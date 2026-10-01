Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico

64-letni igralec Jim Carrey je stopil v zakon. Veselo novico je potrdil njegov predstavnik za javnost, ki je za revijo People razkril, da se je igralec poročil z Min Ah, staro 32 let.

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Par je usodni da dahnil približno sedem mesecev po tem, ko se je skupaj pojavil na podelitvi francoskih filmskih nagrad César. Takrat je Carrey svojo partnerico javnosti predstavil kot svojo čudovito partnerico. O njunem odnosu sicer ni znanega veliko, saj igralec svoje zasebno življenje že dolgo drži stran od žarometov. Po poročanju Net.hr je prav zato novica o poroki marsikoga presenetila.

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Ganljive besede, namenjene partnerici

Na podelitvi nagrad César je igralec v govoru izrazil hvaležnost svojim najbližjim. Posebej je omenil hčerko Jane, vnuka Jacksona in partnerico Min Ah. Kot navaja Net.hr, je med drugim dejal: "Hvala moji čudoviti družini, hčerki Jane in vnuku Jacksonu. Ljubim vaju zdaj in za vedno. Hvala moji čudoviti partnerici Min Ah."

icon-expand Jim Carrey FOTO: Profimedia

Že pred leti je napovedal umik iz Hollywooda

Čeprav velja za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, je Carrey v zadnjih letih večkrat namignil, da si želi bolj mirnega življenja. Leta 2022 je med promocijo filma Sonic the Hedgehog 2 razkril, da resno razmišlja o umiku iz igralskih vod. Takrat je po poročanju Net.hr pojasnil, da uživa v ustvarjanju, slikanju in času z družino ter da ga slava ne privlači več tako kot nekoč. "Imam dovolj," je dejal in dodal, da ceni svoj miren način življenja.

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Za Jimom Carreyjem sta že dva zakona

Min Ah je njegova tretja žena. Pred tem je bil igralec poročen z igralko Lauren Holly, s katero je zaigral v kultni komediji Butec in butec. Njun zakon je trajal od leta 1996 do 1997. Pred tem je bil poročen z Melisso Womer, s katero ima hčerko Jane. Njun zakon se je končal leta 1995.

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Kljub dolgoletni hollywoodski karieri je Carrey v zadnjih letih javnost redko spuščal v svoje zasebno življenje. Prav zato je novica o poroki z mnogo mlajšo partnerico požela veliko zanimanja in hitro zaokrožila po svetovnih medijih. Po poročanju Net.hr je igralec očitno našel srečo daleč stran od hollywoodskega blišča.

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