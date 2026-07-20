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Julianne Moore
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Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej

N. Č.
20. 07. 2026 04.00
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Julianne Moore je ena redkih hollywoodskih igralk, ki pri 65 letih ostaja zvesta naravnemu videzu in se zavestno izogiba estetskim posegom. Njena filozofija staranja je preprosta: sprejeti spremembe, ne skrivati let in ohraniti avtentičnost.

Julianne Moore, rojena kot Julie Anne Smith, predstavlja enega najbolj stabilnih in hkrati prefinjenih stebrov sodobnega Hollywooda. V industriji, ki je pogosto obsedena z minljivo mladostjo, se oskarjevka že vrsto let uspešno upira konvencionalnim pritiskom.

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Njena pot od dekleta z neobičajnim imenom do ene najbolj priznanih dramskih igralk svoje generacije odraža globoko osebno integriteto in profesionalno predanost. Pri svojih 65 letih Moore ostaja sinonim za "umetnost staranja z milino," pri čemer njena podoba ni rezultat estetskih klinik, temveč odraz njenega notranjega miru in discipliniranega življenjskega sloga. Njeno javno delovanje in izbira vlog vedno znova dokazujeta, da je mogoče ohraniti relevantnost in lepoto tudi na naraven način.

Julianne Moore
Julianne Moore FOTO: Profimedia

Igralka, ki ni podlegla pritiskom

Pri 65 letih bi mnogi pričakovali, da bo igralka njenega kova podlegla pritiskom po popolni podobi, vendar Julianne Moore ostaja neomajna. Njen videz je rezultat preprostih navad: skrbne nege kože, izogibanja soncu in uravnotežene prehrane, namesto kompleksnih kirurških posegov.

Pravi, da nikoli ni posegla po estetskih posegih, ker se ji zdi pomembno ohraniti svojo identiteto skozi leta. Igralka poudarja, da ljudje na tistih, ki imajo estetske popravke, ne vidijo njihove dejanske mladosti, temveč le sledi operacij. Namesto tega svetuje ženskam, naj raje negujejo svojo notranjo srečo in zdravje, saj se to najmočneje odraža na zunanjosti. Takšna neposredna in odkrita drža ji prinaša spoštovanje oboževalcev po vsem svetu.

Naravno staranje kot osebna filozofija

Julianne Moore je v več intervjujih poudarila, da se ne želi podrejati pritisku hollywoodske mladosti. V pogovoru za The Guardian je nekoč dejala, da je staranje "naraven proces, ki ga ne bi smeli obravnavati kot napako".

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Za Vogue je povedala, da se ne želi "boriti proti času", temveč ga sprejeti kot del življenja. Tudi Harper's Bazaar navaja, da Moore zavrača idejo, da bi morala zaradi kariere videti mlajša, saj verjame, da je avtentičnost pomembnejša od popolnosti.

Julianne Moore
Julianne MooreFOTO: Profimedia

Mimika je bolj pomembna od botoksa

Julianne Moore je večkrat javno povedala, da se izogiba botoksu in polnilom. Za The New York Times je razložila, da ji ideja 'zamrznjenih obraznih izrazov' ni blizu, saj kot igralka potrebuje mimiko. V intervjuju za People Magazine je dodala, da želi, da njen obraz ostane gibljiv, ker je to "orodje njenega poklica"

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Preprosta nega kože, ki res deluje

Razkrila je tudi, da ne uporablja invazivnih metod, temveč prisega na dosledno nego kože. Za Harper's Bazaar je nekoč povedala, da je njena rutina preprosta: zaščita pred soncem, nežni izdelki in redna hidracija. Vogue navaja, da je Julianne ena prvih igralk, ki je javno poudarila pomen SPF-zaščite, saj je zaradi svetle polti še posebej občutljiva na sonce.

Julianne Moore
Julianne MooreFOTO: Profimedia
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zajfa 20. 07. 2026 10.36
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