Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana

Julia Stiles med snemanjem ni nameravala jokati. Solze so prišle same od sebe. In prav zaradi tega je eden najbolj čustvenih prizorov priljubljene najstniške romantične komedije postal še bolj poseben.

Prizor, ki ga igralka ni načrtovala

V filmu Kat, ki jo igra Julia Stiles, pred razredom bere pesem, v kateri našteva stvari, ki jih sovraži pri Patricku (igra ga legendarni in pokojni Heath Ledger). Vse dokler ne pride do priznanja, da ga pravzaprav ne sovraži. Ko izgovori zadnje besede, jo preplavijo čustva in začne jokati. Stilesova je leta pozneje v intervjuju za Cosmopolitan razkrila, da solze niso bile del njenega načrta. "Niso bile namerne," je povedala igralka in pojasnila, da je vedela, da mora biti prizor čustven, vendar ni pričakovala, da bo zares začela jokati. Ko so pred snemanjem brali scenarij za mizo, je pesem prebrala povsem mirno. Sama je celo dejala, da bi jo takrat lahko recitirala skoraj kot telefonski imenik. Ko pa je prišel trenutek snemanja, je bilo drugače.

icon-expand Stilesova je v trenutku branja poezije zajokala, čeprav tega ni bilo v scenariju. FOTO: Profimedia

Zakaj je začela jokati?

Stilesova sama ni znala popolnoma pojasniti, zakaj so jo preplavila čustva. Leta 2020 je v intervjuju za NME dejala, da je bil prizor zanjo zelo poseben, saj so ga snemali proti koncu produkcije. Šlo je za njen veliki preboj in prvo glavno vlogo v velikem studijskem filmu. Celotna izkušnja snemanja ji je veliko pomenila, zelo rada je imela vlogo in soigralce, snemanje pa se je bližalo koncu. Zato je, kot je opisala sama, čustvo preprosto prišlo samo od sebe. "Bilo je tako pristno, nepričakovano čustvo," je pozneje opisala trenutek. In prav to je morda tisto, kar gledalec občuti, ko jo vidi na zaslonu. Kat ne deluje kot igralka, ki poskuša jokati. Deluje kot dekle, ki se je v tistem trenutku sesulo.

A obstaja še en zanimiv zaplet

Tu pa se zgodba postane še bolj zanimiva. Čeprav so bile njene prvotne solze resnične, končna različica prizora ni bila preprosto tista prva spontana različica zvoka. Leta 2025 je Julia v pogovoru za Bustle pojasnila, da so morali zvok prizora posneti znova. Razlog? Škripanje vozička za kamero. Zaradi motečega zvoka so morali dialog pozneje ponovno posneti v studiu. To je pomenilo, da je morala Stilesova mesece pozneje ponovno ustvariti tudi zvok svojega čustvenega zloma. Torej je v filmu mogoče videti pristne solze, ki so se pojavile nepričakovano, vendar je moral biti del zvoka kasneje poustvarjen.

icon-expand To je bil njen prvi veliki filmski projekt. FOTO: Profimedia

Film je bil zanjo velik trenutek v karieri

Bila je mlada igralka, ki je snemala svoj prvi velik studijski film. Spoznala je ekipo, s katero je preživela velik del poletja, in na koncu snemanja je vedela, da se bo ta izkušnja končala. Zato so se v trenutku, ko je morala pred kamero pokazati Katino ranljivost, morda prepletla čustva lika in čustva mlade igralke. Sama je dejala, da ne ve, ali so bile solze povezane s čim, kar se je takrat dogajalo v njenem zasebnem življenju, ali pa jo je preprosto prevzela celotna izkušnja snemanja njenega prvega velikega filma.

icon-expand Ob njej je v glavni vlogi zablestel tudi legendarni Heath Ledger. FOTO: Profimedia

In prav zato je prizor ostal tako nepozaben

10 Things I Hate About You je izšel leta 1999 in je postal eden najbolj priljubljenih najstniških filmov svoje generacije. V njem so nastopili Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik in Gabrielle Union. Toda prav prizor s pesmijo je eden tistih trenutkov, ki se jih gledalci spomnijo desetletja pozneje. Ne zato, ker je popoln. Ampak morda prav zato, ker ni bil popolnoma načrtovan. Ko Julia Stiles kot Kat začne jokati, gledamo igralko, ki je v nekem trenutku izgubila popoln nadzor nad tem, kako bo prizor videti in režiser je njeno pristno čustvo pustil v filmu. Ironija pa je, da je morala pristne solze pozneje znova odigrati. Kot je sama povedala, je morala ponovno ustvariti občutek, kako se ji je zlomil glas. To pomeni, da je bil njen obraz v znamenitem prizoru ujet v trenutku pristnega čustva, medtem ko je bil del zvoka kasneje poustvarjen. Solze so bile resnične. Čustvo je bilo nepričakovano. Toda film je moral iz tega trenutka vseeno ustvariti popoln prizor.

Preberi še Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse

Preberi še Ledgerjeva hčerka še ni pripravljena na Goro Brokeback

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.