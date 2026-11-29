Pevka JoJo Siwa (23) in nekdanji udeleženec šova Love Island U.K. Chris Hughes (33) sta končala svoje razmerje. Par je bil skupaj leto in pol, novico o razhodu pa je za medij People potrdil vir blizu pevke.

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Zakaj sta se razšla po letu in pol?

Razlog za konec zveze naj bi bilo pomanjkanje obojestranske podpore, zaradi česar se je Siwa odločila, da prekine odnos. Vir je pojasnil ozadje njune odločitve in poudaril, da se je pevka več mesecev trudila rešiti zvezo, preden je sprejela končno odločitev. "JoJo je resnično prizadeta. Ljubila ga je in dala vse od sebe, da bi razmerje delovalo," je povedal vir za People. Kljub trudu se stvari niso spremenile na bolje, zato sta se odločila, da gresta vsak svojo pot.

icon-expand Chris Hughes in JoJo Siwa FOTO: Profimedia

Vložek v zvezo ni bil enakomeren

Glavni razlog za prekinitev zveze naj bi bilo spoznanje, da čustveni vložek v razmerju ni bil enakomeren. Po besedah vira se težave niso pojavile čez noč, temveč so trajale več mesecev. JoJo Siwa je čakala na spremembe, do katerih pa ni prišlo. "Za zaprtimi vrati je več mesecev upala, da se bodo stvari spremenile. A sčasoma je spoznala, da si zasluži, da se počuti prav tako ljubljeno in podprto, kot je želela, da se počuti on," je še povedal vir za People. Prijatelj je še dodal, da odhod za pevko ni bil preprost in da to ne pomeni, da ji za Hughesa ni več mar. Odločila se je, da mora izbrati sebe, bivšemu partnerju pa v prihodnosti iskreno želi vse dobro.

Njuno razmerje se je začelo aprila 2025

Kronologija njunega razmerja se je začela aprila 2025, ko sta se spoznala na snemanju oddaje Celebrity Big Brother U.K. Takrat je bila JoJo Siwa še v zvezi s Kath Ebbs, s katero pa sta se razšli takoj po koncu šova.

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Pevka je takrat poudarila, da Hughes ni bil razlog za ta razhod, zvezo s Hughesom pa je začela maja 2025, javno pa sta jo potrdila junija 2025, piše People. Prvič sta se kot par uradno pojavila na rdeči preprogi oktobra 2025 v Beverly Hillsu, kjer sta se udeležila dobrodelnega dogodka Dancers Against Cancer Gala of the Stars. Njuno razmerje se je od tistega trenutka naprej razvijalo zelo hitro in intenzivno.

Njuno razmerje se je hitro razvijalo

Razmerje med JoJo Siwa in Chrisom Hughesom je hitro postalo zelo resno. Julija 2025 je Hughes za E! News izjavil, da je Siwa "ljubezen mojega življenja" ter jo poimenoval "moja najboljša prijateljica".

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Avgusta 2025 je pevka v podkastu Reign with Josh Smith spregovorila o tem, kako je ta zveza spremenila njen pogled na poroko. Pojasnila je, da si prej nikoli ni želela tradicionalnega obreda, temveč le hiter podpis dokumentov v Las Vegasu. Ob Hughesu pa je svoje mnenje popolnoma spremenila: "Nikoli si nisem želela poroke. Vedno sem želela le podpisati papir ali oditi v Vegas, ker nisem želela poroke, zdaj pa si mislim: 'Ne, želim si prstan in želim, da me oče pospremi do oltarja, želim si prvi ples in želim si metuljčke v trebuhu."

icon-expand JoJo Siwa in Chris Hughes FOTO: Profimedia

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Namignila sta na zaroko, a zdaj je ljubezni konec

V letu 2026 sta oba večkrat namignila na možno zaroko. Januarja je JoJo Siwa pokazala Cartierjev prstan ljubezni, ki ga je od Hughesa prejela za božično darilo. Aprila, ob bližajoči se prvi obletnici zveze, je za People povedala, da je po obisku bratove poroke začutila poročno mrzlico.

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O zaroki sta se pogovarjala še oktobra 2026. Takrat je Siwa za People opisala dogodek z večerje, ko sta drug drugemu želela pokazati, kakšen zaročni prstan si predstavlja. "In rekla sva: 'V redu. Pokaživa si na tri.' Ena, dva, tri. Obrnila sva zaslona. In oba sva držala isto fotografijo z Googla!" je rekla. Kljub tej usklajenosti sta se mesec dni pozneje razšla.

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