To je dokazala tudi na dogodku v newyorškem centru 92NY, kjer se je sproščeno nasmejala šali iz občinstva, da ima po štirih ločitvah še vedno dovolj prostora na rokah za nove zaročne prstane. Več tem, kako je sprejela to šalo, si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

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Bo ljubezni že kmalu dala še eno priložnost?

Čeprav je trenutno samska, Jennifer Lopez ni izgubila vere v ljubezen. Je pa po tej izkušnji sprejela pomembno odločitev. Priznala je, da želi svoje prihodnje ljubezensko življenje ohraniti čim bolj zasebno in ga ne izpostavljati javnosti tako, kot ga je v preteklosti.

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