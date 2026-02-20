Že skoraj 6 let mineva od smrti njegove žene

John Travolta in Kelly Preston sta predstavljala enega najtrajnejših parov v Hollywoodu. Njuna zveza, ki se je pričela leta 1987 in trajala do Kellyine smrti 12. julija 2020 zaradi raka na dojkah pri starosti 57 let, je bila zgled mnogim. Travolta je večkrat po njeni smrti tudi povedal, da bo svoje pokojne žene ne pozabil nikoli.
Kako sta se spoznala?
Preden se je njena pot prekrižala s Travoltovo, je bila Kelly Preston v turbulentnem obdobju zvez. Njeno dvoletno zakonsko življenje s Kevinom Gageom se je ravno končevalo, ko je na snemanju filma 'The Experts' spoznala Travolto. Leta 2018 je na oddaji 'Watch What Happens Live!' izjavila, da je bil Gage "napačna oseba" zanjo, piše People.
Po Gageu je kratkotrajno bivala pri Georgeu Clooneyju, nato pa je bila celo zaročena z igralcem Charliem Sheenom, ki ji je podaril ogromen 25-karatni diamantni prstan, poroča People. Ta zaroka je bila prekinjena leta 1990. Kmalu po prekinitvi zaroke s Sheenom sta Travolta in Prestonova začela hoditi.
Travolta ni dolgo čakal, da je svojo izvoljenko zaprosil. Na silvestrovo 1991 jo je presenetil v restavraciji hotela Palace v Gstaadu in jo zaročil. Mama Kelly Preston je nekoč v intervjuju za People dejala: "Kelly mi je nekoč rekla: 'Vedno se zapletem s slabimi fanti.' Travolta je bil, nasprotno, 'tako prijazen, ljubeč in radodaren' - 'ravno to, kar potrebuje.'."
Hitro sta se odločila za širitev družine
Po zaroki sta se Travolta in Prestonova odločila za hitro širitev družine. Kelly je za Entertainment Tonight po zaroki jasno povedala, da "načrtujeta nekaj otrok." In res, po poročnem obredu v Parizu in ponovni poroki teden dni pozneje na Floridi, sta dobila sina Jetta leta 1993, piše People. Leta 2000 je sledilo še rojstvo hčerke Elle. Vse je bilo sanjsko, dokler ni leta 2009 družine doletela huda tragedija. Leto dni pozneje, leta 2010, se je rodil Benjamin, ki je po besedah Travolte "hiši dal nov duh in namen", piše People.
Smrt Kelly Preston
Žalostna novica je prišla 12. julija 2020, ko je John Travolta na Instagramu sporočil, da je njegova žena umrla. Po dveletnem boju z rakom na dojkah se je Kellyina bitka končala, poroča People. "Z zelo težkim srcem vas obveščam, da je moja prelepa žena Kelly izgubila svojo dveletno bitko z rakom na dojkah. Pogumno se je borila z ljubeznijo in podporo mnogih," je napisal igralec.
Travolta tudi po izgubi žene vztrajno ohranja živ spomin nanjo. Prek družbenih omrežij ji še vedno posveča številne objave ob rojstnih dnevih, obletnicah poroke in materinskih dnevih.
Vir: people.com
