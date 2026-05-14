Joan Collins
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki

N. Č.
14. 05. 2026 04.00
1

Joan Collins je na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu znova dokazala, da je prava ikona glamurja. Kot poroča Hello!, je 92-letna igralka s svojo pojavo zasenčila številne mlajše zvezdnice in pokazala, da eleganca nima starostne omejitve.

Po poročanju Hello! je Joan Collins navdušila na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu. Na otvoritveni slovesnosti se je pojavila v osupljivi snežno beli obleki Stéphane Rolland Haute Couture. Obleka je bila izdelana posebej zanjo, kar se je odražalo v popolnem prileganju in dramatični silhueti.

Stara je 92, a videti je bolje kot marsikatera 50-letnica
Joan Collins in Laurent Lafitte
Joan Collins in Laurent Lafitte FOTO: Profimedia

Obleka, v kateri je navdušila

Zgornji del je bil oblikovan iz gladke, strukturirane tkanine, ki je ustvarila čist, skoraj kiparski videz, medtem ko so voluminozni volančki okoli vratu poskrbeli za izrazit vizualni okvir, piše Hello!. Collinsova je obleko dopolnila z dolgo vlečko, ki je ob hoji po stopnicah ustvarjala skoraj filmski učinek. Njen videz je bil dih jemajoč, lepa igralka pa je "ukradla šov" s svojo samozavestjo in brezčasno držo.

Dodatki, ki so ustvarili popoln hollywoodski trenutek

Stajling Joan Collins je bil premišljen do zadnje podrobnosti. Po poročanju Hello! je igralka izbrala klasične črne operne rokavice, ki so ustvarile močan kontrast s snežno belo obleko. Ta kombinacija je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih modnih trikov, ki vedno deluje: črno-bela paleta ustvari takojšen občutek sofisticiranosti.

Njena izbira nakita je bila prav tako v skladu s tradicijo hollywoodskega glamurja. Collins je nosila razkošen diamantni nakit, ki je v soju reflektorjev še dodatno poudaril njen status modne ikone.

Vir: hellomagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Joan Collins Cannes 2026 rdeča preproga cannes visoke pete 92-letnica
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon 14. 05. 2026 09.57
2 0
navdušila, jao...
ODGOVORI
