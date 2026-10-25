Šaman mu je rekel, da se ne bi smel poročiti z njo: "Tvoje telo se je poskušalo ubiti"

Kot poroča ameriška revija Entertainment Weekly, je Joe Manganiello v knjigi opisal srečanje z drugim šamanom, ki mu ga je priporočil igralec Armie Hammer. Pred tem je namreč obiskal že šamana s Kube, ki je njegovo bolezen pripisal domnevnemu vudu prekletstvu.

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"Tvoje telo se je poskušalo ubiti, da bi se rešilo iz zakona"

Manganiello je pojasnil, da je zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav iskal različne načine, kako bi razumel, kaj se dogaja z njegovim telesom. Ko mu je prijatelj Armie Hammer predlagal, naj se obrne še na drugega duhovnega zdravilca, se je odločil, da bo poskusil tudi to. Med pogovorom je šaman izvedel za igralčev zakon s Sofío Vergara in njune težave pri ustvarjanju družine. Par se je namreč pogovarjal o možnosti, da bi do otroka prišla s pomočjo nadomestne matere, vendar so načrte zapletle Manganiellove zdravstvene težave. Šaman je po igralčevih zapisih sklenil, da jima zakon ni bil usojen. Trdil je, da sta bila z Vergaro sicer videti kot popoln zvezdniški par, vendar naj ne bi bila prava drug za drugega. Še bolj nenavadna je bila njegova razlaga bolezni. Prepričan je bil, da je zaroka sprožila nekakšno notranjo past, zaradi katere se je igralčevo telo začelo sesuvati.

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"Tvoj zakon z njo je sprožil past in tvoje telo je odpovedalo," je po Manganiellovem zapisu dejal šaman. Njegovo razlago je sklenil z besedami, da se je igralčevo telo poskušalo uničiti, da bi se lahko iz zakona izvlekel, ne da bi moral sam sprejeti odločitev o odhodu. Svojo teorijo je poimenoval "ločitev s smrtjo".

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Manganiello je priznal, da se mu je razlaga zdela precej nenavadna. Vendar mu je ponudila drugačen pogled na trpljenje, skozi katero je šel. Šaman je njegove zdravstvene težave povezal tudi s travmami prejšnjih generacij njegove družine in izvedel obred, za katerega je verjel, da ga bo osvobodil negativne energije.

icon-expand Sofia Vergara in Joe Manganiello. FOTO: Profimedia

Prvi šaman je govoril o vudu prekletstvu

To ni bilo prvo nenavadno srečanje, ki ga je Manganiello opisal v knjigi. Pred tem se je za pomoč obrnil na šamana s Kube, ki mu je po telefonu zatrdil, da je nekdo iz preteklosti njegove žene še vedno zaljubljen vanjo in da naj bi na igralca zaradi tega vrgel vudu prekletstvo. Po tej razlagi naj bi bil za domnevnim prekletstvom eden od nekdanjih partnerjev Sofíe Vergara. Šaman je trdil, da bi se moral igralec očistiti negativne energije in se zaščititi. Predlagal mu je tudi srečanje zunaj Združenih držav Amerike.

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Manganiello je zapisal, da ga je presenetilo, kako naj bi neznanec vedel za nekatere podrobnosti njegovega zdravstvenega stanja, o katerih takrat ni javno govoril.

Sedem let skrivnostne bolezni, operacije in težko obdobje

Igralec, znan po vlogah v serijah True Blood in filmih Magic Mike, je v spominih opisal tudi večletno zdravstveno kalvarijo. Po poročanju časnika Los Angeles Times je imel hude bolečine v trebuhu, utrujenost, vročino in druge simptome, zaradi katerih je obiskoval številne zdravnike. Prestal je več preiskav in operacij, v nujnem posegu pa so mu morali odstraniti debelo črevo. Po operaciji je moral uporabljati stomo. Manganiello je povedal, da dolgo ni dobil jasne diagnoze, zaradi česar je bilo iskanje učinkovitega zdravljenja še težje. V nekem obdobju je bil prepričan, da morda ne bo preživel. V intervjuju za People je povedal, da je zdaj brez simptomov in zdravil ter da se počuti, kot bi se znova rodil.

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Svojo zgodbo je v knjigi opisal kot pot preživetja in iskanja upanja. Čeprav se v njej dotika tudi razpada zakona, je poudaril, da to ni glavni namen njegovih spominov.

icon-expand Pravljice je bilo po sedmih letih konec. FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo z njegovim zakonom s Sofío Vergara?

Manganiello in zvezdnica serije Moderna družina Sofía Vergara sta se poročila leta 2015, po sedmih letih zakona pa sta se leta 2023 razšla. Ločitev je bila dokončana leta 2024. Vergara je po razhodu kot enega ključnih razlogov za konec zakona navedla različne poglede na vprašanje otrok. Sama je že imela sina Manola in ni želela znova postati mama v poznejših letih. Manganiello je njeno razlago pozneje izpodbijal in poudaril, da je zaradi lastne bolezni tudi sam opustil zamisel o očetovstvu, saj se je bal, da bi žena ostala sama z otrokom, če bi umrl. V spominih je opisal tudi, kako so zdravstvene težave vplivale na njun odnos in kako naj bi se med njima sčasoma izgubila čustvena bližina. Vergara se na vse navedbe iz knjige ni neposredno odzvala.

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Zgodba o šamanih je le eden od nenavadnih delov Manganiellovega pričevanja o obdobju, v katerem je iskal odgovore na vprašanja o svojem zdravju, prihodnosti in zakonu. Njegova izkušnja kaže, kako daleč lahko človek zaide pri iskanju razlage za dolgotrajno trpljenje, vendar duhovne razlage nikoli in nikdar ne morejo nadomestiti medicinske obravnave in dokazov.

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