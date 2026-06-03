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Jennifer Lopez
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Navdušila v krilu, ki je hit sezone

N. Č.
03. 06. 2026 04.00
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Jennifer Lopez je med snemanjem v New Yorku znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic. V enem dnevu je pokazala dva popolnoma različna, a enako dovršena videza, ki sta navdušila modne poznavalke po vsem svetu.

Jennifer Lopez je v New Yorku navdušila z modno izbiro. Zvezdnica je dan začela v strogi, minimalistični kombinaciji bele obleke in črnega suknjiča, popoldne pa presenetila s povsem drugačnim, mehkejšim videzom v pastelnih tonih, piše Tportal. V obeh primerih je pokazala, kako mojstrsko obvlada prehode med različnimi modnimi razpoloženji, ne da bi pri tem izgubila svojo prepoznavno eleganco.

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Jennifer je po snemanju navdušila s kombinacijo, ki je idealna za prehodno sezono. Nosila je snežno bel pleten kardigan, ki je v videz vnesel občutek domačnosti in topline. Svileno krilo v nežni rožnati barvi je dodalo pridih luksuza in gibanja, zaradi česar je celoten stajling deloval eterično in ženstveno.

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Zvezdnica je videz dopolnila z odprtimi sandali in nevtralno barvno paleto, kar je ustvarilo svež, zračen vtis. Zlata ogrlica je subtilno poudarila njen dekolte, medtem ko so karamelni valovi njenih las poskrbeli za mehkobo in toplino. To je videz, ki ga lahko brez težav preneseš v svoj vsakdan – eleganten, a nepretenciozen.

Jennifer Lopez v krilu, ki je hit sezone
Jennifer Lopez v krilu, ki je hit sezoneFOTO: Profimedia

Stroga eleganca: črno-bela kombinacija za dopoldne

Preden je prešla na pastelni videz, je Lopezova New York osvajala v povsem drugačnem tonu. Nosila je belo obleko z visokim ovratnikom, čeznjo pa strukturiran črn suknjič, ki je ustvaril profesionalen, skoraj poslovni videz. Minimalistična črna torbica in sončna očala kvadratne oblike so dodali pridih sodobnosti.

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Ta kontrast med ostrimi linijami dopoldne in mehko pletenino popoldne je pokazal njeno izjemno sposobnost modnega prilagajanja.

Jennifer Lopez v črno-belem stajlingu.
Jennifer Lopez v črno-belem stajlingu.FOTO: Profimedia
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Vir: tportal.hr

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