Julia Fox
Trači

Je to najslabše oblečena zvezdnica zabave po podelitvi oskarjev?

N. Č.
16. 03. 2026 13.09
0

Po glamurozni podelitvi filmskih nagrad se hollywoodska elita tradicionalno preseli na prestižno zabavo revije Vanity Fair, kjer modni trenutki pogosto zasijejo prav tako močno kot na rdeči preprogi. Toda tudi na dogodku, ki slovi po prefinjenem slogu, se vsako leto znajde nekaj zvezdnic, katerih izbira garderobe sproži več začudenja kot občudovanja. Tokrat so modni kritiki izpostavili tri videze, ki so po njihovem mnenju najbolj zgrešili cilj.

Cara Delevingne

Angleška manekenka je na zabavo prispela v nenavadni kombinaciji dolgoročnega bodija, okrašenega z rdečimi, črnimi in belimi bleščicami, ki naj bi posnemale videz moškega trupa. Videz je dopolnila s klasičnim črnim svinčnik krilom, ki je ustvarjalo kontrast med ekstravagantnim zgornjim delom in bolj umirjenim spodnjim kosom. Lase je spela v gladko dvignjeno pričesko, s čimer je dodatno poudarila dramatičnost celotne modne izbire.

33-letna manekenka neprepoznana, čakala v vrsti z ostalimi gosti

Kljub poskusu drznega modnega sporočila je kombinacija delovala nekoliko zmedeno in premalo skladno z elegantnim vzdušjem večera. Bleščeči motivi in iluzija moškega torza so pritegnili veliko pogledov, a predvsem zaradi svoje nenavadnosti in ne zaradi estetske dovršenosti, kot poroča Daily Mail.

Cara Delevingne
Cara DelevingneFOTO: Profimedia

Julia Fox

Igralka in modna provokatorka je tudi tokrat ostala zvesta svojemu slovesa kontroverznih in nekonvencionalnih modnih odločitev. Na zabavi je presenetila v kremni obleki s črnimi detajli, katere zgornji del so krasili cvetlični dodatki in izrazito poudarjeni naramnici. Dolgo krilo je skoraj povsem zakrilo njeno silhueto ter ustvarilo vtis, da jo tkanina dobesedno preplavlja.

Kopirala je kontroverzni videz Biance Censori

Zvezdnica je s tem videzom znova dokazala, da rada izstopa, kar ji je uspelo že na lanskoletni zabavi Vanity Faira, kjer je prav tako sprožila burne modne odzive. Tokratna kombinacija je sicer pritegnila veliko pozornosti, vendar predvsem zaradi nenavadnih proporcev in teatralnega učinka, kot poroča Daily Mail.

Julia Fox
Julia FoxFOTO: Profimedia

Brittany Broski

Spletna osebnost je na prestižni zabavi izbrala dolgo obleko z leopardjim vzorcem, ki je segala do tal in je bila dopolnjena z zlato zaponko na naramnicah.

3 najbolj bizarni videzi letošnjih grammyjev

Čeprav je živalski vzorec pogosto sinonim za drznost in samozavest, je v tem primeru deloval pretirano in slogovno neusklajeno z glamurozno naravo dogodka. Kombinacija vzorca, kovinskih detajlov in dodatkov je ustvarila vizualno preobremenjen videz, ki po mnenju modnih opazovalcev ni dosegel želenega učinka, kot poroča Daily Mail.

Brittany Broski
Brittany BroskiFOTO: Profimedia
Vir: dailymail.co.uk

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
oskarji oskarji 2026 najslabše oblečene vanity fair rdeča preproga zabava
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

