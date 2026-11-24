Jennifer Lopez je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje urejenih zvezdnic na svetu. Na premieri novega koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas je navdušila v drzni modni kombinaciji, v podkastu pa razkrila tudi, kako po 50. letu skrbi za svojo postavo in energijo.
Jennifer Lopez pri 57 letih navdušila v drzni obleki
Jennifer Lopez je na premieri svojega novega koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas v Los Angelesu ponovno pritegnila vso pozornost. Pevka, igralka in podjetnica se je po rdeči preprogi sprehodila v elegantni čipkasti obleki z globokim izrezom, njen videz pa je hitro postal tema številnih medijev.
Dogodek je potekal v studiih Paramount v Los Angelesu, kjer je zvezdnica predstavila svoj najnovejši projekt, posvečen nastopom v Las Vegasu, piše Tportal.
Videz, ki ni ostal neopažen
Za premiero je Jennifer Lopez izbrala dolgo čipkasto obleko s prosojnimi detajli in tankimi naramnicami. Stajling je dopolnila z vpadljivim plaščem s cvetličnim vezenjem, rožnato podlogo in dolgimi resicami, poseben pečat pa je dodal razkošen nakit z rumenimi diamanti.
Lase je spela v visoko figo in videz zaključila z velikim cvetličnim okrasom za lase, kar je ustvarilo glamurozen videz, po katerem je znana že vrsto let.
Kaj je spremenila po 40. letu?
Čeprav mnogi občudujejo predvsem njen videz, je pevka nedavno razkrila, da je morala z leti precej spremeniti svoj pristop k skrbi za telo. V podkastu Friends Keep Secrets, ki ga soustvarja Benny Blanco, je pojasnila, da po 40. letu ni mogla več računati na rezultate, ki jih je dosegala v mladosti. "Pride obdobje, ko moraš začeti delati drugače," je pojasnila med pogovorom.
Dvigovanje uteži je postalo ključni del njene vadbe
Jennifer Lopez je razkrila, da danes velik poudarek namenja treningu moči. Z leti se namreč naravno zmanjšuje mišična masa, zato je v svoj urnik vključila redno dvigovanje uteži.
Ples in kardio vadba ostajata pomemben del njenega življenjskega sloga, vendar pravi, da sta prav krepitev mišic in vadba z utežmi postali ključ do ohranjanja kondicije, moči in energije.
Tako je prilagodila svojo prehrano
Poleg vadbe je spremenila tudi prehranske navade. Danes daje prednost živilom z več beljakovinami, redno uživa ribe in veliko zelene zelenjave, piše Tportal. Obenem se skuša izogibati ocvrti hrani in težkim obrokom, ki lahko vplivajo na raven energije.
Najljubšim jedem se ne more odpovedati
Kljub discipliniranemu načinu prehranjevanja pa si občasno še vedno privošči svoje najljubše jedi. Med pogovorom je priznala, da obožuje riž, fižol in maslo, posebno slabost pa ima do čokoladnih piškotov. Ljubezen do sladice je šla celo tako daleč, da je ustvarila lastno testo za piškote, ki ga je poimenovala "J-Dough".
Novi koncertni film prihaja že ta teden
Premiera je bila del promocije koncertnega filma The JLO Show: Live in Las Vegas, ki prikazuje zadnji nastop njene rezidence v dvorani The Colosseum v sklopu kompleksa Caesars Palace v Las Vegasu.
Film poleg koncertnih posnetkov vključuje tudi vpogled v zakulisje priprav in osebne trenutke zvezdnice. Pri nastopih so sodelovali orkester, spremljevalni vokalisti in 16 plesalcev, gledalci pa bodo lahko spremljali izvedbe njenih največjih uspešnic. Film bo na programu CBS in pretočni platformi Paramount+ premierno predvajan 26. novembra.
Vir: podkast Friends Keep Secrets, CBS, Tportal.hr
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