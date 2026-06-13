Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli

Jennifer Lopez je bila ujeta ob odhodu iz pariške restavracije, kjer je s svojim premišljenim, a na videz lahkotnim videzom pritegnila veliko pozornosti. Zvezdnica je tudi tokrat pokazala, kako lahko preprosti kosi, če so pravilno kombinirani, ustvarijo izjemno modno zgodbo.
Popolna kombinacija črnega minimalizma
Osnovo outfita predstavljajo oprijete črne kapri hlače in črn top, ki skupaj ustvarjata čist, minimalističen videz. Ta kombinacija je idealna za poudarjanje silhuete, kar je pri njeni postavi več kot zaželeno, hkrati pa omogoča izjemno vsestranskost pri kombiniranju z ostalimi kosi. Črna barva tukaj deluje kot popolno ozadje za vse dodatke, ki pridejo še toliko bolj do izraza.
Prehodna jakna kot ključni kos
Čez osnovni stajling je dodana rjava jakna modne hiše Loewe, ki outfitu doda strukturo in modno noto. Ta kos je odličen primer prehodnega oblačila, ki je primerno tako za sprehod po mestu kot za kosilo v bolj elegantnem okolju. Nevtralni ton jakne razbije monotonost črne in poskrbi za bolj topel, urbani vtis.
Luksuz v detajlih
Celoten videz dopolnjujejo skrbno izbrani dodatki, ki delujejo kot pika na i. Črne sandale z visoko peto Gianvito Rossi poskrbijo za eleganten zaključek, medtem ko Diorjeva torbica doda pridih prestiža, piše Profimedia. Sončna očala Lanvin pa outfitu dodajo še tisto nujno dozo skrivnostnosti in modne samozavesti, še dodajajo.
Vir: profimedia.si
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