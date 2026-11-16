Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo

Jennifer Lopez je med nastopom na dogodku revije Billboard v newyorškem Metropolitan Museum of Art poskrbela za enega najbolj odmevnih modnih trenutkov večera. Na oder je prišla v dolgem plašču in obleki, nato pa med nastopom razkrila oprijet prosojen kombinezon, prekrit z bleščečimi kristali.
V središču pozornosti že ob prvem koraku na oder
Čeprav je večer ponudil številne glasbene nastope, je največ pozornosti pritegnila prav Jennifer Lopez. Občinstvo je navdušila z energično koreografijo in uspešnicami, med katerimi sta bili tudi pesmi Waiting for Tonight in On the Floor, piše Profimedia. Po poročanju britanskega medija Daily Mail je pevka prvič v živo predstavila tudi novo plesno skladbo Proof of Love, ki je požela veliko zanimanja med oboževalci.
Dokaz, da samozavest nima starostne omejitve
Jennifer Lopez je že leta znana po tem, da s svojimi modnimi izbirami pogosto premika meje. Tokratni nastop ni bil izjema. Številni so izpostavili predvsem njeno samozavest in odrsko prezenco, ki ostajata enako impresivni kot na začetku njene kariere.
V prosojnem kombinezonu je ukradla vso pozornost
Veliko pozornosti je pritegnil tudi njen odrski stajling. Jennifer Lopez je med nastopom razkrila oprijet prosojen kombinezon, okrašen z bleščečimi kristali, ki je poudaril njeno izklesano postavo. Drzen videz je dopolnila z vpadljivim ovratnikom in visokimi petami, celotna kombinacija pa je bila ustvarjena z mislijo na spektakularen odrski učinek.
Po poročanju Daily Maila je pevka najprej nastopila v plašču in obleki, nato pa med koreografijo razkrila bleščečo kreacijo, ki je hitro postala ena najbolj komentiranih modnih tem večera.
Njeni odrski videzi vedno sprožijo razpravo
Drzni kombinezoni, bleščice, kristali in oprijeti kroji so že dolgo del prepoznavnega sloga Jennifer Lopez. Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da pevka ostaja zvesta estetiki, ki jo je pomagala oblikovati že v začetku tisočletja, hkrati pa jo uspešno prilagaja sodobnim trendom.
Tudi tokratni videz je dokazal, da se ne boji tveganih modnih odločitev. Namesto da bi sledila pričakovanjem, ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, zaradi katerega je že vrsto let ena najbolj opaznih zvezdnic na svetu.
O njej govori ves svet
Fotografije nastopa so hitro zaokrožile po spletu, številni mediji pa so posebej izpostavili dejstvo, da je zvezdnica pri 57 letih še vedno sposobna izvesti zahteven plesni nastop, kakršnega bi ji zavidali tudi precej mlajši izvajalci. S svojim nastopom je še enkrat dokazala, da leta za mnoge zvezdnike niso ovira, temveč zgolj številka. In če gre soditi po odzivih občinstva, bo Jennifer Lopez še dolgo ostala ena najbolj prepoznavnih odrskih ikon.
Vir: Daily Mail, Profimedia
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV