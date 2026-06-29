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Jennifer Lopez
Trači

Ukradla šov v prosojni opravi, kot je še nismo videli

N. Č.
29. 06. 2026 10.35
3

Na odru velikega dogodka v Los Angelesu je Jennifer Lopez presenetila občinstvo z drznim videzom, ki je takoj postal najbolj komentiran trenutek večera. Njena izbira prosojnega pajaca z grafiti je ustvarila popolno optično iluzijo in poskrbela, da je njen nastop zasenčil vse ostalo dogajanje.

Jennifer Lopez je na sobotnem Obsessed Festu pripravila nepričakovano presenečenje za oboževalce serije Off Campus. Na odru je zapela svojo kultno uspešnico On the Floor ter novo skladbo Everything's Fine, njen nastop pa je bil del promocije projektov Prime Video, piše Marie Claire. Dogodek je izpostavil tudi novo serijo, v kateri glavna junakinja poustvari Jenniferin legendarni zeleni Versace videz, ki je zaznamoval njeno zgodnjo kariero.

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Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Lopezova je navdušila z energijo, natančno koreografijo in videzom, ki je poskrbel za modni trenutek večera.

Prosojen pajac z grafiti, ki je ustvaril iluzijo golote

Za nastop je Jennifer Lopez izbrala oprijet pajac v barvi kože, ki je ustvaril vtis golote, hkrati pa je bil prekrit z bleščečimi grafiti in detajli, ki so poskrbeli za dramatičen vizualni učinek. Kostum je združeval teksturo mreže, prosojne materiale in elemente korzeta, ki so poudarili njeno postavo, piše In Style. Gre za trend, ki je v zadnjih sezonah postal izjemno priljubljen, saj združuje futuristične silhuete in glamurozne okraske. Jennifer Lopez je s tem videzom ponovno dokazala, da obvlada drzno estetiko, ki jo zna nositi z izjemno samozavestjo.

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Modni dodatki, ki so dopolnili videz

Celoten videz Jennifer Lopez je bil natančno sestavljen. Visoki usnjeni škornji Jimmy Choo so dopolnjevali grafitno tematiko pajaca, medtem ko so diamantni uhani in intenzivno 'smoky eye' ličenje z bisernimi odtenki poskrbeli za glamurozen zaključek, še dodaja In Style. Lopezova se je odločila za na pol spete lase, kar je odprlo njen obraz in poudarilo izrazite poteze. Videz je bil hkrati funkcionalen za zahtevno koreografijo in dovolj izrazit za velike odrske zaslone, kar je ključni element njenih nastopov.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia
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Zakaj je bil ta nastop tako pomemben?

Jennifer Lopez na dogodku ni bila le naključna gostja. Njena glasba se pogosto pojavlja v novih serijah, kar ji omogoča, da ohranja stik z mlajšo publiko. Poleg nastopa je sodelovala v panelu z igralsko zasedbo serije, kjer je pred kratkim posnela tudi video z igralko Miko Abdalla. Zanimivo je, kako uspeva v svoje aktualne projekte vpletati elemente iz svojih začetkov, od kultnih kavbojk z vezalkami iz leta 2001 do sodobnih interpretacij oprijetih enodelnih oblačil. Prosojen pajac z grafiti je tako postal še en dokaz, da Jennifer Lopez ostaja modna ikona, ki zna združiti nostalgijo, sodobne trende in odrski glamur.

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Vir: instyle.com, marieclaire.com

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KOMENTARJI (3)

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dadinho10 29. 06. 2026 19.10
0 0
in poskrbela, da je njen nastop zasenčil vse ostalo dogajanje. Ko je clovek star 57 let pa se vedno mora biti v centru pozornosti, biti glavni, zasencevati vse ostale........ Po drugi strani, se ob taki zenski ne mores pocutiti sprosceno in ne cudi stevilo locitev ter razhodov.
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Brus1234 29. 06. 2026 16.17
0 0
Peti ne zna, staro telo ima, taka je ta.
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YouRangMyLord 29. 06. 2026 14.47
1 0
To je še edino , kar jo osrečuje v njeni starosti - drugače pa gospodovalčna, zagrenjena, obsedena s svojim telesom; noben moški z njo več ne zdrži v teh njenih bossy letih, uničila je tudi Bena Afflecka.
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