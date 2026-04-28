Njene izklesane trebušne mišice navdušujejo oboževalce

Zvezdnica Jennifer Lopez je ponovno dokazala, da so leta le številka, če v proces ohranjanja zdravja vložiš dovolj truda. Pevka in igralka je na družbenih omrežjih delila fotografije, ki jasno kažejo na močno izoblikovane trebušne mišice in vrhunsko telesno pripravljenost . Za njeno postavo stoji strog režim vadbe in prehrane , rezultate pa ji zavidajo tudi pol mlajše kolegice.

Kot poroča Fox News, je pevka objavila serijo " vročih selfijev " iz telovadnice, na katerih v kratkem topu in oprijetih pajkicah razkriva svojo izjemno formo. Fotografije so nastale med treningom, ob njih pa je dodala le preprost emotikon napete mišice .

Reakcije na družbenih omrežjih so bile burne. Kot poroča Fox News, so številni zapisali komentarje, kot so: " Ti si moj večni navdih " in " To je telo, ki ga želim za poletje " .

Jennifer Lopez že leta zagovarja filozofijo doslednosti , hkrati pa poudarja pomen zgodnjega vstajanja, discipline in vsakodnevnega truda. Kot poročajo številni mediji, pevka redno deli utrinke iz telovadnice, kjer trenira z visoko intenzivnostjo ter skrbi za moč in vzdržljivost . Prav ta rutina ji omogoča, da ostaja v formi tudi ob zahtevnem urniku, ki vključuje nastope, snemanja in modne projekte.

Kot piše Women's Health, je Jennifer Lopez v zadnjih letih pomembno spremenila svoj pristop k vadbi in danes daje prednost treningu z utežmi pred dolgotrajnim kardio treningom. Namesto večurnega teka ali intenzivnega kardio režima se osredotoča na kombinacijo krajših, a učinkovitih treningov moči, ki ciljajo na različne mišične skupine.

V enem od intervjujev je poudarila tudi pomen gradnje mišične mase z leti. Kot je pojasnila v pogovoru za CBS: "Dvigujem težje uteži, ker z leti izgubljamo mišice – in prav mišice kurijo maščobo". Ta pristop ji omogoča, da ohranja čvrsto postavo in visoko raven energije, hkrati pa preprečuje naravno izgubo mišične mase, ki se začne že po 30. letu, piše Woman's Health.

Poleg tega njena rutina vključuje tudi premišljeno strukturo treningov. Kot navaja Women's Health, Lopezova trenira večkrat tedensko, pri čemer kombinira trening moči z občasnim kardiem in vajami za mobilnost, saj daje poudarek učinkovitosti, izogiba pa se popolnemu izčrpavanju telesa. Takšen pristop ji omogoča dolgoročno vzdrževanje vrhunske forme, ki jo oboževalci občudujejo tudi v letu 2026.