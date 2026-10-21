Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik

Ameriška pevka Jessica Simpson je po koncu dolgoletnega zakona očitno znova našla srečo v ljubezni. Po poročanju tujih medijev naj bi bila v zvezi z glasbenikom Thomasom Eisenhoodom, ki je od nje mlajši kar 13 let.

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Po ločitvi znova srečna

Po ločitvi od nekdanjega moža Erica Johnsona, s katerim ima tri otroke, naj bi 46-letna zvezdnica znova uživala v zaljubljenosti. Govorice o njuni romanci so se začele širiti že spomladi, zdaj pa so se še okrepile po skupnem pojavljanju v javnosti.

icon-expand Jessica Simpson in Eric Johnson FOTO: AP

Skupaj ujeta na dogodku

Jessica in Thomas naj bi se v začetku oktobra skupaj udeležila festivala toplozračnih balonov v Albuquerqueju. Očividci so za ameriške medije povedali, da sta bila ves čas nasmejana in sproščena, fotografi pa so ju ujeli tudi med nežnimi trenutki. Glasbenik naj bi jo objel, medtem ko je ona glavo naslonila na njegovo ramo. Pevka je pred kratkim za TMZ na letališču v Los Angelesu na kratko komentirala svoje zasebno življenje in priznala, da je trenutno 'zelo srečna'.

Kdo je njen novi izbranec?

Thomas Eisenhood prihaja iz Nashvilla in je glasbenik. Bil je član skupine Stoop Kids, ki se je razšla leta 2023. Čeprav je v glasbenih krogih poznan, ga širša javnost doslej ni spremljala tako pozorno kot njegovo slavno partnerico, piše Net.hr.

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Ameriška revija People je o njuni zvezi poročala že aprila letos, ko je vir blizu pevke razkril, da se Jessica videva z glasbenikom in da je zaradi novega poglavja v življenju 'zelo optimistična'.

icon-expand Jessica Simpson FOTO: AP

Težko obdobje po razpadu zakona

Jessica Simpson je januarja 2025 potrdila, da se z Ericom Johnsonom po desetih letih zakona razhajata. Skupaj imata tri otroke: hčerki Maxwell Drew in Birdie Mae ter sina Acea Knutea.

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Takrat je za People razkrila, da že nekaj časa živita ločeno, ob tem pa poudarila, da bodo otroci tudi v prihodnje ostali njuna največja prioriteta. Po navedbah virov naj bi nekdanja partnerja kljub ločitvi ohranjala dober odnos in si prizadevala za uspešno skupno starševstvo.

icon-expand Eric Johnson in Jessica Simpson FOTO: Profimedia

Več kot le pevka

Jessica Simpson je zaslovela v začetku 2000-ih s hiti, kot so I Wanna Love You Forever, Irresistible in With You. Veliko prepoznavnost ji je prinesel tudi resničnostni šov Newlyweds: Nick and Jessica, v katerem je javnost spremljala njen zakon s pevcem Nickom Lacheyjem.

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Poleg glasbene kariere je ustvarila tudi zelo uspešno modno znamko ter poslovni imperij, zaradi česar že vrsto let velja za eno najuspešnejših ameriških zvezdnic.

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