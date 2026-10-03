Tri poroke in tragična ljubezen, ki je zaznamovala poglavje njegovega življenja

Novica je presenetila predvsem zato, ker je Jim Carrey svojo zvezo z Min Ah javno priznal šele letos. Februarja sta se skupaj pojavila na podelitvi francoskih filmskih nagrad César, kjer je igralec prejel častno nagrado za svojo dolgoletno kariero. V zahvalnem govoru je svojo partnerico označil za svojo "čudovito spremljevalko" in ji v francoščini povedal, da jo ljubi. Čeprav je bila njuna zveza za javnost dolgo skrivnost, naj bi bila skupaj že več let. Prvič so ju fotografirali že leta 2022.

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A Min Ah ni prva ženska, ki je osvojila srce slovitega igralca. Carreyjevo ljubezensko življenje je bilo skozi desetletja precej pestro, povezovali pa so ga s številnimi znanimi ženskami.

Melissa Womer je bila njegova prva žena

Carrey se je prvič poročil leta 1987, ko je pred oltar stopil z igralko in nekdanjo natakarico Melisso Womer. Istega leta se jima je rodila hčerka Jane Erin Carrey. Njuna zakonska zveza je trajala do leta 1995, ko sta se ločila. Jane je danes pevka, njen oče pa je tudi dedek.

icon-expand Jim Carrey FOTO: Profimedia

Nato se je zaljubil v soigralko iz Butca in Butca

Carrey ni dolgo ostal samski. Leta 1996 se je poročil s svojo soigralko iz kultne komedije Butec in butec Lauren Holly. Toda njuna zakonska sreča je bila kratka. Ločila sta se že leta 1997, njun zakon pa je trajal manj kot leto dni. Po dveh zakonih se je zdelo, da je Carrey svoje življenje pred oltarjem že zaključil. A njegove ljubezenske zgodbe se s tem še zdaleč niso končale.

Linda Ronstadt je bila ena njegovih prvih slavnih ljubezni

Med njegovimi zgodnejšimi zvezami je bila tudi pevka Linda Ronstadt. Par je bil skupaj približno osem mesecev leta 1983, še preden je Carrey postal eden največjih hollywoodskih komikov. Njuno razmerje je danes eno manj znanih poglavij njegovega zasebnega življenja.

Renée Zellweger, ljubezen, ki se je skoraj končala s poroko

Ena najbolj znanih Carreyjevih ljubezenskih zgodb je bila zagotovo tista z Renée Zellweger. Spoznala sta se pri snemanju filma Jaz, jaz in Irene in se zaljubila. Njuna zveza je bila tako resna, da sta se med letoma 1999 in 2000 celo zaročila. Toda do poroke ni prišlo. Njuna ljubezenska zgodba se je končala, oba pa sta pozneje ustvarila uspešni igralski karieri.

icon-expand Jim Carrey in Renée Zellweger FOTO: Profimedia

January Jones je bila njegova izbranka leta 2002

Leta 2002 so Carreyja povezovali z igralko January Jones, ki je pozneje zaslovela predvsem z vlogo Betty Draper v seriji Mad Men. Njuna zveza ni trajala dolgo, vendar je bila dovolj odmevna, da je January Jones ostala na dolgem seznamu slavnih žensk, s katerimi je bil povezan hollywoodski zvezdnik.

Jenny McCarthy: pet let ljubezni

Nato je prišla zveza, ki je bila precej bolj resna in je trajala več let. Carrey je leta 2005 spoznal manekenko, igralko in televizijsko osebnost Jenny McCarthy. Leto pozneje sta javno potrdila, da sta par. Skupaj sta ostala približno pet let, preden sta leta 2010 končala razmerje. McCarthy je pozneje povedala, da sta ostala prijatelja.

Cathriona White: tragično poglavje njegovega življenja

Med letoma 2012 in 2015 je bil Carrey v zvezi z irsko umetnico ličenja Cathriono White. Njuna zgodba se je končala tragično. Cathriona je septembra 2015 umrla zaradi prevelikega odmerka zdravil na recept, njeno smrt pa je zdravniški pregledovalec okrožja Los Angeles opredelil kot samomor. Carrey je bil tudi med pogrebci na njenem pogrebu na Irskem.

Po njej je prišla še ena soigralka

Leta 2019 se je Carrey na podelitvi zlatih globusov pojavil z igralko Ginger Gonzaga, svojo soigralko iz serije Kidding. Njuno razmerje je bilo kratko in se je končalo še istega leta.

In zdaj Min Ah

Po letih, ko je svoje zasebno življenje večinoma držal zase, je Carrey očitno našel novo poglavje. O Min Ah, ki ustvarja tudi pod imenom Minzi, je javnosti znanega razmeroma malo. Par je svojo zvezo dolgo ohranjal zasebno, nato pa sta se letos prvič uradno skupaj pojavila na rdeči preprogi. Prav tam je Carrey pokazal, da mu tokrat ni vseeno, da svet izve za njegovo ljubezen. Med zahvalnim govorom na podelitvi Césarjev je partnerico izpostavil pred občinstvom in ji izrekel ljubezensko sporočilo. Nekaj mesecev pozneje sta naredila še korak dlje in se na skrivaj poročila. Za Carreyja je to že tretji zakon. Po dveh kratkih oziroma neuspešnih zakonih ter številnih odmevnih hollywoodskih romancah je očitno želel tokrat svojo srečo obdržati predvsem zase.