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Jessica Alba - ig
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Nova ljubezen v Toskani: po ločitvi uživa z 12 let mlajšim

N. Č.
14. 07. 2026 04.00
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Po odmevni ločitvi je Jessica Alba v objemu 12 let mlajšega igralca Dannyja Ramireza našla novo srečo v ljubezni. Poletne dni trenutno preživljata v romantični Toskani, kjer uživata v morskih radostih, vrhunskih vinih in nepozabnih kulinaričnih doživetjih.

Igralka Jessica Alba je po napornem letu in uradni ločitvi od dolgoletnega moža Casha Warrena našla srečo v objemu 12 let mlajšega igralskega kolega Dannyja Ramireza. Potem ko sta obiskala Mehiko, sta se zdaj odpravila k našim sosedom v Italijo.

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Svoje sledilce sta o prihodu v Toskano obvestila prek družbenih omrežij, kjer je 45-letna zvezdnica objavila vrsto fotografij, piše People. V ospredju njunih počitnic so predvsem morske aktivnosti na italijanski obali in raziskovanje kulinarične ponudbe, ki jo nudi ta del Italije. Alba, ki je s Warrenom preživela 17 let, v novem razmerju stavi na aktivno preživljanje prostega časa in pogosta potovanja po svetovnih prestolnicah turizma.

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Zakaj je Toskana prva izbira zvezdniških parov?

Toskana velja za eno najbolj prepoznavnih turističnih točk v Italiji in prav tja sta se zatekla tudi Jessica in Danny. Glavni razlogi za obisk te pokrajine so predvsem izvrstna kulinarična ponudba, oljčna olja in svetovno znana vina, piše People. Pokrajina je polna zgodovinskih znamenitosti, saj so tu mesta, kot sta Pisa s poševnim stolpom ter številni renesančni spomeniki v Firencah.

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Jessica in Danny v teh dneh izkoriščata prav vse, kar ta del Italije ponuja – od uživanja ob vrhunski hrani na sončnih terasah do raziskovanja podeželskih cest, kar je standard za turiste, ki si želijo avtentične italijanske izkušnje v srcu države.

Toskana
ToskanaFOTO: iStock
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Javna naklonjenost tudi na zvezdniški poroki sezone

Par se je pred kratkim udeležil tudi glamurozne poroke pevke Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa (NFL) Travisa Kelceja. Danny Ramirez in Jessica Alba sta tam potrdila status priljubljenega para. Njun skupni nastop v javnosti kaže na to, da njuno razmerje hitro postaja resno, hkrati pa mediji izpostavljajo dejstvo, da je Alba po ločitvi od Casha Warrena v začetku lanskega leta v Dannyju našla idealno osebo za nove dogodivščine in visoke zvezdniške prireditve.

Jessica Alba in Danny Ramirez
Jessica Alba in Danny RamirezFOTO: Profimedia
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Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jessica Alba Danny Ramirez Toskana Italija ljubezen italijanske počitnice 12 let mlajši mlajši partner
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