Od škandala in prepovedane romance do ljubezni, ki traja že 35 let

John Malkovich je eden tistih igralcev, ki že desetletja navdušujejo s svojo prezenco, ekscentričnostjo in nenavadno karizmo. A če je njegova kariera polna drznih vlog, je njegovo ljubezensko življenje presenetljivo mirno – z enim samim škandalom, ki je pretresel Hollywood, in z zvezo, ki traja že več kot tri desetletja. Kot poroča People, je Malkovich eden redkih igralcev, ki se je zavestno umaknil od hollywoodske romantike in si ustvaril povsem drugačen, skoraj zasebni svet.

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Ljubezen, ki se je začela na snemanju – in traja že od leta 1989

Malkovich je svojo dolgoletno partnerko Nicoletto Peyran spoznal leta 1989 na snemanju filma The Sheltering Sky. Nicoletta je bila takrat asistentka režije, Malkovich pa že uveljavljen igralec. Kot je pozneje povedal za The Guardian, ga je pritegnila njena inteligenca, mirnost in sposobnost, da ga "vidi onkraj filmske industrije".

icon-expand John Malkovich FOTO: Reuters

Njuna zveza je od takrat naprej ostala izjemno stabilna. Skupaj sta že več kot 35 let, kar je v Hollywoodu skoraj neverjetno. Kot poudarja Vanity Fair, sta eden najtišjih in najbolj zasebnih parov v industriji – brez pogostih rdečih preprog, brez škandalov, brez medijskih izpadov.

Nikoli se nista poročila – in to je bila zavestna odločitev

Čeprav sta skupaj več kot tri desetletja, se Malkovich in Peyran nikoli nista poročila. V intervjuju za The New York Times je Malkovich povedal, da mu poroka "ne pomeni nič posebnega" in da je njuna zveza "popolnoma funkcionalna brez papirjev". Dodal je, da je poroka pogosto "družbeni konstrukt, ki ne določa kakovosti odnosa".

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Ta za mnoge nenavadna odločitev je eden najbolj zanimivih vidikov njegovega ljubezenskega življenja – in popoln kontrast hollywoodskim zvezam, ki se pogosto začnejo z razkošnimi porokami in končajo z odmevnimi ločitvami.

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Dva otroka, ki ju skrbno ščiti pred javnostjo

Par ima dva otroka: Amandine, rojeno leta 1990, in Loewyja, rojenega leta 1992. O njiju Malkovich skoraj nikoli ne govori. Kot je povedal za Rolling Stone, je zasebnost otrok zanj "svetinja" in ne želi, da bi odraščala pod pritiskom medijev ali slave.

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Edini veliki škandal: ljubezenski trikotnik z Michelle Pfeiffer

Pred Nicoletto Peyran je bil Malkovich poročen z igralko Glenne Headly. Njuna zveza se je končala leta 1988, ko se je Malkovich med snemanjem filma Dangerous Liaisons zapletel z Michelle Pfeiffer. Kot poroča People, je bil to eden najbolj odmevnih ljubezenskih zapletov tistega časa, saj sta bila Pfeiffer in Malkovich ravno v obdobju, ko sta postajala velika hollywoodska zvezdnika.

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Čeprav je bila zveza kratka, je pustila močan pečat v medijih. Malkovich je pozneje za The Guardian povedal, da je bilo to obdobje "čustveno zahtevno" in da ga je izkušnja naučila, kako pomembna je iskrenost v odnosih.

icon-expand John Malkovich in Michelle Pfeiffer v filmu Dangerous Liaisons. FOTO: Profimedia

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Nocoj si lahko na KINO ob 20.00 ogledate film Na ognjeni črti, v katerem igra John Malkovich ob boku Clinta Eastwooda. O čem govori film? Tajnemu agentu Franku Horriganu služba pomeni vse na svetu, zanjo je žrtvoval celo zasebno življenje in družinsko srečo. Še vedno ga preganjajo spomini iz leta 1963, saj si očita, da je zaradi njega pod atentatorjevimi streli padel predsednik Kennedy. Več kot trideset let kasneje se tedanji ameriški predsednik odpravlja na volilno kampanjo. Ker mu grozijo s smrtjo, je Frank odgovoren za njegovo varnost. Ko izve, da profesionalni morilec Mitch Leary načrtuje atentat na predsednika, se začne napeta igra mačke in miši.

icon-expand Na ognjeni črti FOTO: 24ur.com

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