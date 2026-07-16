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Lynda Lopez - ig
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Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu

N. Č.
16. 07. 2026 04.00
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Jennifer in Lynda Lopez sta na modni reviji v Parizu dokazali, da je lepota v genih. Poglejte njuni čudoviti kreaciji, s katerima sta zablesteli v prvi vrsti prestižnega dogodka.

Jennifer Lopez (56) in njena leto dni mlajša sestra Lynda (55) sta v Parizu poželi ogromno pozornosti, piše E! News. Zvezdnici sta se 9. julija pojavili na reviji visoke mode znamke Celia Kritharioti. Medtem ko je Jennifer vajena rdečih preprog in nenehnega fotografiranja, je bil ta javni izhod z Lyndo, ki sicer dela kot novinarka in avtorica, precejšnja redkost. Skupaj sta pozirali fotografom pred vhodom na dogodek, pozneje pa sta spremljali modne trende s sedežev v elitni prvi vrsti obiskovalcev.

Jennifer Lopez s sestro Lyndo.
Jennifer Lopez s sestro Lyndo. FOTO: Profimedia

Zablesteli v vrhunskih kreacijah

Za to priložnost je Jennifer oblekla opazno prosojno obleko, okrašeno z bleščicami, čez njo pa je nosila bel krznen plašč. Njena obutev so bile izjemno visoke pete, ki so poudarile njeno postavo. Lynda je stavila na nežnejši videz; njena bela obleka je imela prosojno spodnje krilo in opazen steznik z detajli iz kroglic. Sestri sta na Instagramu delili utrinke svojega druženja, Lynda pa je fotografije pospremila s pripisom o "pariških norčijah", kar kaže na to, da sta se kljub uradnemu dogodku odlično zabavali.

Jennifer Lopez o svojih sestrah kot ključnih stebrih podpore

Jennifer Lopez redko spušča ljudi blizu, zato je njen krog prijateljev omejen. Leta 2025 je v intervjuju povedala, da sta sestra Lynda in Leslie Ann tisti osebi, ki jima najbolj zaupa. To potrjujejo tudi besede Lynde, ki je že leta 2002 pri Oprah Winfrey dejala, da težko verjame, kako slavno je postalo 'njeno dekle'. Za Lyndo Jennifer ni 'J.Lo', temveč preprosto dekle, ki se rado šali in ki se ga spominja iz njunega skupnega odraščanja v Bronxu, kjer je njuna največja skrb bila igranje in druženje doma.

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Druge znane osebnosti, ki so obiskale teden mode 2026

Poleg sester Lopez so Pariz v začetku julija obiskali še številni drugi zvezdniki. Na revijah visoke mode smo lahko videli Jessico Albo, Sarah Jessico Parker in Teyano Taylor. Modne steze so krasile tudi znane manekenke, kot je Gigi Hadid, medtem ko so se med obiskovalci zvrstili še Pedro Pascal, Lupita Nyong'o in pevka Cardi B. Vsak izmed njih je prispeval k pestrosti dogodkov, Jennifer pa je svoj pariški urnik dopolnila še z obiskom revije Zuhair Murad dan prej, kar kaže na njen polni modni razpored.

Jennifer Lopez s sestro Lyndo.
Jennifer Lopez s sestro Lyndo.FOTO: Profimedia
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Vir: eonline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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