Franšiza Igre lakote dobiva novo generacijo junakov, v središču pozornosti pa se je znašel mladi igralec Joseph Zada, ki bo v filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping upodobil mladega Haymitcha Abernathyja. Na premieri v New Yorku ni navdušil le s svojo prisotnostjo, temveč tudi z nepričakovanim poklonom igralcu Woodyju Harrelsonu, ki je isti lik igral v originalnih filmih.
Na premiero prišel v pižami in požel največ pozornosti
Na newyorški premieri filma The Hunger Games: Sunrise on the Reaping je bil Joseph Zada med najbolj opaznimi zvezdniki večera, toda svoj največji poklon Woodyju Harrelsonu je prihranil za zabavo po premieri. Kot poroča Just Jared, se je po uradnem delu dogodka preoblekel v enako karirasto pižamo, s kakršno je Woody Harrelson leta 2015 presenetil na premieri filma The Hunger Games: Mockingjay – Part 2.
Oboževalci so nenavadno modno gesto hitro prepoznali in jo razumeli kot poklon igralcu, ki je Haymitcha Abernathyja upodobil v vseh štirih originalnih filmih.
Nihče ne more biti Woody Harrelson
Producentka franšize Nina Jacobson je za Variety poudarila, da ustvarjalci niso želeli igralca, ki bi poskušal posnemati Harrelsona. "Nihče ne more biti Woody Harrelson razen Woodyja Harrelsona," je povedala.
Podobno je za Radio Times pojasnil tudi režiser Francis Lawrence, ki je poudaril, da je moral Zada ujeti bistvo Haymitcha, ne pa njegovega starejšega filmskega dvojčka.
Mesec dni je gledal vse, kar je posnel Harrelson
Zada svoje priprave na vlogo jemlje izjemno resno. Za The Hollywood Reporter je razkril, da je pred začetkom snemanja skoraj mesec dni gledal Harrelsonove filme in intervjuje. "En mesec sem počel le to, da sem gledal vse, kar je Woody kadarkoli posnel," je povedal mladi igralec.
A kmalu je ugotovil, da zgolj posnemanje ne bo dovolj. "V vlogo sem moral prinesti tudi del sebe. Občinstvo želi videti nekaj pristnega," je še priznal za The Hollywood Reporter.
Kot je povedal za Rolling Stone AU/NZ, ga odgovornost ni prestrašila, ker njegov cilj nikoli ni bil ustvariti kopije Haymitcha iz izvirne franšize, ampak prikazati mlajšo različico lika, ki bo delovala verodostojno.
Predzgodba, ki velja za najbolj temačen del franšize
Film temelji na istoimenskem romanu pisateljice Suzanne Collins, ki je izšel leta 2025. Dogajanje je postavljeno 24 let pred dogodke iz prve knjige in spremlja 50. Igre lakote.
Tokrat morajo organizatorji v areno poslati kar dvakrat več tributov kot običajno, zato številni ustvarjalci in igralci film že opisujejo kot najtemačnejše poglavje franšize. Igralka Maya Hawke je za ameriške medije dejala: "Ta zgodba je uničujoča. Sama po sebi ni polna upanja, temveč je pretresljiva do obisti."
Prav travmatične izkušnje med igrami naj bi pojasnile, zakaj Haymitch v poznejših filmih postane eden najbolj kompleksnih in čustveno ranjenih likov.
Snemanje je pustilo posledice tudi na igralcih
Zada je priznal, da se po koncu snemanja ni želel takoj posloviti od čustev, ki jih je doživljal njegov lik. "Temu sem želel dati čisto vsak košček sebe. Vesel sem, da sem to storil, saj se je obrestovalo in sem na film izjemno ponosen," priznava Joseph Zada.
Njegova soigralka Whitney Peak, ki igra Lenore Dove Baird, pa je razkrila, da sta med snemanjem pogosto iskala načine za sprostitev, saj je bilo vzdušje zaradi zahtevne zgodbe pogosto zelo intenzivno.
Veliko srečanje zvezdnikov Igre lakote
Poseben trenutek premiere je bilo tudi srečanje igralcev iz različnih obdobij franšize. Na rdeči preprogi so se ponovno zbrali Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson in Elizabeth Banks, pridružila pa sta se jim tudi Rachel Zegler in Tom Blyth iz filma The Ballad of Songbirds & Snakes.
Viri: People, Variety, The Hollywood Reporter, Rolling Stone AU/NZ, Radio Times
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