Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dolly Parton
Trači

Kdo je bila prava Jolene? Resnica o legendarni pesmi Dolly Parton

S.B.
26. 08. 2026 11.10
0

"Prosim, ne vzemi mi mojega moškega." S temi besedami je Dolly Parton v eni najbolj znanih country pesmi vseh časov prosila drugo žensko, naj ji ne vzame moža. Jolene je leta 1973 postala velika uspešnica in skozi desetletja ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini country glasbe.

Toda za zgodbo o osupljivo lepi rdečelaski, ki bi lahko ukradla moža drugi ženski, se skriva nekaj precej bolj nenavadnega. Jolene pravzaprav ni bila ime ženske, zaradi katere je bila Dolly ljubosumna. Prava zgodba ima dva obraza, eno žensko, ki je navdihnila ljubosumje in drugo, ki je pesmi dala ime.

Vse se je začelo pri Dollyjinem možu

Ko je Dolly Parton leta 1966 stopila pred oltar s Carlom Deanom, je bila stara komaj 20 let. Dean je bil človek, ki je vse življenje ostal daleč od njenega zvezdniškega sveta.

Toda prav on je postal eden od navdihov za njeno največjo uspešnico.

V intervjuju za NPR leta 2008 je Dolly povedala, da je bila prava iskra za Jolene rdečelasa bančna uslužbenka, ki je pokazala precejšnje zanimanje za njenega moža. Dolly je opisala, da je imela ženska "strašno simpatijo" do Carla in da je tudi njemu godila njena pozornost.

In Dolly je to opazila. Zelo dobro.

"Kar naprej je hodil v banko," je pozneje pripovedovala v značilnem šaljivem tonu. Njegovi pogosti obiski so postali celo njuna zasebna šala. Dolly ga je zbadala, da očitno v banki porabi več časa, kot bi bilo smiselno glede na količino denarja, ki ga imata.

Toda za šalo se je skrivala resnična emocija.

Dolly je bila ljubosumna.

Dolly Parton je bila ljubosumna na interakcijo med bančno uslužbeno in možem.
Dolly Parton je bila ljubosumna na interakcijo med bančno uslužbeno in možem.FOTO: Profimedia

Imela je vse, česar jaz nisem imela

Dolly se ni pretvarjala, da je bila popolnoma imuna na primerjanje z drugo žensko. Ravno nasprotno.

Ko je govorila o ženski, ki je navdihnila zgodbo, je priznala, da se ji je zdela zelo privlačna. Bila je visoka, imela je dolge noge in videz, zaradi katerega se je Dolly ob njej počutila majhno. In prav tu je zgodba postala veliko bolj človeška.

Dolly Parton je bila ena najbolj samozavestnih žensk na svetu, na odru. Toda tudi ona je poznala tisti neprijeten občutek, ko se ženska zagleda v drugo žensko in se začne spraševati, ali je dovolj.

Leta pozneje je dejala, da se ženske skoraj ne glede na to, kako samozavestne so, lahko počutijo ogrožene zaradi druge ženske. In iz tega občutka je nastala pesem.

Toda ta ženska ni bila Jolene

Tu se skriva najbolj zanimiv del zgodbe. Rdečelasa bančna uslužbenka se ni imenovala Jolene, vsaj po Dollyjini pripovedi ne. Ime je prišlo od nekoga drugega.

Dolly je leta 2008 za NPR povedala, da je nekoč po enem od svojih zgodnjih nastopov srečala majhno deklico, ki je prišla po avtogram. Bila je stara približno osem let, imela je čudovite rdeče lase, lepo kožo in zelene oči. Dolly jo je vprašala, kako ji je ime. Deklica je odgovorila: "Jolene."

Dolly je takoj vedela, da je našla ime za pesem. In tako sta se v eni pesmi združili dve popolnoma različni resnični osebi. Ena je sprožila zgodbo. Druga ji je dala ime.

Dolly Parton
Dolly PartonFOTO: Profimedia

Jolene je bila pravzaprav deklica

To je eden najbolj prikupnih preobratov v zgodbi. Ko danes poslušamo pesem, si predstavljamo fatalno žensko z rdečimi lasmi, porcelanasto kožo in zelenimi očmi, ki se spogleduje z Dollyjinim možem.

Toda ime Jolene je Dolly v resnici vzela od mlade oboževalke.

Tudi opis videza v pesmi je zato postal nekakšna mešanica resničnosti in umetniške domišljije. Dolly je dejanski občutek ljubosumja povezala z imenom in podobo deklice, ki jo je srečala. Zato prava Jolene pravzaprav ne obstaja v eni sami osebi. Prava Jolene je mešanica dveh žensk.

In kaj se je v resnici zgodilo s Carlom?

To je pomembno, saj lahko pesem zaradi svojega dramatičnega besedila ustvari vtis, da je bil Dollyjin zakon pred razpadom. Toda za to ni dokazov.

Dolly je sama zgodbo o bančni uslužbenki opisovala precej bolj igrivo. Leta 2008 je dejala, da je bila celotna situacija pravzaprav precej nedolžna, čeprav pesem zveni kot prava zakonska drama.

Carl Dean in Dolly Parton sta ostala skupaj skoraj šest desetletij. Spoznala sta se leta 1964, se poročila leta 1966 in ostala poročena vse do njegove smrti marca 2025.

Prav zato je zanimivo, da je ena največjih pesmi o ljubosumju nastala iz precej majhne, vsakdanje situacije.

Ni šlo za potrjeno afero ali za razpad zakona. Šlo je za žensko, ki je opazila, da je druga ženska njenemu možu všeč in ki je ta občutek spremenila v umetnost.

Dolly Parton in Carl Dean
Dolly Parton in Carl DeanFOTO: Profimedia

Dolly je iz ljubosumja naredila milijonsko zgodbo

Najbrž se prav v tem skriva Dollyjina genialnost. Iz neprijetnega občutka je ustvarila nekaj, kar razume skoraj vsakdo. Ni treba biti svetovna zvezdnica. Ni treba živeti v zakonu s Carlom Deanom. Dovolj je, da si se kdaj vprašala: Je lepša od mene? Mu je bolj všeč? Kaj če jo izbere? Kaj če nisem dovolj?

In prav zato Jolene ni samo country pesem o eni konkretni ženski. Je pesem o ženski negotovosti. O strahu, da bi izgubila človeka, ki ga ljubiš. O primerjanju z drugimi.

In o tistem zelo človeškem trenutku, ko ponos za nekaj časa odložiš in preprosto rečeš: prosim, ne vzemi mi ga.

Toda Dolly je naredila še nekaj zelo pametnega

Namesto da bi se zaradi ljubosumja sprla z možem ali drugo žensko, je občutek spremenila v pesem. In ta pesem je postala ena njenih največjih uspešnic.

Jolene je izšla leta 1973 in je skozi desetletja dobila številne nove različice. Med drugim so jo izvajali The White Stripes, Miley Cyrus in Beyoncé, ki je leta 2024 predstavila tudi svojo predelavo. Pesem je danes uvrščena med največje skladbe vseh časov; Rolling Stone jo je leta 2024 uvrstil na 63. mesto svoje lestvice 500 največjih pesmi.

Ironija je skoraj popolna. Ženska, zaradi katere je bila Dolly nekoč ljubosumna, je tako, ne da bi to verjetno kadar koli načrtovala, pomagala ustvariti eno najbolj slavnih pesmi o ljubosumju.

In kaj je Dolly naredila z Jolene?

Ni ji zamerila.

Pravzaprav je pozneje na zgodbo gledala s humorjem. Dolly je celo dejala, da brez te ženske morda nikoli ne bi napisala Jolene in ne bi zaslužila vsega, kar ji je pesem prinesla.

To je morda najbolj Dolly Parton od vseh možnih zaključkov. Tudi iz ljubosumja je naredila nekaj lepega. In tako je ženska, ki je za nekaj časa v Dolly prebudila negotovost, postala del glasbene zgodovine.

Ne kot prava Jolene. Ampak kot razlog, da je Jolene sploh nastala.

Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Preberi še
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Preberi še
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: The Washington Post, AP, PEOPLE, NPR

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dolly Parton Jolene glasbena legenda ljubosumje znamenite pesmi
Trači

Trdi, da je prelepa za zmenke

24ur.com Dolly Parton o Beyonce: Ona ne bi prosjačila druge ženske kot jaz
24ur.com Umrla je ikonična country pevka Dolly Parton
Moskisvet.com Čeprav jo je zapustil, bo njuna ljubezenska zgodba večna
24ur.com Bila je njena botra, mentorica in družina: Mileyjino čustveno slovo od Dolly
24ur.com Slovo legende: poklanjajo se ji Taylor Swift, Beyonce, Eminem ...
Zadovoljna.si Ljubila ga je skoraj 60 let, a nikoli ni izgubila sebe
Moskisvet.com Ne boste verjeli, zakaj je fizično obračunala s svojim svakom
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906