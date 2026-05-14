92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki

Po poročanju Hello! je Joan Collins navdušila na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu. Na otvoritveni slovesnosti se je pojavila v osupljivi snežno beli obleki Stéphane Rolland Haute Couture . Obleka je bila izdelana posebej zanjo, kar se je odražalo v popolnem prileganju in dramatični silhueti.

Stara je 92, a videti je bolje kot marsikatera 50-letnica

Zgornji del je bil oblikovan iz gladke, strukturirane tkanine, ki je ustvarila čist, skoraj kiparski videz, medtem ko so voluminozni volančki okoli vratu poskrbeli za izrazit vizualni okvir, piše Hello!. Collinsova je obleko dopolnila z dolgo vlečko, ki je ob hoji po stopnicah ustvarjala skoraj filmski učinek . Njen videz je bil dih jemajoč , lepa igralka pa je " ukradla šov " s svojo samozavestjo in brezčasno držo.

Stajling Joan Collins je bil premišljen do zadnje podrobnosti. Po poročanju Hello! je igralka izbrala klasične črne operne rokavice, ki so ustvarile močan kontrast s snežno belo obleko. Ta kombinacija je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih modnih trikov, ki vedno deluje: črno-bela paleta ustvari takojšen občutek sofisticiranosti.

Njena izbira nakita je bila prav tako v skladu s tradicijo hollywoodskega glamurja. Collins je nosila razkošen diamantni nakit, ki je v soju reflektorjev še dodatno poudaril njen status modne ikone.