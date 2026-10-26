Ko se je poročila s 32 let mlajšim, so dvomili o njuni ljubezni. Danes sta še vedno skupaj

Ona je bila že uveljavljena hollywoodska zvezdnica, za seboj je imela štiri zakone, on pa je bil gledališki producent, ki je bil od nje precej mlajši. Danes, ko ima Joan Collins 93 let, Percy Gibson pa 61, sta še vedno skupaj in sta dokazala, da njuna ljubezen ni bila le kratkotrajna romanca.

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Zakonca sta se pred kratkim znova pojavila skupaj v londonskem hotelu Claridge's, ki ima v njuni ljubezenski zgodbi prav posebno mesto. Prav tam sta namreč leta 2002 dahnila usodni da, zdaj pa sta se udeležila predstavitve knjige o slovitem hotelu. Ob prihodu sta se držala za roke in znova pokazala, da sta tudi po več kot dveh desetletjih zakona povezana.

icon-expand Joan Collins in Piercy Gibson. FOTO: Profimedia

Spoznala sta se med gledališko predstavo

Njuna zgodba se je začela okoli leta 2000, ko je Joan nastopala v gledališki predstavi Love Letters, Percy pa je sodeloval pri njeni produkciji. Spoznala sta se v ZDA, med skupnim delom pa sta se začela vse bolj zbliževati. Joan je bila takrat že velika zvezda, ki je zaslovela tudi z vlogo Alexis Carrington v kultni seriji Dinastija. Za seboj je imela štiri neuspele zakone in je nekoč celo dejala, da se ne namerava več poročiti. Toda Percy jo je očitno prepričal v nasprotno. V intervjuju za časnik The Guardian je igralka leta 2013 povedala, da jo je osvojil s svojo prijaznostjo, humorjem in inteligenco. Čeprav je bila v šestdesetih letih, on pa v svojih tridesetih, starostne razlike nista doživljala kot ovire. Februarja 2002 sta se poročila v londonskem hotelu Claridge's. Joan je bila stara 68 let, Percy pa 36. Za igralko je bil to že peti zakon, zato so bili nekateri do njune zveze sprva precej skeptični.

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Njen odgovor na kritike je postal legendaren

Joan se zaradi komentarjev o njuni starostni razliki nikoli ni pretirano vznemirjala. Nasprotno, nanje je odgovarjala s svojim značilnim humorjem. Ko so jo vprašali o tem, kaj se bo zgodilo, ko bo njen precej mlajši mož umrl, je odvrnila: "Če umre, umre." Izjava je postala ena njenih najbolj znanih šal o njunem razmerju. Z njo je pokazala, da se ne namerava obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo o njuni ljubezni, in da je starostna razlika zanjo predvsem stvar, o kateri se je mogoče pošaliti.

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Tudi v poznejših intervjujih je poudarjala, da je s Percyjem našla človeka, ob katerem se počuti ljubljeno in sprejeto. Leta 2023 je za The Guardian povedala, da sta bila poročena že 21 let in da je njun zakon čudovit.

icon-expand Joan Collins in mož Percy Gibson. FOTO: Profimedia

Njen peti zakon je postal najuspešnejši

Joan je bila pred Percyjem poročena štirikrat. Njen prvi mož je bil igralec Maxwell Reed, s katerim se je poročila še zelo mlada. Pozneje je bila poročena s pevcem in igralcem Anthonyjem Newleyjem, s katerim ima hčerko Taro in sina Alexandra. V tretjem zakonu z glasbenim producentom Ronom Kassom se jima je rodila hčerka Katyana. Njen četrti mož je bil švedski pevec Peter Holm. Igralka je o svojih preteklih zakonih govorila odkrito in priznala, da so bili nekateri odnosi zelo boleči. Prav zato je še toliko bolj cenila odnos s Percyjem, ki ga je opisala kot svojega sorodno dušo. Percy je sprejel tudi njene tri otroke in vnuke. Joan je v pogovoru za The Guardian poudarila, da je pomembno, da partnerja drug drugega ne le ljubita, temveč se tudi iskreno marata in spoštujeta. Po njenem mnenju prav to pomaga ohraniti odnos, ko začetna zaljubljenost sčasoma nekoliko zbledi.

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Skrivnost njune ljubezni? Da se imata še vedno rada in se dobro razumeta

Joan in Percy sta v zadnjih letih večkrat spregovorila o svojem zakonu. Igralka je priznala, da se tudi sama občasno spreta, vendar se znata pobotati in se predvsem dobro razumeta. V nedavnem pogovoru za podkast Shooting Star Unwrapped je Joan povedala, da je njun zakon še vedno trden. Spomnila se je, da jo je Percy ob prvem srečanju navdušil s svojo prijaznostjo, znanjem in ljubeznijo do gledališča. Dodala je, da se ji je zdel tudi zelo privlačen.

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Po njenih besedah je za dolgotrajen odnos pomembno, da partnerja drug drugega resnično marata, ne le ljubita. V njunem primeru se zdi, da je prav ta kombinacija naklonjenosti, spoštovanja in humorja pomagala premagati tudi začetne dvome okolice.

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Joan in Percy sta tako letos praznovala 24. obletnico poroke. S tem pa sta dokazala tudi, da za ljubezen ni nujno pomembno, kaj si o njej mislijo drugi, temveč kako se v njej počutita človeka, ki sta se zanjo odločila.

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