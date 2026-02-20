Že skoraj 6 let mineva od smrti njegove žene

John Travolta in Kelly Preston sta predstavljala enega najtrajnejših parov v Hollywoodu. Njuna zveza, ki se je pričela leta 1987 in trajala do Kellyine smrti 12. julija 2020 zaradi raka na dojkah pri starosti 57 let, je bila zgled mnogim. Travolta je večkrat po njeni smrti tudi povedal, da bo svoje pokojne žene ne pozabil nikoli .

Preden se je njena pot prekrižala s Travoltovo, je bila Kelly Preston v turbulentnem obdobju zvez. Njeno dvoletno zakonsko življenje s Kevinom Gageom se je ravno končevalo, ko je na snemanju filma 'The Experts' spoznala Travolto. Leta 2018 je na oddaji 'Watch What Happens Live!' izjavila, da je bil Gage "napačna oseba" zanjo, piše People.

Po Gageu je kratkotrajno bivala pri Georgeu Clooneyju, nato pa je bila celo zaročena z igralcem Charliem Sheenom, ki ji je podaril ogromen 25-karatni diamantni prstan, poroča People. Ta zaroka je bila prekinjena leta 1990. Kmalu po prekinitvi zaroke s Sheenom sta Travolta in Prestonova začela hoditi.

Travolta ni dolgo čakal, da je svojo izvoljenko zaprosil. Na silvestrovo 1991 jo je presenetil v restavraciji hotela Palace v Gstaadu in jo zaročil. Mama Kelly Preston je nekoč v intervjuju za People dejala: "Kelly mi je nekoč rekla: 'Vedno se zapletem s slabimi fanti.' Travolta je bil, nasprotno, 'tako prijazen, ljubeč in radodaren' - 'ravno to, kar potrebuje.'."