Od škandala in prepovedane romance do ljubezni, ki traja že 35 let

John Malkovich je eden tistih igralcev, ki že desetletja navdušujejo s svojo prezenco, ekscentričnostjo in nenavadno karizmo. A če je njegova kariera polna drznih vlog, je njegovo ljubezensko življenje presenetljivo mirno – z enim samim škandalom, ki je pretresel Hollywood, in z zvezo, ki traja že več kot tri desetletja. Kot poroča People, je Malkovich eden redkih igralcev, ki se je zavestno umaknil od hollywoodske romantike in si ustvaril povsem drugačen, skoraj zasebni svet.
Ljubezen, ki se je začela na snemanju – in traja že od leta 1989
Malkovich je svojo dolgoletno partnerko Nicoletto Peyran spoznal leta 1989 na snemanju filma The Sheltering Sky. Nicoletta je bila takrat asistentka režije, Malkovich pa že uveljavljen igralec. Kot je pozneje povedal za The Guardian, ga je pritegnila njena inteligenca, mirnost in sposobnost, da ga "vidi onkraj filmske industrije".
Njuna zveza je od takrat naprej ostala izjemno stabilna. Skupaj sta že več kot 35 let, kar je v Hollywoodu skoraj neverjetno. Kot poudarja Vanity Fair, sta eden najtišjih in najbolj zasebnih parov v industriji – brez pogostih rdečih preprog, brez škandalov, brez medijskih izpadov.
Nikoli se nista poročila – in to je bila zavestna odločitev
Čeprav sta skupaj več kot tri desetletja, se Malkovich in Peyran nikoli nista poročila. V intervjuju za The New York Times je Malkovich povedal, da mu poroka "ne pomeni nič posebnega" in da je njuna zveza "popolnoma funkcionalna brez papirjev". Dodal je, da je poroka pogosto "družbeni konstrukt, ki ne določa kakovosti odnosa".
Ta za mnoge nenavadna odločitev je eden najbolj zanimivih vidikov njegovega ljubezenskega življenja – in popoln kontrast hollywoodskim zvezam, ki se pogosto začnejo z razkošnimi porokami in končajo z odmevnimi ločitvami.
Dva otroka, ki ju skrbno ščiti pred javnostjo
Par ima dva otroka: Amandine, rojeno leta 1990, in Loewyja, rojenega leta 1992. O njiju Malkovich skoraj nikoli ne govori. Kot je povedal za Rolling Stone, je zasebnost otrok zanj "svetinja" in ne želi, da bi odraščala pod pritiskom medijev ali slave.
Edini veliki škandal: ljubezenski trikotnik z Michelle Pfeiffer
Pred Nicoletto Peyran je bil Malkovich poročen z igralko Glenne Headly. Njuna zveza se je končala leta 1988, ko se je Malkovich med snemanjem filma Dangerous Liaisons zapletel z Michelle Pfeiffer. Kot poroča People, je bil to eden najbolj odmevnih ljubezenskih zapletov tistega časa, saj sta bila Pfeiffer in Malkovich ravno v obdobju, ko sta postajala velika hollywoodska zvezdnika.
Čeprav je bila zveza kratka, je pustila močan pečat v medijih. Malkovich je pozneje za The Guardian povedal, da je bilo to obdobje "čustveno zahtevno" in da ga je izkušnja naučila, kako pomembna je iskrenost v odnosih.
Vir: People, The Guardian, The New York Times, Vanity Fair, Rolling Stone
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