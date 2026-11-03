Izgubil je 90 kilogramov, zdaj pa odkrito priznava: "Moje telo je uničeno"

Ameriški igralec John Goodman , ki ga številni poznajo iz serije Roseanne in številnih filmskih uspešnic, je v zadnjih letih doživel izjemno telesno preobrazbo. Zvezdnik je izgubil kar 90 kilogramov , a zdaj razkriva, da je tako velika sprememba prinesla tudi nekatere nepričakovane težave.

74-letni igralec je v podkastu Happy Sad Confused, ki ga vodi Josh Horowitz , spregovoril o nelagodju, ki ga občuti po izgubi velike količine telesne teže. Razkril je, da je med snemanjem HBO-jeve serije The Righteous Gemstones celo zavrnil prizor, v katerem bi moral nastopiti gol.

"Moje telo je uničeno po izgubi vseh teh kilogramov. Ne, tega ne bom naredil," je v podkastu povedal igralec. Produkcijska ekipa je nato našla drugačno rešitev in prizor posnela brez njegovega slačenja pred kamero.

Čeprav ga mnogi občudujejo zaradi njegove vztrajnosti in impresivne preobrazbe, Goodman priznava, da se tudi sam še ni povsem navadil na svoj odsev v ogledalu.

Kot poroča The Sunday Times, je igralec dejal, da ima v mislih še vedno drugačno podobo samega sebe. Ko se pogleda v ogledalo, ga novi videz včasih še vedno preseneti.

Prav tako je priznal, da se še vedno počuti kot človek s prekomerno telesno težo, čeprav je danes njegovo življenje precej drugačno. Dodal je, da ga veseli predvsem to, da lahko brez težav kupi oblačila v običajnih trgovinah.