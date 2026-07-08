Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
John Malkovich in Michelle Pfeiffer v filmu Dangerous Liaisons.
Trači

Od škandala in prepovedane romance do ljubezni, ki traja že 35 let

N. Č.
08. 07. 2026 04.00
0

John Malkovich je človek kontrastov. Na platnu je pogosto temen, nevaren, nepredvidljiv. V zasebnem življenju pa je partner, ki že desetletja gradi miren, stabilen odnos, z izjemo škandala, ki je pred leti pretresel Hollywood. Več pa v nadaljevanju.

John Malkovich je eden tistih igralcev, ki že desetletja navdušujejo s svojo prezenco, ekscentričnostjo in nenavadno karizmo. A če je njegova kariera polna drznih vlog, je njegovo ljubezensko življenje presenetljivo mirno – z enim samim škandalom, ki je pretresel Hollywood, in z zvezo, ki traja že več kot tri desetletja. Kot poroča People, je Malkovich eden redkih igralcev, ki se je zavestno umaknil od hollywoodske romantike in si ustvaril povsem drugačen, skoraj zasebni svet.

Poročil se je igralec, za katerim so vzdihovale številne Slovenke
Preberi še
Poročil se je igralec, za katerim so vzdihovale številne Slovenke

Ljubezen, ki se je začela na snemanju – in traja že od leta 1989

Malkovich je svojo dolgoletno partnerko Nicoletto Peyran spoznal leta 1989 na snemanju filma The Sheltering Sky. Nicoletta je bila takrat asistentka režije, Malkovich pa že uveljavljen igralec. Kot je pozneje povedal za The Guardian, ga je pritegnila njena inteligenca, mirnost in sposobnost, da ga "vidi onkraj filmske industrije".

John Malkovich
John Malkovich FOTO: Reuters

Njuna zveza je od takrat naprej ostala izjemno stabilna. Skupaj sta že več kot 35 let, kar je v Hollywoodu skoraj neverjetno. Kot poudarja Vanity Fair, sta eden najtišjih in najbolj zasebnih parov v industriji – brez pogostih rdečih preprog, brez škandalov, brez medijskih izpadov.

Nikoli se nista poročila – in to je bila zavestna odločitev

Čeprav sta skupaj več kot tri desetletja, se Malkovich in Peyran nikoli nista poročila. V intervjuju za The New York Times je Malkovich povedal, da mu poroka "ne pomeni nič posebnega" in da je njuna zveza "popolnoma funkcionalna brez papirjev". Dodal je, da je poroka pogosto "družbeni konstrukt, ki ne določa kakovosti odnosa".

Resnica o bankrotu, ločitvi in boju z boleznijo, ki jo je priklenila na hišo
Preberi še
Resnica o bankrotu, ločitvi in boju z boleznijo, ki jo je priklenila na hišo

Ta za mnoge nenavadna odločitev je eden najbolj zanimivih vidikov njegovega ljubezenskega življenja – in popoln kontrast hollywoodskim zvezam, ki se pogosto začnejo z razkošnimi porokami in končajo z odmevnimi ločitvami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dva otroka, ki ju skrbno ščiti pred javnostjo

Par ima dva otroka: Amandine, rojeno leta 1990, in Loewyja, rojenega leta 1992. O njiju Malkovich skoraj nikoli ne govori. Kot je povedal za Rolling Stone, je zasebnost otrok zanj "svetinja" in ne želi, da bi odraščala pod pritiskom medijev ali slave.

Poročil se je z natakarico, zdaj imata 4 otroke
Preberi še
Poročil se je z natakarico, zdaj imata 4 otroke

Edini veliki škandal: ljubezenski trikotnik z Michelle Pfeiffer

Pred Nicoletto Peyran je bil Malkovich poročen z igralko Glenne Headly. Njuna zveza se je končala leta 1988, ko se je Malkovich med snemanjem filma Dangerous Liaisons zapletel z Michelle Pfeiffer. Kot poroča People, je bil to eden najbolj odmevnih ljubezenskih zapletov tistega časa, saj sta bila Pfeiffer in Malkovich ravno v obdobju, ko sta postajala velika hollywoodska zvezdnika.

Varal jo je v domači hiši, otroka mu je rodila tudi ljubica
Preberi še
Varal jo je v domači hiši, otroka mu je rodila tudi ljubica

Čeprav je bila zveza kratka, je pustila močan pečat v medijih. Malkovich je pozneje za The Guardian povedal, da je bilo to obdobje "čustveno zahtevno" in da ga je izkušnja naučila, kako pomembna je iskrenost v odnosih.

John Malkovich in Michelle Pfeiffer v filmu Dangerous Liaisons.
John Malkovich in Michelle Pfeiffer v filmu Dangerous Liaisons.FOTO: Profimedia
Spolni škandal desetletja razkril število njegovih ljubic
Preberi še
Spolni škandal desetletja razkril število njegovih ljubic

Nocoj si lahko na KINO ob 20.00 ogledate film Na ognjeni črti, v katerem igra John Malkovich ob boku Clinta Eastwooda.

 

O čem govori film?

 

Tajnemu agentu Franku Horriganu služba pomeni vse na svetu, zanjo je žrtvoval celo zasebno življenje in družinsko srečo. Še vedno ga preganjajo spomini iz leta 1963, saj si očita, da je zaradi njega pod atentatorjevimi streli padel predsednik Kennedy. Več kot trideset let kasneje se tedanji ameriški predsednik odpravlja na volilno kampanjo. Ker mu grozijo s smrtjo, je Frank odgovoren za njegovo varnost. Ko izve, da profesionalni morilec Mitch Leary načrtuje atentat na predsednika, se začne napeta igra mačke in miši.

Na ognjeni črti
Na ognjeni črtiFOTO: 24ur.com
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Preberi še
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People, The Guardian, The New York Times, Vanity Fair, Rolling Stone

John Malkovich Michelle Pfeiffer Nicoletta Peyran žena afera prevara ljubezenski trikotnik škandal
Moskisvet.com Zakaj moški odlašajo z zaroko?
Moskisvet.com Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
24ur.com 'Z nobenim dekletom se nisem poljubljal za kamero'
Zadovoljna.si 'Ne vem, če sva ravno ljubimca, saj sva v tem času seksala le petkrat'
Moskisvet.com Kaj storiti, da v vašem dolgoletnem razmerju znova vzplamti strast?
Vizita.si Strast v partnerskem odnosu: zakaj sčasoma oslabi in kaj vpliva na njeno trajanje?
Zadovoljna.si Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819