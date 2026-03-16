Je to najslabše oblečena zvezdnica zabave po podelitvi oskarjev?

Cara Delevingne
Angleška manekenka je na zabavo prispela v nenavadni kombinaciji dolgoročnega bodija, okrašenega z rdečimi, črnimi in belimi bleščicami, ki naj bi posnemale videz moškega trupa. Videz je dopolnila s klasičnim črnim svinčnik krilom, ki je ustvarjalo kontrast med ekstravagantnim zgornjim delom in bolj umirjenim spodnjim kosom. Lase je spela v gladko dvignjeno pričesko, s čimer je dodatno poudarila dramatičnost celotne modne izbire.
Kljub poskusu drznega modnega sporočila je kombinacija delovala nekoliko zmedeno in premalo skladno z elegantnim vzdušjem večera. Bleščeči motivi in iluzija moškega torza so pritegnili veliko pogledov, a predvsem zaradi svoje nenavadnosti in ne zaradi estetske dovršenosti, kot poroča Daily Mail.
Julia Fox
Igralka in modna provokatorka je tudi tokrat ostala zvesta svojemu slovesa kontroverznih in nekonvencionalnih modnih odločitev. Na zabavi je presenetila v kremni obleki s črnimi detajli, katere zgornji del so krasili cvetlični dodatki in izrazito poudarjeni naramnici. Dolgo krilo je skoraj povsem zakrilo njeno silhueto ter ustvarilo vtis, da jo tkanina dobesedno preplavlja.
Zvezdnica je s tem videzom znova dokazala, da rada izstopa, kar ji je uspelo že na lanskoletni zabavi Vanity Faira, kjer je prav tako sprožila burne modne odzive. Tokratna kombinacija je sicer pritegnila veliko pozornosti, vendar predvsem zaradi nenavadnih proporcev in teatralnega učinka, kot poroča Daily Mail.
Brittany Broski
Spletna osebnost je na prestižni zabavi izbrala dolgo obleko z leopardjim vzorcem, ki je segala do tal in je bila dopolnjena z zlato zaponko na naramnicah.
Čeprav je živalski vzorec pogosto sinonim za drznost in samozavest, je v tem primeru deloval pretirano in slogovno neusklajeno z glamurozno naravo dogodka. Kombinacija vzorca, kovinskih detajlov in dodatkov je ustvarila vizualno preobremenjen videz, ki po mnenju modnih opazovalcev ni dosegel želenega učinka, kot poroča Daily Mail.
Vir: dailymail.co.uk
