Jennifer Lopez navdušila v obleki, ki laska vsaki ženski

Jennifer Lopez se je na komičarskem dogodku v Kaliforniji pojavila v opazni rdeči midi obleki, ki je v hipu postala glavna tema razprav. Pri svojih 56 letih Lopezova ostaja zgled odlične telesne pripravljenosti, ki jo je tokrat poudarila s krojem, ki objame postavo.
Njen videz je bil hkrati moden in funkcionalen, saj je z izborom močne barve izstopala v množici znanih obrazov. Viri navajajo, da je ta modni nastop v Kia Forumu še ena potrditev, da pevka natančno ve, kateri kosi oblačil najbolje delujejo na njenem tipu postave in kako pritegniti pozornost fotografov.
Rdeča obleka, ki je ukradla pozornost
Kot piše InStyle, je Lopezova izbrala oprijeto rdečo midi obleko z izrazitim izrezom, ki je poudarila njeno postavo in ustvarila drzen, a prefinjen videz. Obleka je imela globok zaobljen izrez, nabiranje na krilu ter visok razporek na sredini, kar je poskrbelo za dodatno dinamiko pri vsakem njenem koraku. InStyle dodaja, da je kroj razkrival tudi subtilno asimetrično silhueto, ki je poskrbela za še bolj izrazit učinek na rdeči preprogi.
Preprosta pričeska in ličenje
InStyle opisuje, da je Lopezova tokrat opustila svoje značilne voluminozne kodre in se odločila za gladko, sijočo pričesko z ravno prečko na sredini ter plastmi, ki so uokvirile njen obraz. Ličenje je temeljilo na bronastih tonih, z rožnato-zlatimi senčili, sijočimi ličnicami ter bleščečo nude šminko, obrobljeno z rjavim svinčnikom.
