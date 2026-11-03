Izgubil je 90 kilogramov, zdaj pa odkrito priznava: "Moje telo je uničeno"

Ameriški igralec John Goodman, ki ga številni poznajo iz serije Roseanne in številnih filmskih uspešnic, je v zadnjih letih doživel izjemno telesno preobrazbo. Zvezdnik je izgubil kar 90 kilogramov, a zdaj razkriva, da je tako velika sprememba prinesla tudi nekatere nepričakovane težave.
Zaradi novega videza zavrnil snemanje prizora
74-letni igralec je v podkastu Happy Sad Confused, ki ga vodi Josh Horowitz, spregovoril o nelagodju, ki ga občuti po izgubi velike količine telesne teže. Razkril je, da je med snemanjem HBO-jeve serije The Righteous Gemstones celo zavrnil prizor, v katerem bi moral nastopiti gol.
"Moje telo je uničeno po izgubi vseh teh kilogramov. Ne, tega ne bom naredil," je v podkastu povedal igralec. Produkcijska ekipa je nato našla drugačno rešitev in prizor posnela brez njegovega slačenja pred kamero.
Na svoj novi videz se še vedno privaja
Čeprav ga mnogi občudujejo zaradi njegove vztrajnosti in impresivne preobrazbe, Goodman priznava, da se tudi sam še ni povsem navadil na svoj odsev v ogledalu.
Kot poroča The Sunday Times, je igralec dejal, da ima v mislih še vedno drugačno podobo samega sebe. Ko se pogleda v ogledalo, ga novi videz včasih še vedno preseneti.
Prav tako je priznal, da se še vedno počuti kot človek s prekomerno telesno težo, čeprav je danes njegovo življenje precej drugačno. Dodal je, da ga veseli predvsem to, da lahko brez težav kupi oblačila v običajnih trgovinah.
Nepričakovana posledica: ves čas ga zebe
Velika izguba telesne teže pa ni vplivala le na njegov videz. V pogovoru za The New Yorker je razkril, da ga danes skoraj ves čas zebe. Ker je izgubil precej podkožnega maščevja, njegovo telo težje ohranja toploto, zaradi česar ga občutek mraza spremlja skoraj vsak dan.
Do cilja s spremembo življenjskega sloga
Goodman naj bi v preteklosti tehtal več kot 180 kilogramov, piše Index.hr. Na poti do bolj zdravega življenja mu je pomagalo več sprememb, med drugim opustitev alkohola, operacija želodca ter spremembe prehranjevalnih navad.
Danes telesno težo vzdržuje z redno telesno aktivnostjo, čeprav priznava, da ga v telovadnico marsikdaj pripelje predvsem disciplina, ne motivacija. "Če bi bilo po moje, bi trening pogosto preskočil," je iskreno priznal za The Sunday Times.
Vir: Index.hr, podkast Happy Sad Confused, The Sunday Times, The New Yorker
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