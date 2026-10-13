Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Jennifer Lopez
Trači

V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede

N. Č.
13. 10. 2026 04.00
0

Če obstaja zvezdnica, ki zna tudi najbolj preprost modni videz spremeniti v pravo modno lekcijo, je to Jennifer Lopez. Tokrat je navdušila z monokromatsko kombinacijo v eni najbolj priljubljenih jesenskih barv, a največ pozornosti ni pritegnila njena obleka.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko govorimo o jesenskih modnih trendih, je letos ena barva še posebej v ospredju. Gre za bogat čokoladno rjav odtenek, ki so ga za svojo sezonsko uspešnico razglasile številne modne hiše, osvojil pa je tudi garderobo Jennifer Lopez.

V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Preberi še
V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede

Zvezdnica se je pojavila v usklajenem videzu od glave do pet, pri katerem je stavila na elegantne zemeljske tone. Takšne modne kombinacije so letos zelo priljubljene, saj delujejo prefinjeno, brezčasno in hkrati izjemno razkošno.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Čokoladno rjava je nova črna

Čeprav črna ostaja modna klasika, številne modne navdušenke to jesen posegajo po toplih rjavih odtenkih. Čokoladna barva je dovolj elegantna za poslovne priložnosti, hkrati pa deluje mehkeje in bolj sofisticirano.

Jennifer Lopez je dokazala, da lahko monokromatski videz ustvari močan modni vtis tudi brez kričečih vzorcev ali živih barv. Prav v preprostosti se skriva njegova moč.

Detajl, ki je ukradel vse poglede

Čeprav je bila kombinacija kot celota izjemno dovršena, so številni najprej opazili njene čevlje. Ti so celoten videz povezali v usklajeno modno zgodbo in poskrbeli za tisti zaključni detajl, zaradi katerega stajling deluje premišljeno in luksuzno.

Prav takšni dodatki pogosto naredijo največjo razliko. Tudi najbolj preprosta kombinacija je lahko videti bistveno dražja in elegantnejša, če jo dopolnimo s pravim parom čevljev, torbico ali pasom.

V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Preberi še
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno

Trend, ki ga bomo to jesen videvale povsod

Modni strokovnjaki napovedujejo, da bodo čokoladno rjavi odtenki eden ključnih trendov jeseni 2026. Najdemo jih na plaščih, pleteninah, oblekah, hlačah in modnih dodatkih.

Gre za barvo, ki pristaja skoraj vsakemu tenu kože, se odlično kombinira z bež, smetanastimi in bordo odtenki, obenem pa deluje bolj sveže od klasične črne.

Jennifer Lopez
Jennifer LopezFOTO: Profimedia

Jennifer Lopez je tako znova dokazala, da ni dovolj le slediti trendom. Pomembno je, kako jih nosimo. Njen zadnji stajling je odličen primer, kako lahko ena sama barva ustvari eleganten videz, ki je hkrati moderen, preprost in zelo nosljiv.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: profimedia.si

jennifer lopez jesenska moda modni trendi 2026 čokoladno rjava stiliranje
Trači

Ko je izgubil živce, je bilo med njima konec

Otok ljubezni

Lara po bolečem razhodu dobila novo priložnost za ljubezen

Zadovoljna.si Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Zadovoljna.si Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Zadovoljna.si Jennifer Lopez pokazala poletno kombinacijo, ki vedno deluje
Zadovoljna.si Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Zadovoljna.si Njena 'dolgočasna' obleka postala tarča modnih kritikov
Zadovoljna.si Takšne Jennifer Lopez nismo vajeni videti
Zadovoljna.si Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008