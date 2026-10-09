Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu

Ko se je Julianne Moore pojavila na premieri filma The Debut v okviru 64. Newyorškega filmskega festivala, je hitro postalo jasno, da bo ena največjih zvezd večera. Igralka je navdušila z elegantnim, a drzno izbranim stajlingom, ki je dokazal, da prava eleganca ne pozna let.

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V središču pozornosti na prestižnem festivalu

Premiera filma The Debut je potekala v New Yorku v okviru 64. Newyorškega filmskega festivala, kjer je bila med najbolj fotografiranimi gosti prav Julianne Moore. Ob njej so se dogodka udeležili tudi igralci Paul Giamatti, Jesse Eisenberg, Halle Bailey, Eldar Isgandarov in Bernadette Peters, a je pozornost številnih fotografov pritegnila predvsem oskarjevka.

icon-expand Julianne Moore FOTO: Profimedia

Stajling, ki ga ni bilo mogoče spregledati

Za večer je izbrala nenavadno zgornje oblačilo v kremno beli barvi z bogato teksturo in peresastim videzom. Dramatičen zgornji del je kombinirala z elegantnimi svetlimi hlačami ravnega kroja in minimalističnimi čevlji. Prav ravnovesje med ekstravagantnim in umirjenim je tisto, zaradi česar je njen videz izstopal. Namesto bleščečih dodatkov je stavila na preprostost, zaradi česar je bil poudarek na silhueti in zanimivi teksturi oblačila, piše Profimedia.

Njena največja modna skrivnost? Preprostost

Čeprav je v Hollywoodu prisotna že desetletja, Julianne Moore redko posega po modnih trikih, s katerimi zvezdnice pogosto iščejo pozornost. Modni kritiki jo že leta uvrščajo med najbolje oblečene igralke, saj ostaja zvesta brezčasni eleganci in prefinjenim krojem. Tudi tokrat ni sledila trendu razgaljenih kreacij ali bleščečih oblek, temveč je izbrala kos, ki je bil poseben zaradi izdelave in ne zaradi izzivalnosti.

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Pri 65 letih navdušuje z naravnim videzom

Poleg modnega izbora je številne navdušil tudi njen naraven videz. Igralka velja za eno redkih hollywoodskih zvezdnic, ki že leta zagovarja bolj umirjen pristop k staranju in lepoti.

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V intervjujih je večkrat poudarila, da se veliko bolj kot na skrivanje let osredotoča na nego kože, zaščito pred soncem in zdrav življenjski slog. Prav zaradi tega jo številne ženske vidijo kot navdih, ko gre za samozavestno sprejemanje let.

icon-expand Julianne Moore in Paul Giamatti FOTO: Profimedia

Dokaz, da eleganca nima starostne omejitve

Nastop Julianne Moore na newyorški premieri je še en dokaz, da za dober slog niso pomembna leta, temveč samozavest in premišljena izbira modnih kosov. V času, ko številne zvezdnice tekmujejo z drznostjo, je ona pokazala, da lahko največji vtis naredi prav prefinjenost.

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