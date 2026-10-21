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Ob njej je v glavni vlogi zablestel tudi legendarni Heath Ledger.
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Se spomnite te kultne romance? Po 27 letih so se znova srečali

S.B.
21. 10. 2026 11.18
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Ljubitelji kultne najstniške romantične komedije 10 stvari, ki jih sovražim so dočakali posebno presenečenje. Julia Stiles, ki je v filmu iz leta 1999 zaigrala ob Heathu Ledgerju, se je v oddaji Dancing With the Stars (Zvezde plešejo) poklonila pokojnemu igralcu, nato pa so se ji na odru pridružili še nekdanji soigralci. Čustveni trenutek je obudil spomin na film, ki je zaznamoval generacijo in na igralca, ki je mnogo prezgodaj izgubil življenje.

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Julia Stiles zaplesala v spomin na Heatha Ledgerja

Igralka Julia Stiles je v posebni epizodi ameriške oddaje Dancing With the Stars nastopila s profesionalnim plesalcem Ezro Soso. Njun nastop je bil posvečen Heathu Ledgerju, njenemu soigralcu iz priljubljenega filma 10 stvari, ki jih sovražim.

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Za glasbeno podlago sta izbrala pesem Can't Take My Eyes Off You Franka Vallija. Prav ta skladba je povezana z enim najbolj nepozabnih prizorov filma, v katerem Ledgerjev lik Patrick Verona na šolskih tribunah zapoje Kat Stratford, ki jo je upodobila Stilesova.

Igralka je med nastopom nosila modro obleko, ki je spominjala na videz njenega filmskega lika. Ples je združil nežnejše, čustvene trenutke z bolj igrivimi elementi, s katerimi sta želela priklicati tudi Ledgerjevo energijo in veselje do življenja.

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Ob koncu nastopa je Stilesova položila vrtnico ob fotografijo sebe in pokojnega igralca. Nato se je obrnila in zagledala nekdanje soigralce, ki so se ji pridružili na plesišču. Presenečenje je nastop spremenilo v ganljivo srečanje po več kot četrt stoletja.

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Na odru so se ji pridružili tudi nekdanji soigralci

Med tistimi, ki so prišli počastit spomin na Heatha Ledgerja, so bili Gabrielle Union, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Andrew Keegan in Susan May Pratt. Skupaj so obudili spomine na film, ki je izšel leta 1999 in še danes velja za eno priljubljenih najstniških romantičnih komedij.

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Film je sodobna priredba Shakespearove komedije Ukročena trmoglavka. V središču zgodbe je uporniška najstnica Kat, ki se zaljubi v Patricka, skrivnostnega mladeniča z navidezno uporniško naravo. Kemija med Stilesovo in Ledgerjem ter nepozabni prizori so filmu zagotovili posebno mesto v popkulturi.

Ponovno snidenje igralcev je bilo zato več kot le nostalgičen trenutek. Bilo je tudi poklon skupnemu ustvarjanju in spominu na kolega, ki ga ni več med njimi.

Julia Stiles in ekipa, ki je sodelovala pri snemanju filma.
Julia Stiles in ekipa, ki je sodelovala pri snemanju filma.FOTO: Profimedia

Želim si, da bi ga lahko poklicala

Stilesova je pred nastopom odkrito spregovorila o svojih občutkih do nekdanjega soigralca. Povedala je, da se je od njega veliko naučila in da jo je pri njem najbolj navduševala pristnost.

Imam toliko lepih spominov, a hkrati sem žalostna, ker si resnično želim, da bi lahko dvignila telefon in mu rekla: "Hej, stari, ljudem je ta film res všeč. Ustvarila sva nekaj posebnega," je povedala.

Dodala je, da jo še posebej gane spoznanje, koliko ljudi film še vedno gleda in kako močno se je zasidral v spominu gledalcev. Želela bi si, da bi lahko Ledgerju povedala, kako zelo ljudje še danes cenijo njuno skupno delo.

Ob pripravah na nastop so se ji vračali tudi spomini na čas snemanja. Kot je priznala, je bila presenečena nad tem, kako čustveno jo je vse skupaj prevzelo. Čeprav je od snemanja minilo že veliko let, so jo posnetki, fotografije in zvoki iz filma znova povezali z obdobjem, ko je bila še zelo mlada igralka.

Julia Stiles se je v oddaji Zvezde plešejo poklonila pokojnemu soigralcu.
Julia Stiles se je v oddaji Zvezde plešejo poklonila pokojnemu soigralcu.FOTO: Profimedia

Heath Ledger je umrl star komaj 28 let

Heath Ledger je umrl januarja 2008, star komaj 28 let. Njegova smrt je pretresla filmski svet, saj je veljal za enega najbolj nadarjenih igralcev svoje generacije.

Pozneje je posmrtno prejel oskarja za vlogo Jokerja v filmu Vitez teme (The Dark Knight), ki je še utrdila njegov sloves izjemnega igralca. Kljub številnim uspehom pa ga številni oboževalci še vedno radi obujajo v spominu tudi kot Patricka Verono iz filma 10 Things I Hate About You.

Za Julio je bil Ledger več kot le soigralec. Spominja se ga kot človeka, ki je znal s svojo energijo razvedriti ljudi okoli sebe in ustvariti sproščeno vzdušje na snemanju.

Njun film je medtem postal del filmske nostalgije številnih gledalcev, ki so odraščali ob zgodbi o Kat in Patricku. Prav zato je bil nastop Stilesove tako poseben, obudil je spomin na igralsko kemijo, ki je ni mogoče ponoviti, in na človeka, čigar talent še vedno živi v njegovih vlogah.

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Vir: Vanity

Heath Ledger Julia Stiles 10 stvari ki jih sovražim filmska nostalgija
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