Olajšal mu je zadnje mesece življenja

Eric Dane, zvezda serij Grey's Anatomy in Euphoria, je umrl v 53. letu starosti po dolgem boju z ALS. Številni mediji so razkrili, da mu je v težkih mesecih bolezni pomagal tudi igralski kolega Johnny Depp. Po poročanju E! News in Page Six je Johnny Depp Ericu Daneu ponudil brezplačno bivanje v eni od svojih rezidenc v Los Angelesu. Glavni cilj je bilo lajšanje finančnega bremena Erica, ki je bil zaradi bolezni vse bolj odvisen od tuje pomoči.
Kdaj in kako je Eric Dane izvedel za diagnozo?
Dane je svojo diagnozo ALS delil z javnostjo aprila 2025, kljub temu pa je jasno izrazil svojo namero, da ne bo zapustil snemanj. Bolezen se je kazala s simptomi že v začetku leta 2024, ko je igralec opazil šibkost v desni roki. Sprva je mislil, da gre za utrujenost, kot je dejal Diane Sawyer v oddaji Good Morning America, a se je stanje poslabšalo. Po devetih mesecih preiskav je bila postavljena dokončna diagnoza.
Patrick Dempsey, prijatelj in nekdanji soigralec iz serije Talenti v belem, je povedal, da je bil Dane v zadnjih mesecih povsem paraliziran: "Že izgubljal je sposobnost govora, bil je priklenjen na posteljo in težko je požiral.". To je razkril v intervjuju za Virgin Radio UK februarja letos. Kljub trpljenju in hitremu napredovanju bolezni je Eric na začetku nadaljeval s snemanjem in izjavil, da mu je delo pomagalo ohraniti bistrost uma, kar je delil v intervjuju za E! News junija 2025.
Ob strani mu je stala tudi bivša partnerka Rebecca Gayheart
Poleg finančne pomoči je Ericu neizmerno pomagala tudi njegova bivša partnerka Rebecca Gayheart, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev po 14 letih zakona. Ločitev nikoli ni bila zaključena, marca 2025 pa je Gayheartova celo zahtevala umik ločitvene vloge. Pozneje je priznala, da ostajata v dobrem odnosu in dodala, da njuna ljubezen 'ni romantična, ampak družinska'.
Vir: eonline.com, pagesix.com, dailymail.co.uk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV