Jennifer Lopez je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje urejenih zvezdnic na svetu. Na premieri novega koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas je navdušila v drzni modni kombinaciji, v podkastu pa razkrila tudi, kako po 50. letu skrbi za svojo postavo in energijo.

Preberi še Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna

Jennifer Lopez pri 57 letih navdušila v drzni obleki

Jennifer Lopez je na premieri svojega novega koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas v Los Angelesu ponovno pritegnila vso pozornost. Pevka, igralka in podjetnica se je po rdeči preprogi sprehodila v elegantni čipkasti obleki z globokim izrezom, njen videz pa je hitro postal tema številnih medijev.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Dogodek je potekal v studiih Paramount v Los Angelesu, kjer je zvezdnica predstavila svoj najnovejši projekt, posvečen nastopom v Las Vegasu, piše Tportal.

Videz, ki ni ostal neopažen

Za premiero je Jennifer Lopez izbrala dolgo čipkasto obleko s prosojnimi detajli in tankimi naramnicami. Stajling je dopolnila z vpadljivim plaščem s cvetličnim vezenjem, rožnato podlogo in dolgimi resicami, poseben pečat pa je dodal razkošen nakit z rumenimi diamanti. Lase je spela v visoko figo in videz zaključila z velikim cvetličnim okrasom za lase, kar je ustvarilo glamurozen videz, po katerem je znana že vrsto let.

Kaj je spremenila po 40. letu?

Čeprav mnogi občudujejo predvsem njen videz, je pevka nedavno razkrila, da je morala z leti precej spremeniti svoj pristop k skrbi za telo. V podkastu Friends Keep Secrets, ki ga soustvarja Benny Blanco, je pojasnila, da po 40. letu ni mogla več računati na rezultate, ki jih je dosegala v mladosti. "Pride obdobje, ko moraš začeti delati drugače," je pojasnila med pogovorom.

Dvigovanje uteži je postalo ključni del njene vadbe

Jennifer Lopez je razkrila, da danes velik poudarek namenja treningu moči. Z leti se namreč naravno zmanjšuje mišična masa, zato je v svoj urnik vključila redno dvigovanje uteži. Ples in kardio vadba ostajata pomemben del njenega življenjskega sloga, vendar pravi, da sta prav krepitev mišic in vadba z utežmi postali ključ do ohranjanja kondicije, moči in energije.

Preberi še Dieta, zaradi katere je Melania pri 54 letih videti odlično

Tako je prilagodila svojo prehrano

Poleg vadbe je spremenila tudi prehranske navade. Danes daje prednost živilom z več beljakovinami, redno uživa ribe in veliko zelene zelenjave, piše Tportal. Obenem se skuša izogibati ocvrti hrani in težkim obrokom, ki lahko vplivajo na raven energije.

icon-expand Jennifer Lopez - še vedno je videti odlično. FOTO: Profimedia

Najljubšim jedem se ne more odpovedati

Kljub discipliniranemu načinu prehranjevanja pa si občasno še vedno privošči svoje najljubše jedi. Med pogovorom je priznala, da obožuje riž, fižol in maslo, posebno slabost pa ima do čokoladnih piškotov. Ljubezen do sladice je šla celo tako daleč, da je ustvarila lastno testo za piškote, ki ga je poimenovala "J-Dough".

Preberi še Lopezova ujela 11 let mlajšega britanskega igralca

Novi koncertni film prihaja že ta teden

Premiera je bila del promocije koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas, ki prikazuje zadnji nastop njene rezidence v dvorani The Colosseum v sklopu kompleksa Caesars Palace v Las Vegasu. Film poleg koncertnih posnetkov vključuje tudi vpogled v zakulisje priprav in osebne trenutke zvezdnice. Pri nastopih so sodelovali orkester, spremljevalni vokalisti in 16 plesalcev, gledalci pa bodo lahko spremljali izvedbe njenih največjih uspešnic. Film bo na programu CBS in pretočni platformi Paramount+ premierno predvajan 26. novembra.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Preberi še Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.