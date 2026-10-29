Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes

Ko pomislimo na Jona Favreauja, se večina spomni izjemno uspešne hollywoodske kariere. Ameriški igralec, scenarist, producent in režiser je pomagal ustvariti temelje sodobnega Marvelovega filmskega vesolja, režiral uspešnice, kot sta Iron Man in The Jungle Book, ter navdušil milijone gledalcev s serijo The Mandalorian.

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A medtem ko je njegovo poklicno življenje pogosto pod drobnogledom javnosti, je njegovo zasebno življenje presenetljivo mirno. Za to je v veliki meri zaslužna njegova žena, Joya Tillem, ki nikoli ni želela postati del hollywoodskega sveta.

icon-expand Jon Favreau in Joya Tillem FOTO: Profimedia

Spoznala sta se, še preden je postal zvezdnik

Zgodba para sega v devetdeseta leta, ko Jon Favreau še ni bil eno največjih imen v filmski industriji. Po poročanju portala The List sta se spoznala v času, ko je Favreau nastopal v priljubljeni seriji Friends, kjer je igral Monicinega bogatega fanta Peta Beckerja. Takrat njegove največje uspešnice še niso obstajale. Bil je ambiciozen igralec in scenarist, ki si je šele utiral pot v Hollywoodu. Ravno v tem obdobju je spoznal žensko, ki bo pozneje postala njegova življenjska sopotnica, še dodajajo.

Prikupna podrobnost njune ljubezenske zgodbe

Pozneje je za revijo Los Angeles Magazine celo v šali dejal, da je pri prvih vtisih pomagalo tudi njegovo vozilo. Spomnil se je, da mu je žena pozneje priznala, da je bil velik star cadillac, ki ga je vozil kot mladenič, zanjo in njeno mamo pravzaprav plus. To je ena izmed bolj prikupnih podrobnosti njune zgodnje zgodbe.

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Ona ni igralka, ampak uspešna zdravnica

Za razliko od svojega slavnega moža Joya Tillem nikoli ni gradila kariere v zabavni industriji. Po poročanju portala The List je zdravnica interne medicine in je svojo poklicno pot gradila v medicini. Diplomirala je na Georgetown University School of Medicine, nato pa se dodatno usposabljala v zdravstvenem centru Cedars-Sinai Medical Center v Los Angelesu. Prav ta razlika med njima je verjetno eden od razlogov, da je njun zakon skozi leta ostal stabilen. Medtem ko je Jon gradil imperij v Hollywoodu, je Joya ostajala zvesta svojemu poklicu in se večinoma izogibala medijem.

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Poročila sta se leta 2000

Po več letih zveze sta se Jon Favreau in Joya Tillem poročila novembra leta 2000 v Kaliforniji. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo Favreau v naslednjih letih postal eden najvplivnejših mož v Hollywoodu.

icon-expand Jon Favreau in Joya Tillem FOTO: Profimedia

Njuna poroka je trajala skozi vse faze njegove kariere. Skupaj sta doživela obdobje, ko je bil le obetaven igralec, pa tudi čas, ko je postal eden ključnih ustvarjalcev sodobnih filmskih franšiz.

Skupaj sta ustvarila veliko družino

Par ima tri otroke: sina Maxa Favreauja ter hčerki Madeleine Favreau in Brighton Rose Favreau. Čeprav je Jon med najbolj zaposlenimi ljudmi v filmski industriji, oba slovita po tem, da družinsko življenje postavljata zelo visoko na seznam prioritet. Po poročanju portala The List si kljub številnim obveznostim redno vzameta čas za družino in zasebnost. Prav zato ju mediji redko povezujejo s škandali ali govoricami, ki pogosto spremljajo zvezdniške pare.

Njuna zgodba je redkost v Hollywoodu

V svetu, kjer zveze pogosto razpadejo pod pritiskom slave, je zakon Jona Favreauja in Joye Tillem prava izjema. Čeprav je njegovo ime povezano z nekaterimi največjimi filmskimi projekti zadnjih dveh desetletij, se zdi, da je največji uspeh našel daleč od filmskih kamer. Njuna ljubezenska zgodba namreč ni zgrajena na hollywoodskem blišču, temveč na nečem precej bolj običajnem in hkrati redkem: na stabilnosti, medsebojni podpori in želji po zasebnem življenju. Morda je prav zato njun zakon prestal preizkus časa in ostaja eden najbolj trdnih v svetu zabavne industrije.

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